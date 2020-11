Galaxy S21 - kolejne informacje o kolorach nadchodzącego Samsunga

Dwa dni temu informowaliśmy o wersjach kolorystycznych nadchodzących flagowców Samsunga na 2021 rok. Smartfony z rodziny Galaxy S21 zadebiutują już w styczniu przyszłego roku. Podobnie, jak w tym roku do wyboru otrzymamy kilka wersji kolorystycznych.

Najnowsze informacje pochodzące od Ross'a Young'a (@DSCCRoss) weryfikują wcześniejsze plotki. Okazuje się, że poprzednio podano wersje kolorystyczne z błędem.

Young donosi, że Samsung Galaxy S21 sprzedawany będzie w kolorze szarym, różowym, fioletowym oraz białym. Pośredni model Galaxy S21+ dostępny będzie w kolorze czarnym, srebrnym oraz fioletowym. Dodatkowo w Korei Południowej pojawi się limitowana wersja w kolorze różowym. Topowy Galaxy S21 Ultra sprzedawany będzie w dwóch kolorach - czarnym oraz srebrnym.

Small correction/update in upcoming S21 models. S21+ and 21 Ultra are basically reversed.

S21 is still Gray, Pink, Violet and White.

S21+ is Black, Silver and Violet with Pink in Korea.

S21 Ultra is Black and Silver.