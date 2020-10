Galaxy S21 też bez ładowarki i słuchawek - Samsung kopiuje Apple

Ten się śmieje kto się śmieję ostatni. Finalnie Samsung również planuje zrezygnować z dołączania ładowarek i słuchawek. Ich brak oznacza dodatkowy zarobek na każdym sprzedanym egzemplarzu.

Jesteś fanem Samsunga? Oczekujesz już premiery najnowszego Galaxy S21? Jeżeli tak to zapewne byłej jednym z internatów, którzy naśmiewali się z zestawu sprzedażowego najnowszych modeli iPhone'a. Niestety nie mam dla Ciebie najlepszych wieści. Koreańczycy również zamierzają dodatkowo zarabiać na sprzedaży akcesoriów więc lepiej zbieraj już dodatkowe pieniądze na ładowarkę oraz słuchawki bezprzewodowe.

Zestaw sprzedażowy Samsunga Galaxy Note20 Ultra 5G

Przypominamy, że Apple na początku października 2020 roku wywołało niemałą aferę. Gigant z Cupertino zrezygnował z dołączania słuchawek oraz ładowarki w zestawie z wszystkimi aktualnie sprzedanymi modelami iPhone'a. Dodatkowo sprawy nie ułatwia fakt, że Apple oferuje nam 20 W ładowarkę oraz słuchawki jako akcesoria, które kosztują dodatkowo po 99 zł. Oczywiście wyrzucając słuchawki i ładowarkę z pudełka Apple nie obniżyło ceny startowej iPhone'a. Decyzję oczywiście tłumaczono dbałością o środowisko oraz zmniejszeniem śladu węglowego podczas produkcji oraz całego cyklu życia iPhone'a.

Po prezentacji iPhone'a 12 najwięksi konkurencji z Xiaomi oraz Samsungiem na czele z wykorzystaniem mediów społecznościowych zaczęli nabijać się z Apple. Okazuje się, że Samsung po niecałym miesiącu zmienił zdanie i zamierza zrezygnować z dodawania ładowarek i słuchawek w zestawie z Galaxy S21.

Wpis Samsunga z mediów społecznościowych

Informacja o braku ładowarki i słuchawek w pudełku Samsunga Galaxy S21 została przekazana przez południowokoreański portal ChosunBiz. Donosi on, że w zestawie z Galaxy S21 otrzymamy jedynie kabel do ładowania USB Typu C do USB Typu C.

Samsung Galaxy S21 powinien zostać zaprezentowany w styczniu lub lutym 2021 roku. Więcej informacji o nadchodzącym flagowcu Samsunga znajdziesz tutaj.

Źródło: techradar.com