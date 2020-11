Galaxy S21 to dopiero początek - Samsung szykuje aż siedem flagowców

Samsung powoli zamyka już 2020 rok i ostro przygotowuje się do ofensywy produktowej na 2021 rok. Wiemy już, że flagowe modele z rodziny Galaxy S21 zadebiutują wcześniej, niż zwykle - 14 stycznia 2021 roku. Dodatkowo topowy model - Galaxy S21 Ultra ma po raz pierwszy w historii zaoferować wsparcie dla rysika S-Pen i tym samym wysłać smartfony Galaxy Note na emeryturę.

Max Weinbach przekazał, na jakie flagowe smartfony możemy liczyć. Na liście nie brakuje zarówno pewniaków, jak i mocnych zaskoczeń.

Zaczynamy od smartfonów z rodziny Galaxy S21. Na początku zobaczymy Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra. Na rynku pojawi się także nieco tańszy Galaxy S21FE. Smartfon ten dołączy do oferty w późniejszym okresie czasu. Wszystko ze względu na niedawną premierę Galaxy S20FE.

3 of these devices will have SPen support.