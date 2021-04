Galaxy S21 to strzał w dziesiątkę, ale zwycięzca może być tylko jeden

Samsung zbił majątek na modelach z rodziny Galaxy S21, ale to Apple może pochwalić się posiadaniem najpopularniejszego smartfona w swojej ofercie.

Do sieci trafiły informacje o kondycji finansowej Samsunga. Wynika z nich jasno, że konsumenci rzucili się na zakup sprzętu domowego w czasie pandemii. Wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 roku są o ponad 40% wyższe od zeszłorocznych.

iPhone 12 Pro

W sieci mówi się, że to przez udany debiut Samsunga Galaxy S21. To bardzo możliwe - nowe modele są znacznie bardziej dopracowane, ale zwycięzca na rynku smartfonów może być tylko jeden.

Z Azji dotarły do nas równie ciekawe informacje o firmie Apple. Foxconn - podwykonawca zajmujący się produkcją iPhone'a zanotował 47 miliardów dolarów zysku w pierwszym kwartale 2021 roku. To wzrost o aż 44% w skali rok do roku. Mówi się, że za ogromne zarobki odpowiada iPhone'a 12, który stale zyskuje na popularności.

Według portalu Apple Insider pomimo pracy zdalnej popyt na najnowsze modele iPhone'a stale rośnie.

Warto zauważyć jednak, że zarówno Samsung jak i Apple odnotowały ogromne zyski i wzrosty w pierwszym kwartale 2021 roku w związku z pandemią COVID-19. W pierwszym kwartale 2020 roku nastąpiło załamanie na rynku, a wiele fabryk zostało zamkniętych na długie tygodnie. Sytuacja ta spowodowała spore straty.

W tym roku obie firmy powróciły do zarobków sprzed COVID-19, a pomogły w tym z pewnością udane smartfony Galaxy S21 oraz iPhone 12.

Apple pracuje już obecnie nad nową generacją iPhone'a, które trafią do produkcji w drugim kwartale. Informacje o iPhone 13 znajdziesz w naszym materiale zbiorczym.

Źródło: gizmochina.com