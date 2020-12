Galaxy S21 wolniejszy od zeszłorocznego iPhone 11 - jak to możliwe?

Smartfony z Androidem nadal nie mogą ścigać się z najnowszymi modelami iPhone'a. Galaxy S21 będzie miał problem pokonać 1,5 rocznego iPhone'a 11.

Qualcomm zaprezentował już procesor Snapdragon 888. Jest to flagowy chip na 2021 rok, który trafi do większości topowych smartfonów z Androidem. Urządzenia te konkurować będą z zaprezentowanymi w październiku smartfonami z rodziny iPhone 12. Okazuje się jednak, że szybszy od swojego poprzednika o 25% Snapdragon 888, nadal nie będzie w stanie ścigać się z układem Apple A14.

Przyszłoroczny flagowiec od Samsunga - Galaxy S21 pojawi się na rynku w dwóch wersjach - z autorskim układem Exynos 2100 oraz Snapdragonem 888.

Do sieci trafiły już pierwsze wyniki testów syntetycznych Samsunga Galaxy S21 z procesorem Qualcomm Snapdragon 888. Niestety nie zapowiadają się one optymistycznie. Wynika z nich, że Galaxy S21 będzie w stanie konkurować co najwyżej z iPhone'm 11. Smartfon ten zadebiutował we wrześniu 2019 roku.

Układ Apple A13 Bionic zastosowany w iPhone'ach z 2019 roku jest w stanie pokonać tegoroczne flagowce takie, jak Samsung Galaxy S20 oraz Galaxy Note 20. Wszystko wskazuje na to, że poradzi sobie również z przyszłorocznymi smartfonami z Androidem.

Samsung Galaxy S21 wyposażony w 8 GB pamięci operacyjnej w teście syntetycznym GeekBench 5 osiągnął 1075 oraz 2916 punktów. iPhone 11 zdobył 1333 oraz 3374 punktów.

Powyższe porównanie pokazuje, że świetna specyfikacja techniczna to nie wszystko. Smartfony z Androidem cierpią głównie z powodu optymalizacji, która nie pozwala w pełni wykorzystać dostępnej mocy obliczeniowej. Na papierze podzespoły iPhone'a 11 wyglądają znacznie gorzej, a w praktyce z łatwością pokonują prawie dwa lata nowszego i sporo droższego smartfona Samsunga.

