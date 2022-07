Galaxy S22 FE anulowany! Rozczarowująca decyzja Samsunga

Branżowy portal SamMobile potwierdził przewidywania na temat anulowania Samsunga Galaxy S22 FE.

Od dłuższego czasu wiadomym było, że prace nad nowym modelem w serii Fan Edition stoją w miejscu. Samsung nie dzielił się żadnymi informacjami na temat smartfona, a podzespoły, z których miałby zostać skonstruowany telefon, nie znajdowały się nawet w fazie rozwoju.

It seems that Galaxy S22 FE will not be released this year. There's no found development firmware and there's also nothing about its AP. This is very similar situation to back when Galaxy Note hasn't been released.