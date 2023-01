Galaxy S22 FE powstaje z grobu! Najbardziej opłacalny Samsung jednak zostanie zaprezentowany

Wiele wskazywało na to, że po dużych opóźnienia S21 FE, jego następca może w ogóle nie ujrzeć światła dziennego. Jednak koreańska firma ma zamiar zaprezentować kolejny model serii FE - tym razem w bardzo dziwnym momencie.

Seria Galaxy FE jest jedną z najbardziej popularnych propozycji Samsunga. Producenta tworzy w niej interesujące flagowce, które w niewielu aspektach odbiegają od zwykłych modeli Galaxy S, a mogą pochwalić się znacznie lepszą ceną. Kosztem elementów takich jak szklany tył czy lepszy aparat przedni, które są zastępowane plastikowymi pleckami i trochę niższą rozdzielczością kamery do selfie, dostajemy świetną propozycję, z której opłacalnością ciężko dyskutować.

Jednakże od jakiegoś czasu coraz częściej słyszeliśmy pogłoski o anulowaniu Galaxy S22 FE. Miało się to wiązać z bardzo późną premierą S21 FE, którego prezentacja przesunęła się z powodu problemów z dostawami spowodowanych pandemią. Jako że między premierami dwóch wersji FE byłoby zaledwie kilka miesięcy, wiele osób sądziło, że Samsung pominie model S22 FE.

Zobacz również:

Taki rozwój wydarzeń mógłby być bardzo rozczarowujący dla fanów Samsunga, gdyż seria FE niezmiennie cieszy się sporą popularnością i zainteresowaniem klientów. Na szczęście wygląda na to, że jednak zobaczymy ten smartfon w akcji. Według przecieku zaprezentowanego przez leakera o nicku Connor na Twitterze, czas jego prezentacji może być z kolei bardzo zaskakujący.

Q : S22 FE 출시는 확실한가?



A : 사내에서는 거의 확정으로 보고있다. 다만, 아직 인증을 안한것으로 보아 이번달/언팩엔 출시하지 않을 예정으로 보인다. — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) January 15, 2023

Jak widać w tweecie, premiera Galaxy S22 FE miałaby być praktycznie pewna, jednak ze względu na dalszy brak certyfikacji, odbędzie się ona zapewne już po Galaxy Unpacked. Jest to o tyle dziwna sytuacja, że głównym elementem wydarzenia, które odbędzie się 1 lutego, ma być premiera nowej serii Galaxy S23. Oznaczałoby to, że Samsung Galaxy S22 FE zostanie zaprezentowany i wejdzie na rynek już po premierze Galaxy S23.

W tym momencie możemy też przypuszczać, że ta premiera może łączyć się ze zmianą nazwy nadchodzącego przedstawiciela serii FE. Samsung, aby zachować sens tej marki, mógłby po prostu przemianować smartfon na S23 FE. Oczywiście w tym przypadku telefon miałby w sobie podzespoły z zeszłego roku a nazwa sugerowałaby co innego, jednak odpowiednie dostosowanie ceny mogłoby sprawić, że nadal byłby to świetny "zabójca flagowców" z bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny.