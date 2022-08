Galaxy S22 Ultra, S22+ i S22 nieźle przecenione! Ostatnia szansa na zgarnięcie flagowców Samsunga

Samsung kontynuuje swoje wakacyjne promocje wprowadzeniem świetnego rabatu na telefony z najwyższej półki. Już teraz kupując nowe flagowce firmy odzyskamy nawet 800 zł.

Spis treści

W tym roku sezon wakacyjny stoi pod znakiem naprawdę znaczących obniżek oferowanych przez Samsunga. Widzieliśmy już spore rabaty na Galaxy A53, a nawet możliwość odebrania Galaxy S22 Ultra za darmo. Teraz do tych promocji dochodzi kolejna, dzięki której zaoszczędzimy pokaźną sumkę przy zakupie najnowszych flagowców tego producenta.

Na czym polega nowa promocja Samsunga

Najnowsza promocja Samsunga działa na podstawie cashbacku - po zakupie odpowiedniego telefonu w odpowiednich sklepach będziemy mogli ubiegać się o zwrot części jego ceny. Tym razem do tego rabatu kwalifikują się trzy modele - Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz najdroższy Galaxy S22 Ultra.

Zobacz również:

Jak skorzystać z przeceny na Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra

Fot. Samsung

Skorzystanie z najnowszej akcji promocyjnej zawiera w sobie kilka ważnych kroków, które musimy wypełnić. Po pierwsze, sam telefon powinien zostać przez nas kupiony między 1.08.2022 a 14.08.2022. Jednak to nie wszystko. Następnie musimy nowe urządzenie aktywować do 21.08.2022. Kolejnym krokiem będzie zalogowanie się do aplikacji Samsung Members na nowym urządzeniu i wypełnienie tam odpowiedniego formularza zgłoszeniowego. Ten warunek z kolei musimy spełnić do 28.08.2022.

Mimo dość długiego procesu, warto zainteresować się tym rabatem - jest on naprawdę spory. W promocji bierze udział każdy model z rodziny S22, a ich przeceny przedstawiają się w ten sposób:

Samsung Galaxy S22 - 600 zł zwrotu

zwrotu Samsung Galaxy S22+ - 700 zł zwrotu

zwrotu Samsung Galaxy S22 Ultra - 800 zł zwrotu

Oznacza to, że po odliczeniu zwrotów za Galaxy S22 zapłacimy 3399 zł, za S22+ 4299 zł, a za S22 Ultra 5099 zł - przynajmniej kupując je w oficjalnym sklepie Samsunga. Jako że w promocji możemy wziąć udział nawet, jeśli telefon został przez nas zakupiony u innego autoryzowanego sprzedawcy, łatwo będzie znaleźć go w jeszcze niższej cenie i nadal zdobyć cashback.

Czy warto kupić serię S22?

Seria Galaxy S22 to jedne z najlepszych telefonów dostępnych obecnie na rynku. Łączą one w sobie flagowe podzespoły, świetne oprogramowanie i naprawdę dobre aparaty, a do tego naprawdę długie wsparcie aktualizacjami od Samsunga. Szczególnie w tak obniżonej cenie jest to bardzo dobry kąsek. Jeśli więc zastanawiacie się nad kupnem nowego telefonu, może to być idealny czas na podjęcie ostatecznej decyzji.

Którra opcja z serii S22 będzie najlepsza? Na szczęście Samsung bardzo mocno przemyslał różnice pomiędzy S22, S22+ oraz S22 Ultra. Ten pierwszy jest dla osób szukających mniejszego flagowca, który nie przytłacza rozmiarami, ale nadal oaferuje świetną wydajność i funkcjonalność. S22+ to starszy, większy brat - bez dodatkowych funkcjonlaności, ale z większym ekranem. To gratka dla fanów konsumowania treści na swoich urządzeniach mobilnych. Z koeli S22 Ultra to wybór dla osób nie lubiących kompromisów, następca serii Galaxy Note. Znajdziemy tu wszystkie nowinki techniczne, które Samsung ma w zanadrzu, a do tego najlepsze na rynku aparaty - to oczywiście wiąże się też ze zwiększoną ceną.

Kupno flagowego teelfonu może mieć jeszcze inne zalety. Nawet po kilku latach, dzięki dobrym podzespołom i długim aktualizacjom bezpieczeństwa, będziemy mogli z niego korzystać bez problemu i spowolnień.