Galaxy S22 Ultra będzie dostępny w zupełnie w nowym kolorze!

Ciemna czerwień nie będzie jedyną fantazyjną opcją kolorystyczną dla Galaxy S22 Ultra.

Seria Galaxy S22 ma zostać zaprezentowana w styczniu 2022 roku, ale większość jej cech i specyfikacja zdążyła już ujrzeć światło dzienne. Nawet design i informacje związane z kolorami tej linii smartfonów zostały ujawnione. Nowy raport twierdzi, że Galaxy S22 Ultra będzie dostępny w jeszcze jednym fantazyjnym kolorze.

Według informacji pozyskanych przez redakcję GalaxyClub, Galaxy S22 Ultra będzie dostępny w zielonym wariancie kolorystycznym. Wciąż nie wiadomo jednak, czy będzie on podobny do wariantu Awesome Mint w Galaxy A52 lub Phantom Green w Galaxy Z Fold 3. W sumie wygląda na to, że smartfon ten będzie dostępny w co najmniej czterech kolorach: czarnym, ciemna czerwień, zielony i biały.

Źródło: Technizo Concept / LetsGoDigital

Galaxy S22 Ultra ma być wyposażony w 6,8-calowy wyświetlacz LTPO Super AMOLED Infinity-O o rozdzielczości QHD+, HDR10+, odświeżaniu 120 Hz i kompatybilności z rysikiem S Pen. Oczekuje się, że będzie on wyposażony w dedykowane gniazdo S Pen, podobnie jak smartfony z serii Galaxy Note. Urządzenie będzie posiadało 108 MP aparat główny, 12 MP aparat ultrawide oraz dwa 10 MP/12 MP aparaty telefoto.

Na większości rynków, Galaxy S22 Ultra będzie wyposażony w procesor Exynos 2200 (Snapdragon 898 w USA). Chipset Exynos posiada procesor graficzny Radeon Mobile firmy AMD oparty na architekturze RDNA2, który obsługuje ray-tracing i cieniowanie o zmiennej szybkości. Jak też wcześniej ujawniono, Galaxy S22 Ultra będzie posiadał baterię o pojemności 5000 mAh oraz wsparcie dla szybkiego ładowania o mocy 45 W.