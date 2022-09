Galaxy S22 Ultra będzie miał poważną konkurencję! Vivo X90 Pro ma oferować jeszcze lepszy zoom w swoich aparatach

Galaxy S22 Ultra został wyposażony w zestaw czterech obiektywów, które oferują niezrównane możliwości przy wykonywaniu fotografii z wysokim przybliżeniem. Koreański flagowiec jest w stanie zrobić zdjęcie ze 100-krotnym zoomem cyfrowym oraz 3-krotnym lub 10-krotnym zoomem optycznym. Rezultaty uzyskane przy wykorzystaniu tych funkcji możemy zobaczyć na wielu materiałach w serwisie YouTube, wśród których zdecydowanie najpopularniejsze są te prezentujące możliwości przybliżenia cyfrowego.

Popularny leakster IceUniverse - znany z udostępniania przecieków dotyczących branży mobilnej - podzielił się na swoim twitterowym profilu ciekawą informacją. Według niego już wkrótce mamy zobaczyć premierę smartfona Vivo X90 Pro+, wyposażonego w teleobiektyw z 10-krotnym zoomem, który ma być znacznie lepszy od 10-krotnego przybliżenia optycznego w smartfonie Samsunga.

Get your money ready for the vivo X90 Pro+ in December, 1" main camera, new telephoto sensor, new telephoto algorithm, Snapdragon 8gen2+LPDDR5x+UFS4.0, new Samsung top E6 screen. @sondesix