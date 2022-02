Galaxy S22 Ultra już jest! Czy to najlepszy smartfon tego roku?

Samsung zaprezentował właśnie najnowsze flagowe urządzenia z rodziny Galaxy S22! Zamawiając je już teraz otrzymamy słuchawki Galaxy Buds Pro tylko za 1 zł!

Właśnie zakończyło się pierwsze w tym roku wirtualne wydarzenie z cyklu Galaxy Unpacked, na którym Samsung zaprezentował najnowsze flagowe urządzenia na 2022 rok: rodzinę smartfonów Galaxy S22 oraz kolejną generację tabletów premium: Galaxy Tab S8.

Źródło: Samsung

Zacznijmy od przedstawienia najmniejszego przedstawiciela serii, czyli modelu Galaxy S22. W trakcie prezentacji wiele uwagi poświęcono możliwościom fotograficznym bazowego modelu. Urządzenie wyposażone jest w 50 MP obiektyw główny, 12 MP obiektyw ultraszerokokątny oraz 10 MP obiektyw telefoto, który oferuje trzykrotny zoom optyczny. Producent wprowadził także wiele rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji, które pozwolą na wykonywanie jeszcze lepszych zdjęć, niż miało to miejsce przy okazji korzystania z dotychczasowych modeli.

Zobacz również:

Źródło: Samsung

Smartfon wyposażony jest w wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,1 cala. Charakteryzuje się on rozdzielczością Full HD+ oraz 120 Hz częstotliwością odświeżania. Technologia Super Smooth pozwala na regulowanie tej wartości pomiędzy 10, a 120 Hz. Uwagę zwraca także maksymalna jasność ekranu na poziomie 1300 nitów. Pokryty jest on - podobnie jak plecki smartfona - warstwą szkła ochronnego Corning Gorilla Glass Victus.

Źródło: Samsung

Za odpowiednio wydajną pracę smartfonów dba wykonany w 4nm procesie technologicznym procesor Samsung Exynos 2200 SoC. Wspierany są przez 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128/256 GB wbudowanej pamięci masowej. Kontrolę nad pracą całości sprawuje system Android 12 z nakładką producenta One UI 4.1. Cena smartfona wynosi 3999 złotych.

Czym wyróżnia się model Galaxy S22+? Urządzenie posiada większy wyświetlacz (6,6 cala), który charakteryzuje się większą jasnością maksymalną na poziomie 1750 nitów. Wyposażony jest także w większą baterię. Zapłacimy za niego 4999 złotych. Oba smartfony dostępne są w czterech kolorach: czarnym, białym, zielonym i różowym.

Jeżeli zdecydujemy się jednak na złożenie przedpremierowego w sklepie internetowym Samsunga, możemy wybierać spośród czterech dodatkowych kolorów: szarego, beżowego, niebieskiego i fioletowego. Realizacja zamówień rozpocznie się jednak dopiero 11 marca.

Źródło: Samsung

Przejdźmy jednak do najważniejszej premiery, czyli modelu Galaxy S22 Ultra. Producent w trakcie prezentacji przekonywał, że Galaxy S22 Ultra jest smartfonem przyszłości, który odmieni to jak, korzystamy ze smartfonów. Czy tak faktycznie się stanie? Smartfon łączy w sobie to co najlepsze z serii Galaxy S oraz Galaxy Note. Tym, co od razu rzuca się w oczy jest to, jak bardzo różni się on od dwójki swoich mniejszych braci. Smartfon posiada zakrzywiony wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,8 cala. Charakteryzuje się on rozdzielczością QHD+ oraz 1-120 Hz częstotliwością odświeżania. Producent przekonuje, że jest to ekran o najwyższej maksymalnej jasności w historii. Wynosi ona aż 1750 nitów.

Źródło: Samsung

Kolejnym charakterystyczny element designu smartfona znajdziemy na jego pleckach. Samsung Galaxy S22 Ultra nie posiada bowiem wyspy na aparaty. Cztery obiektywy oraz dioda LED wbudowane są bezpośrednio w tylny panel. Znajdziemy tam 108 MP obiektyw główny, który wspierany jest przez 18 MP obiektyw ultraszerokokątny oraz dwa 10 MP obiektywy telefoto. Pierwszy z nich oferuje trzykrotny zoom optyczny, a w przypadku drugiego możemy liczyć na nawet dziesięciokrotne powiększenie. Trzy z nich wyposażone są w technologię optycznej stabilizacji obrazu.

Źródło: Samsung

Samsung po raz pierwszy zdecydował się na wyposażenie smartfona z serii Galaxy S we wbudowany rysik S Pen. Slot na rysik znajdziemy w dolnej krawędzi urządzenia. Producent przekonuje, że jest to najszybszy rysik, który do tej pory wyprodukował. Zapewnia, że oferuje on o aż 70 procent mniejsze opóźnienie w porównaniu do poprzednich modeli.

Źródło: Samsung

Nie powinniśmy martwić się także o wydajność Galaxy S22 Ultra. Smartfon z procesorem Samsung Exynos 2200 SoC dostępny jest z 8/12 GB wbudowanej pamięci operacyjnej oraz 128/256/512 GB wbudowanej pamięci masowej, które wspierają procesor . Ceny rozpoczynają się od 5899 złotych. Smartfon dostępny jest w czterech kolorach: burgundowym, czarnym, białym i zielonym. Kupując urządzenie bezpośrednio w sklepie Samsunga, możemy jednak wybierać spośród trzech dodatkowych kolorów: szarym, niebiskim i czerwonym. Zamówienia przedpremierowe możemy składać już teraz. Ich wysyłka rozpocznie się 25 lutego.

Zobacz także: Samsung Galaxy A53 - przecieki, data premiery, cena, specyfikacja techniczna!