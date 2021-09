Galaxy S22 Ultra może mieć wbudowane gniazdo na rysik S Pen

Najnowsze plotki na temat Galaxy S22 Ultra ujawniają, że smartfon ten będzie posiadać specjalne gniazdo służące do przechowywania rysika S Pen. Czy to koniec serii Galaxy Note?

Samsung nie wydał w tym roku nowego smartfona z serii Galaxy Note, rozczarowując tym wszystkich fanów rysika S Pen. Plotkowano jednak, że Galaxy S22 Ultra może oferować kompatybilność z tym akcesorium. Teraz pojawił się nowy znak, który niemal potwierdza, że następne flagowe urządzenie Samsunga z serii Galaxy S będzie miało wbudowane gniazdo na rysik S Pen.

Źródło: LetsGoDigital

Jak podaje redakcja GalaxyClub, Galaxy S22 Ultra posiada detektor S Pen. Jest to element, który wykrywa obecność rysika S Pen wewnątrz urządzenia i jest on obecny we wszystkich urządzeniach z serii Galaxy Note. Mimo że Galaxy S21 Ultra i Galaxy Z Fold 3 są kompatybilne z rysikiem S Pen, nie posiadają detektora S Pen, ponieważ brakuje im dedykowanego slotu na rysik.

Obecność detektora S Pen wewnątrz Galaxy S22 Ultra wskazuje na to, że smartfon ten będzie posiadać dedykowane gniazda dla rysika S Pen. Jest to świetna wiadomość dla wszystkich fanów serii Galaxy Note. Raport stwierdza również, że Galaxy S22 i Galaxy S22+ podobno nie posiadają wspomnianego detektora S Pen.

Źródło: IceUniverse / Twitter Źródło: IceUniverse / Twitter

Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami i plotkami, Galaxy S22 ma posiadać 6,06-calowy wyświetlacz, podczas gdy Galaxy S22+ zaoferuje ekran o przekątnej 6,7 cala. Natomiast w przypadku Galaxy S22 Ultra, oczekuje się, że będzie mieć 6,8-calowy wyświetlacz. Wszystkie telefony będą korzystać z wyświetlaczy Super AMOLED Infinity-O z HDR10+, częstotliwością odświeżania 120 Hz i czytnikiem linii papilarnych pod wyświetlaczem. Oczekuje się, że będą one wyposażone w procesor Exynos 2200 z grafiką AMD.

Galaxy S22 i Galaxy S22+ mogą mieć potrójny aparat 50 MP, podczas gdy Galaxy S22 Ultra ma mieć 108 MP poczwórny aparat. Nadchodzące flagowce są podobno wyposażone w cieńsze ramki, Androida 12, głośniki stereo, certyfikat IP68, szybkie ładowanie o mocy 45 W i bezprzewodowe ładowanie. Spodziewana premiera tej serii powinno odbyć się w styczniu 2022 roku.