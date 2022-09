Galaxy S22 Ultra na sporej przecenie! Kupują smartfona gratis otrzymasz także Galaxy Watcha 4

Na oficjalnym sklepie Samsunga pojawiła się właśnie nowa promocja, dzięki której model Galaxy S22 Ultra kupimy taniej o 500 zł. Poza zniżką na smartfona przy zakupie otrzymamy także Galaxy Watcha 4.

Spis treści

Galaxy S22 Ultra o 500 zł taniej

Galaxy S22 Ultra jest jednym z najmocniejszych smartfonów na rynku. Urządzenie (w wersji europejskiej) zostało wyposażone w procesor Exynos 2200, baterię o pojemności 5000 mAh oraz duży 6.8-calowy wyświetlacz. Bez wątpienia jest to jeden z najwydajniejszych telefonów opartych na systemie Android. Jeśli zastanawialiście się nad zakupem flagowca lub rozpoczęciem budowy ekosystemu opartego na produktach Samsunga, to teraz może być na to najlepszy moment.

Na stronie producenta pojawiła się promocja, dzięki której Galaxy S22 Ultra kupimy o 500 zł taniej. Dodatkowo przy zakupie otrzymamy gratis Galaxy Watcha 4 oraz dodatkowe bonusy, takie jak:

20% zniżki na powerbank lub ładowarkę,

30% zniżki na etui,

40% zniżki na lokalizator Smarttag.

Oferta obejmuje także inne flagowce z serii Galaxy S22, choć w ich przypadku zniżki na smartfona są nieco mniejsze.

Zobacz również:

Czy ta promocja się opłaca?

Za model S22 Ultra, w wariancie wyposażonym w 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej, zapłacimy 5399 zł. Używając przeglądarki Ceneo możemy znaleźć to samo urządzenie w cenie niższej nawet o 600 zł.

Źródło: Ceneo

Nie można jednak zapominać o smartwatchu, który otrzymamy przy skorzystaniu z promocji Samsunga. Oferta obejmuje model w rozmiarze 44 mm z łącznością Bluetooth. Najtańsze oferty na to urządzenie (w przeglądarce Ceneo) zaczynają się od 688 zł. Podsumujmy więc ile zapłacimy za ten sam zestaw korzystając z promocji Samsunga, a ile dokonując zakupu u innych dystrybutorów:

Samsung: Galaxy S22 Ultra (128 GB/8 GB) + Galaxy Watch 4 (44 mm/BT) za 5399 zł

Galaxy S22 Ultra (128 GB/8 GB) + Galaxy Watch 4 (44 mm/BT) za Najtańsze oferty na Ceneo: Galaxy S22 Ultra (128 GB/8 GB) za 4795 zł + Galaxy Watch 4 (44 mm/BT) za 688 zł, co daje łącznie 5483 zł

Czy warto kupić Galaxy S22 Ultra w 2022 roku?

Flagowiec Samsunga to jeden z najmocniejszych smartfonów opartych na systemie Android. Nie jest on jednak pozbawiony wad, więc przed zakupem warto więc spojrzeć na zalety oraz ewentualne problemy związane z modelem S22 Ultra.

Zalety

Wysoka wydajność

Obsługa rysika S Pen

Duży, 6.8-calowy wyświetlacz z 120 Hz odświeżaniem obrazu

Świetny zestaw aparatów z 100-krotnym zoomem cyfrowym oraz 3-krotnym i 10-krotnym zoomem optycznym

Wady

Wysoka cena

Sporadyczne problemy z nadmiernym przegrzewaniem się urządzenia

Więcej szczegółów dotyczących oferty znajdziecie na stronie producenta.

Promocja obowiązuje do 18 września.