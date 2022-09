Galaxy S22 Ultra taniej nawet o 800 zł! Sprawdź, jak skorzystać z promocji

Na stronie Samsunga pojawiła się właśnie informacja o nowej promocji, dzięki której model Galaxy S22 Ultra kupimy taniej nawet o 800 zł.

Galaxy S22 Ultra o 800 zł taniej

Galaxy S22 Ultra jest jednym z najmocniejszych smartfonów na rynku. Urządzenie (w wersji europejskiej) zostało wyposażone w procesor Exynos 2200, baterię o pojemności 5000 mAh oraz duży 6.8-calowy wyświetlacz. Bez wątpienia jest to jeden z najwydajniejszych telefonów opartych na systemie Android. Jeśli zastanawialiście się nad zakupem flagowca lub rozpoczęciem budowy ekosystemu opartego na produktach Samsunga, to teraz może być na to najlepszy moment.

Na stronie producenta pojawiła się informacja o nowej promocji, dzięki której Galaxy S22 Ultra kupimy o 800 zł taniej. Oferta obejmuje także inne flagowce z serii Galaxy S22, choć w ich przypadku zniżki na smartfona są nieco mniejsze.

Czy warto kupić Galaxy S22 Ultra w 2022 roku?

Flagowiec Samsunga to jeden z najmocniejszych smartfonów opartych na systemie Android. Nie jest on jednak pozbawiony wad, więc przed zakupem warto więc spojrzeć na zalety oraz ewentualne problemy związane z modelem S22 Ultra.

Zalety

Wysoka wydajność

Obsługa rysika S Pen

Duży, 6.8-calowy wyświetlacz z 120 Hz odświeżaniem obrazu

Świetny zestaw aparatów z 100-krotnym zoomem cyfrowym oraz 3-krotnym i 10-krotnym zoomem optycznym

Wady

Wysoka cena

Sporadyczne problemy z nadmiernym przegrzewaniem się urządzenia

Czy warto?

Galaxy S22 Ultra to zdecydowanie jeden z najmocniejszych smartfonów opartych na systemie Android. Co więcej, z wielu wczesnych przecieków wynika, że przyszłoroczny model Galaxy S23 Ultra będzie pod wieloma względami przypominał swojego poprzednika. Najprawdopodobniej otrzymamy więc ten sam ekran z identyczną rozdzielczością oraz taką samą pojemność baterii. Zmianie nie ulegnie również design urządzenia, a największe modyfikacje mają dotyczyć kamery. Możliwe więc, że kupując Galaxy S22 Ultra, zakupimy smartfon, który w dużej mierze będzie przypominał przyszłorocznego flagowca.

Jak skorzystać z promocji?

W celu skorzystania z promocji należy zakupić smartfon u jednego z partnerów handlowych marki Samsung. Sklepy objęte ofertą, oznaczone są w regulaminie promocji:

Źródło: Samsung

Następnie należy aktywować swoje urządzenie do 09.10.2022 r. poprzez uruchomienie smartfona na terytorium Polski oraz wypełnić poprawnie formularz zgłoszeniowy dostępny w aplikacji Samsung Members do 16.10. Załącz dowód zakupu oraz wpisz numer konta bankowego. Po spełnieniu wszystkich warunków i akceptacji twojego zgłoszenia, zwrot gotówki powinien nastąpić w ciągu 21 dni kalendarzowych.

Więcej szczegółów dotyczących oferty znajdziecie na stronie producenta.