Galaxy S22 Ultra taniej o 700 złotych! To świetny moment na zakup flagowca

W oficjalnym sklepie Samsunga pojawiła się promocja, która obejmuje wszystkie modele z serii Galaxy S22.

Źródło: PCWorld / Artur Tomala

Galaxy S22 Ultra objęty rabatem

Zeszłoroczny model Ultra to jeden z najlepszych flagowców Samsunga w ciągu ostatnich lat. Urządzenie posiada topowe podzespoły, świetny aparat oraz unikalny design. Jeżeli kiedykolwiek myślałeś nad zakupem tego smartfona, to teraz może być na to idealny moment. Promocja obejmuje nie tylko Galaxy S22 Ultra, ale i pozostałe modele z serii, jednak w przypadku tańszych wariantów rabat jest mniejszy. Ceny flagowców przedstawiają się następująco:

Galaxy S22

Cena: 3999 zł 3599 zł / Link

Galaxy S22 Plus

Cena: 4999 zł 4599 zł / Link

Galaxy S22 Ultra

Cena: 5899 zł 5199 zł / Link

Czy warto kupić Galaxy S22 Ultra przed premierą Galaxy S23 Ultra?

Źródło: Samsung

Już w lutym tego roku na rynku pojawią się modele z serii Galaxy S23. Wśród smartfonów znajdzie się również wariant Ultra, który będzie najdroższą i najbardziej zaawansowaną wersją urządzenia. Powstaje więc pytanie - czy warto kupować starszy model skoro już niedługo zobaczymy premierę nowych flagowców Samsunga? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, jednak istnieje kilka istotnych kwestii, które warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, a najważniejszą z nich jest cena.

Galaxy S23 Ultra z całą pewnością będzie droższy od swojego poprzednika, a kwota jaką będziemy musieli zapłacić za urządzenie może wynieść nawet około 6 tysięcy złotych. Warto więc zastanowić się nad ewentualnymi ulepszeniami w nowym modelu i przemyśleć, czy faktycznie są one warte dopłaty minimum kilkuset złotych. Bezpośrednie porównanie Galaxy S22 Ultra oraz Galaxy S23 Ultra możecie sprawdzić tutaj. Przygotowany przeze mnie tekst z całą pewnością pomoże wam w podjęciu odpowiedniej decyzji.

