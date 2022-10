Galaxy S22 Ultra taniej o kilkaset złotych! Sprawdź, jak skorzystać z promocji

Na stronie Samsunga pojawiła się właśnie informacja o nowej promocji, dzięki której model Galaxy S22 Ultra kupimy taniej o 650 zł.

Galaxy S22 Ultra o 650 zł taniej

Galaxy S22 Ultra jest jednym z najmocniejszych smartfonów na rynku. Urządzenie (w wersji europejskiej) zostało wyposażone w procesor Exynos 2200, baterię o pojemności 5000 mAh oraz duży 6.8-calowy wyświetlacz. Bez wątpienia jest to jeden z najwydajniejszych telefonów opartych na systemie Android. Jeśli zastanawialiście się nad zakupem flagowca lub rozpoczęciem budowy ekosystemu opartego na produktach Samsunga, to teraz może być na to najlepszy moment.

Na stronie producenta pojawiła się informacja o nowej promocji, dzięki której Galaxy S22 Ultra kupimy o 650 zł taniej. Oferta obejmuje także inne flagowce z serii Galaxy S22, choć w ich przypadku rabat jest mniejszy (dla S22+ wynosi on 500 zł, a dla S22 do 400 zł).

Link do promocji znajdziecie tutaj.

Czy warto kupić Galaxy S22 Ultra w 2022 roku?

Flagowiec Samsunga to jeden z najmocniejszych smartfonów opartych na systemie Android. Urządzenie zadebiutowało w pierwszy kwartale 2022 roku i wciąż konkuruje z najmocniejszymi, nowymi telefonami. Model S22 Ultra sprawdzi się prawie w każdych okolicznościach i z pewnością jest jednym z najlepszych smartfonów tego roku. Posiada on jednak kilka wad, więc przed zakupem warto wziąć pod uwagę zarówno zalety, jak i ewentualne problemy związane z Galaxy S22 Ultra.

Zalety

Wysoka wydajność

Obsługa rysika S Pen

4-letnie wsparcie dla dużych aktualizacji systemu

Duży, 6.8-calowy wyświetlacz z 120 Hz odświeżaniem obrazu

Świetny zestaw aparatów z 100-krotnym zoomem cyfrowym oraz 3-krotnym i 10-krotnym zoomem optycznym

Wady

Wysoka cena

Sporadyczne problemy z nadmiernym przegrzewaniem się urządzenia

Czy warto?

Galaxy S22 Ultra to zdecydowanie jeden z najmocniejszych smartfonów opartych na systemie Android. Co więcej, z wielu wczesnych przecieków wynika, że przyszłoroczny model Galaxy S23 Ultra będzie pod wieloma względami przypominał swojego poprzednika. Najprawdopodobniej otrzymamy więc ten sam ekran z identyczną rozdzielczością oraz taką samą pojemność baterii. Zmianie nie ulegnie również design urządzenia, a największe modyfikacje mają dotyczyć kamery. Możliwe więc, że kupując Galaxy S22 Ultra, zakupimy smartfon, który w dużej mierze będzie przypominał przyszłorocznego flagowca.

Czy ta promocja się opłaca?

Za model S22 Ultra - po rabacie - zapłacimy 5399 zł. Cena dotyczy wariantu wyposażonego w 128 GB pamięci masowej oraz 8 GB pamięci RAM. Ta sama wersja urządzenia jest dostępna w innych sklepach taniej nawet o 500 zł. Tak prezentują się najlepsze oferty w serwisie Ceneo.

Warto jednak zauważyć, że niektóre warianty kolorystyczne urządzenia są dostępne wyłącznie na oficjalnym sklepie producenta. Dotyczy to wykończenia szarego, niebieskiego oraz czerwonego. Jeśli więc interesuje was jeden z unikatowych kolorów, to trwająca promocja może być świetnym momentem do zakupienia ekskluzywnej wersji urządzenia. W innym wypadku, warto prześledzić oferty pozostałych sklepów, ponieważ ceny modelu S22 Ultra będą w nich prawdopodobnie znacznie niższe.

Promocją objęte są także pozostałe smartfony z serii Galaxy S22, ale w ich przypadku rabata są nieco mniejsze. Samsunga Galaxy S22 możemy zakupić po rabacie wynoszącym 300 zł, a za większy model Galaxy S22 Plus zapłacimy obecnie 400 zł mniej. Różnice między smartfonami polegają głównie na różnych przekątnych ekranu oraz wielkości baterii. Tańszy wariant posiada 6.1-calowy ekran, natomiast droższy model został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6.6-cala. Różnice w pojemności baterii pomiędzy większym, a mniejszym modelem wynosi 800 mAh.