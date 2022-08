Galaxy S22 Ultra za darmo! To ostatnia szansa na taki kąsek

Samsung drugi miesiąc z rzędu wprowadza świetną promocję na swoje telewizory Neo QLED 8K, dzięki które możesz otrzymać Galaxy S22 Ultra całkowicie za darmo. Firma wprowadziła dzisiaj kampanię "Shoot in 8K, Watch in 8K".

Galaxy S22 Ultra Fot. Samsung

Samsung po raz kolejny paruje swoje telewizory Neo QLED 8K z flagową serią telefonów Galaxy S22. Tym razem chodzi o brytyjską promocję, dzięki której możesz otrzymać Galaxy S22 Ultra za darmo. Oferta dostępna jest na brytyjskiej stronie Samsunga.

Kampania Samsunga "Shoot in 8K, Watch in 8K" rozpoczyna się dziś, 20 lipca, i potrwa do 16 sierpnia. Promocja dotyczy trzech modeli telewizorów, a mianowicie QN900B, QN800B i QN700B. Kupując jeden z tych modeli telewizorów 2022 8K, otrzymasz za darmo Galaxy S22 Ultra. Nie dostaniesz jednak możliwości wyboru koloru, gdyż telefon jest dostępny jedynie w kolorze czarnym.

Galaxy S22 Ultra Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

AMOLED spotyka QLED w potężnym sojuszu

Galaxy S22 Ultra może nagrywać filmy 8K dzięki zaawansowanemu systemowi kamer, a seria Neo QLED 8K TV może oczywiście pochwalić się technologią Quantum Matrix, super ostrymi diodami Quantum Mini LED i bardzo wydajnym procesorem obrazu AI 8k.

Seria telewizorów Neo QLED (2022) obsługuje teraz Xbox Game Pass za pośrednictwem aplikacji Gaming Hub, umożliwiając klientom granie w wysokiej jakości gry wideo AAA za pośrednictwem technologii grania w chmurze, bez konieczności posiadania dodatkowego sprzętu, takiego jak konsola do gier.

Samsung sparował również swoje telewizory Neo QLED (2022) z darmowymi flagowcami Galaxy S22 w Stanach Zjednoczonych w zeszłym miesiącu, aczkolwiek ta oferta obejmowała wszystkie trzy modele S22. W Wielkiej Brytanii firma oferuje tylko najmocniejszy Galaxy S22 Ultra jako zachętę dla klientów TV.

Jesteś ciekaw co oferują telewizory z serii Neo QLED 8K oraz Galaxy S22 Ultra? Sprawdź filmy poniżej.