Galaxy S22 bez ważnej funkcji Androida! O co chodzi?

W ciągu ostatnich kilku cykli wydawniczych, Samsung zaczął wprowadzać poważne aktualizacje oprogramowania dla wszystkich swoich urządzeń, a nie tylko tych z wyższej półki. Jednak niedawno zaprezentowany Galaxy S22 nadal nie posiada jednej z głównych funkcji, jaka istnieje na innych smartfonach z Androidem od kilku lat.

Fot. Samsung

Serwis 9to5Google odkrył, że Galaxy S22 nie obsługuje funkcji "Seamless Updates". Na czym ona polega? Korzystanie z partycji A / B dla aktualizacji systemu umożliwia telefonowi zainstalowanie aktualizacji, podczas gdy użytkownik nadal go używa, a faktyczne zmiany zostają wprowadzone dopiero po zresetowaniu urządzenia.

Nie jest jasne, dlaczego Samsung zaniedbał dodanie tej funkcji do serii Galaxy S22. Jej poprzednicy cierpieli z tego samego powodu i sytuacja raczej nie ulegnie zmianie w przyszłości. Może mieć to coś wspólnego ze środkami bezpieczeństwa on-device Samsunga, ale firma wciąż nie wydała w tej sprawie oświadczenia.

Płynne aktualizacje są pomocne z kilku powodów. Można cofnąć problematyczną aktualizację stosunkowo łatwo bez całkowitego wymazywania pamięci urządzenia. Użytkownicy używali również partycji A / B do procesu dual-boot dwóch oddzielnych niestandardowych ROM-ów. Jest to jednak coś, czym nie zajmuje się przeciętny posiadać smartfona. W przeciwieństwie do konkurentów, takich jak Xiaomi i OnePlus, Samsung nie chce, aby użytkownicy smartfonów tej firmy "majstrowali" wokół swoich urządzeń, zwłaszcza tych, które posiadają ochronę Knox.