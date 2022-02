Galaxy S22, czy Galaxy S21? Czy zakup nowego flagowca Samsunga ma sens?

Samsung zaprezentował już najnowsze flagowe smartfony na 2022 rok. Czy zakup Galaxy S22 jest opłacalny? Czym różni się od swojego poprzednika? Sprawdźcie!

Jedna z najbardziej wyczekiwanych premier 2022 roku miała miejsce już na jego początku. Wczoraj, 9 lutego, Samsung oficjalnie zaprezentował światu swoje flagowe urządzenia na 2022 rok. Podczas pierwszego tegorocznego wydarzenia z cyklu Galaxy Unpacked, koreański producent przedstawił sześć nowych produktów: smartfony Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra oraz tablety Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ oraz Galaxy Tab S8 Ultra. Najwięcej zainteresowania z pewnością wzbudzał wariant Ultra, który stał się następcą serii Galaxy Note. Jej charakterystycznym elementem było posiadanie wbudowanego rysika S Pen, który po raz pierwszy w historii serii, pojawił się teraz w Galaxy S22 Ultra. Wygląd urządzenia także przywołuje porównania i odniesienia do ostatniego Galaxy Note 20 z 2020 roku.

Samsung Galaxy S22. Źródło: Samsung

Dzisiaj jednak chcemy skupić się na innym z modeli, a konkretnie na bazowym Galaxy S22. Czy jego zakup już teraz jest opłacalny? Jak wypada on w porównaniu do ubiegłorocznego Galaxy S21? Jakie aspekty zostały poprawione przez producenta? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w dalszej części artykułu.

Galaxy S22 v Galaxy S21: Cena

Nowy Galaxy S22 zadebiutował na rynku w dokładnie takiej samej cenie, jak jego poprzednik. Smartfona już teraz możemy zamówić w ramach przedsprzedaży. Na polskim rynku dostępne są dwa warianty: za urządzenie z 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej zapłacimy 3999 złotych, a za wariant 8/256 musimy wyłożyć 100 złotych więcej.

Cena jest więc taka sama, jak w przypadku Galaxy S21, tyle, że rok temu. Obecnie sugerowana cena detaliczna podstawowego wariantu 8/128 wynosi 2999 złotych, a przy okazji licznych promocji, może spaść o dodatkowe kilkaset złotych. Wariant 8/256 jest droższy o 200 złotych. Warto także pamiętać o wypuszczonym na rynku w ubiegłym miesiącu Galaxy S21 FE, który plasuje się pomiędzy bazowym modelem, a wariantem Galaxy S21+.

Galaxy S22 v Galaxy S21: Wygląd i jakość wykonania

Smartfony z 2021 i 2022 roku są do siebie bardzo podobne. Samsung zdecydował się pozostać przy sprawdzonym i dobrze przyjętym projekcie z poprzedniego roku i wprowadził jedynie kilka kosmetycznych zmian. Podobnie jak w Galaxy S21, nowy model został wyposażony w plecki z tworzywa sztucznego oraz niemal identyczny układ aparatów. Na pierwszy rzut oka sama wyspa, w której są one umieszczone, jest identyczna jak ta z ubiegłego roku, jednak po dokładnej analizie widzimy kolejne drobne zmiany. W tym roku producent nie zdecydował się na połączenie jej bezpośrednio z ramką okalającą urządzenie. Teraz jest ona częścią tylnego panelu.

Samsung Galaxy S21

Z przodu nie znajdziemy także praktycznie żadnych różnic. Rozmiar wyświetlacza w Galaxy S22 jest nieznacznie mniejszy, jednak wciąż posiada on małe wycięcie na przedni aparat ora bardzo wąskie ramki wokół ekranu. Ze względu na unikalność wkomponowania wyspy z aparatami w całość urządzenia, lepiej prezentuje się model z 2021 roku, jednak w codziennym użytkowaniu zapewne nie zwrócimy uwagi na ten detal.

Galaxy S22 v Galaxy S21: Wyświetlacz

Tak jak wspomnieliśmy, model Galaxy S22 posiada nieznacznie mniejszy wyświetlacz od poprzednika. Nowy model posiada ekran o przekątnej 6,1 cala, podczas gdy ten w Galaxy S21 charakteryzuje się rozmiarem 6,2 cala. Ze względu na to oferuje nam nieznacznie mniejszą rozdzielczość: 2340 x 1080 pikseli, w porównaniu do 2400 x 1080 pikseli w roku ubiegłym. Po raz kolejny jest to drobna zmiana, której nie odczujemy w codziennej pracy ze smartfonem. Na uwagę zasługuje jednak dużo wyższa jasność maksymalna nowego modelu, która wynosi 1300 nitów.

Samsung Galaxy S22 Źródło: Samsung

Pozostałe parametry prezentują się identycznie. W obu przypadkach otrzymujemy panel Dynamic AMOLED 2X o maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Galaxy S22 v Galaxy S21: Wydajność

Smartfony z serii Galaxy S są flagowymi smartfonami. Z tego też powodu obowiązkowe jest posiadanie podzespołów, które zaoferują największą możliwą wydajność. Nie inaczej wygląda to w przypadku tych urządzeń. Ubiegłoroczny Galaxy S21 wyposażony jest w procesor Exynos 2100. Naturalne jest więc to, że jego następca posiada pod maską jego nowszy model, czyli Exynos 2200. Mimo drobnych zawirowań i przesunięcia pierwotnej premiery, producentowi udało się zaprezentować ten chip jeszcze przed premierą nowych urządzeń.

W obu przypadkach możemy liczyć na wsparcie 8 GB pamięci operacyjnej oraz przynajmniej 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Różnice w wydajności będą niewielkie, jednak z pewnością będą one na korzyść nowego modelu. Warto także pamiętać, że mimo iż Galaxy S21 z pudełka pracować będzie pod kontrolą Androida 11, to możemy ręcznie zaktualizować oprogramowanie do Androida 12. To właśnie ten system kontroluje pracę Galaxy S22. Tutaj po raz kolejny przewagę zyskuje tegoroczny model, który otrzyma jedną aktualizację rozwojową więcej.

Galaxy S22 v Galaxy S21: Aparaty

W trakcie wczorajszej prezentacji nowych smartfonów bardzo dużo usłyszeliśmy o tym, co zaoferują one użytkownikom w zakresie fotografii. Nie chodzi t jedynie o fizyczną poprawę obiektywów i ich specyfikacji, ale także oprogramowania, które odpowiedzialne jest za właściwe przetworzenie uchwyconych kadrów. Najwięcej uwagi ma być poświęcone jeszcze lepszej pracy aparatów w nocy i kiepskim oświetleniu. I wydaje się, że to właśnie tutaj możemy upatrywać największej poprawy i przewagi dla Galaxy S22.

Samsung Galaxy S22. Źródło: Samsung

Galaxy S22 wyposażone jest w 50 MP obiektyw główny, 12 MP obiektyw ultraszerokokątny oraz 10 MP obiektyw telefoto, który oferuje trzykrotny zoom optyczny. Producent wprowadził także wiele rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji, które pozwolą na wykonywanie jeszcze lepszych zdjęć, niż miało to miejsce przy okazji korzystania z dotychczasowych modeli. Dodatkowo zarówno główny obiektyw, jak i telefoto, wyposażone są w systemy optycznej stabilizacji obrazu.

Podstawowa wersja Galaxy S21 dostępna jest z zestawem trzech aparatów na pleckach, w skład których wchodzą: 12 MP aparat główny, 12 MP aparat ultraszerokokątny oraz 64 MP obiektyw telefoto z nawet trzykrotnym powiększeniem optycznym.

Co znajdziemy z przodu? W wycięciu w przednim ekranie Galaxy S22 znajdziemy aparat selfie o rozdzielczości 10 MP. Taka sama jednostka umieszczona została w zeszłorocznym urządzeniu.

Galaxy S22 v Galaxy S21: Bateria i ładowanie

Część kupujących zdążyła się już pewnie do tego przyzwyczaić, ale dla części rozczarowaniem może być fakt, że producent po raz kolejny nie umieścił w pudełku sprzedażowym ładowarki. Sam zestaw zawiera jedynie telefon, instrukcję obsługi oraz igłę do wyjmowania tacki na kartę SIM.

Sporym zaskoczeniem jest także fakt, że bateria w nowym modelu zmalała. Kupując zeszłorocznego Galaxy S21, otrzymamy urządzenie wyposażone w 4000 mAh akumulator, podczas gdy model na 2022 rok posiada baterię o pojemności jedynie 3700 mAh. Oba urządzenia wspierają szybkie ładowanie 25 W, jednak w ładowarkę nam to umożliwiającą musimy zaopatrzyć się sami.

Galaxy S22 v Galaxy S21: Na który model się zdecydować?

Czy zakup Samsunga Galaxy S22 już teraz jest dobrą decyzją? Tak, ale nie do końca. Rozsądnym wyborem będzie mimo wszystko wstrzymanie się z zakupem jeszcze przez kolejnych kilka tygodni. Dlaczego? W tym czasie z pewnością pojawi się wiele recenzji i testów nowego smartfona, które pomogą wam w podjęciu decyzji. W chwili obecnej możemy znaleźć wiele materiałów opisujących pierwsze wrażenia z pracy ze smartfonem, jednak brak w nich długoterminowych testów. Drugi argument jest taki, że nawet składając przedpremierowe zamówienie już teraz, Samsunga Galaxy S22 otrzymamy dopiero w połowie marca. Co prawda producent zachęca do złożenia zamówienia już teraz oferując zestaw słuchawek Galaxy Buds Pro 2 za jedynie 1 zł, jednak mimo wszystko warto wstrzymać się jeszcze chwilę z zakupem.

Z drugiej strony, jeżeli dysponujecie nieco mniejszym budżetem - przypominamy, że Galaxy S22 to wydatek blisko 4000 złotych - chcecie kupić sprawdzone urządzenie już teraz, to zeszłoroczny Galaxy S21 wciąż będzie dobrym wyborem. Jest to bardzo dobrze oceniany smartfon, który wciąż oferuje wysoką wydajność i świetne aparaty w cenie poniżej 3000 złotych.

Poniżej możecie znaleźć także graficzne porównanie parametrów obu smartfonów:

Źródło: Samsung

Źródło: Samsung

