Galaxy S22 debiutuje w nowym kolorze! Sprawdź jakim

Prawie pół roku po premierze tegorocznych flagowców Samsung zaprezentował nowy wariant kolorystyczny, w którym dostępne będą urządzenia.

Koreańska marka zaprezentowała właśnie nowy kolor, w którym dostępne będą smartfony z serii Galaxy S22.

Nazwa wykończenia to Bora Purple i przypomina kolor lawendowy (na oficjalnej stronie nazwany jest po prostu fioletowym). Wykończenie zostanie dodane do modeli Galaxy S22 oraz Galaxy S22+. Niestety nic nie wskazuje na to, by model Ultra również otrzymał nowy wariant kolorystyczny.

Warto jednak zauważyć, że Galaxy S22 Ultra jest dostępny w innych - ekskluzywnych - wykończeniach, które nie zostały dodane do pozostałych smartfonów z serii. Chodzi dokładniej o wersje w kolorze burgundowym oraz czerwonym. Pierwszy z wariantów dostępny jest w wielu sklepach, jednak model czerwony można zakupić jedynie na oficjalnej stronie Samsunga.

Co ciekawe, to samo tyczy się wersji niebieskiej oraz szarej.

Źródło: Samsung.com

W przypadku podstawowych modeli do wersji dostępnych jedynie w sklepie Samsunga należą fioletowa, niebieska, beżowa oraz szara.

Źródło: Samsung.com

Oznacza to, że modele w nowym wykończeniu dostępne są jak na razie jedynie na stronie producenta.