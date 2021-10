Galaxy S22 i Galaxy S22+ jak iPhone 13? Design nas zaskoczy

Na chwilę obecną Samsung nie potwierdził nic na temat nadchodzącej serii Galaxy S22. Nie brakuje jednak plotek i przecieków dotyczących tych urządzeń. Najnowsze z nich sugerują, że wzornictwo Galaxy S22 i Galaxy S22+ będzie czerpać inspirację z iPhone'a 13.

Według leakstera @UniverseIce z Twittera, Galaxy S22 i Galaxy S22+ będą zasadniczo wyglądać jak iPhone 13 bez charakterystycznego notcha. Samsung używa wyświetlacz Infinity-O dla swoich urządzeń i właśnie dlatego nie mają one tego wcięcia w pierwszej kolejności. Twierdzi się również, że oba urządzenia będą miały płaski panel wyświetlacza. Nie jest to szokująca rewelacja, ponieważ plotkowało się już o tym, że płaskie wyświetlacze znajdą się w tych urządzeniach. Nowe flagowce mogą również mieć symetryczne ramki.

S22 and S22 + look like iPhone 13 without notch. The front and rear are flat and symmetrical bezel