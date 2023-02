Galaxy S22 i Galaxy Z Fold 4 za darmo! Samsung rozdaje swoje flagowce

W swojej najnowszej ofercie promocyjnej Samsung rozdaje swoje flagowe smartfony - w tym Galaxy Z Fold 4 - przy zakupie niektórych modeli telewizorów.

Ci, którzy chcą odebrać bezpłatny smartfon, mogą otrzymać najnowszego Galaxy Z Fold 4, jeśli zakupią telewizor z serii 8K Neo QLED TV. Konkretnie mowa o modelu QN900B w rozmiarach 65-, 75- lub 85 cali. W przypadku rozglądania się za czymś bardziej przystępnym cenowo, można zdecydować się na QN700B lub QN800B w rozmiarach od 55 do 85 cali, za co otrzyma się Galaxy S22 5G zupełnie za darmo. Oferta ważna jest na brytyjskiej stronie Samsunga.

Te telewizory Samsunga nie są tanimi modelami, ale jeśli weźmiesz pod uwagę cenę smartfona Galaxy, to jest to świetna oferta i otrzymasz jedno z najlepszych doświadczeń telewizyjnych na rynku. Nawet najtańszy QN700B ma prawdziwą rozdzielczość 8K z diodami Quantum Mini LED dla niesamowicie jasnego obrazu z obłędnymi poziomami kontrastu i precyzyjną kontrolą. Mają również niezwykle cienki Infinity One Design, powłokę antyrefleksyjną i wbudowane głośniki z wirtualnym dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos. Każdy z tych telewizorów 8K Neo QLED TV zapewni Ci rozrywkę na wiele lat.

Jak zwykle należy pamiętać o drobnym druku: oferta trwa do 14 marca i należy najpierw kupić telewizor, a następnie przesłać formularz w terminie od 30 do 60 dni po zakupie. Musisz złożyć wniosek na tej stronie, niezależnie od tego, czy telewizor został dostarczony.

Twój nowy smartfon Galaxy będzie koloru czarnego, w zależności od dostępności, a limit wynosi cztery na gospodarstwo domowe i 10 na firmę. Dobrą wiadomością jest to, że nie trzeba kupować telewizora z oficjalnego sklepu Samsunga, więc można rozejrzeć się za lepszymi cenami w sklepach z elektroniką. Lista obejmuje: Amazon (Amazon UK), John Lewis, Currys, Argos, AO, Very i Box.