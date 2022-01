Galaxy S22 jednak bez Exynosa 2200! Premiera niezagrożona?

Brak premiery procesora Exynos 2200, która miała odbyć się wczoraj, wywołał wiele dyskusji. Sytuację postanowił wyjaśnić sam producent.

Tuż przed zapowiadaną prezentacją tego układu pojawiły się informacje, że Samsung przesunie jego premierę na bliżej nieokreślony termin. Taki stan rzeczy postawił pod znakiem zapytania zapowiadaną datę prezentacja flagowców na 2022 rok z serii Galaxy S22. Jednostki Exynos 2200 mają być bowiem sercem smartfonów, które trafią do sprzedaży w Europie, Chinach i Indiach, a urządzenia z procesorami Qualcomm Snapdragon mają trafić w ręce mieszkańców Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych.

Dzień po planowanej prezentacji Exynos, do całej sytuacji odnieśli się przedstawiciele Samsunga. W najnowszym oświadczeniu czytamy, że nowy układ zostanie zaprezentowany tego samego dnia, co kolejne smartfony Samsunga. Producent nie podał jednak, kiedy to nastąpi. Dowiedzieliśmy się także, że opóźnienie nie jest związane z problemami w łańcuchu dostaw, ani wydajnością układu.

Oświadczenie koreańskiej firmy może być próbą załagodzenia zaistniałej sytuacji i zdyskredytowania najnowszych przecieków.

Korea Snapdragon

US Snapdragon

Europe Snapdragon



Exynos 2200 is G.O.N.E.

(It might be released later, but I'm sure that it's not going to be in Galaxy S22 series.)