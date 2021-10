Galaxy S22 jednak bez rysika S Pen? Do sieci trafiły nowe rendery

Kilka dni temu zdjęcia atrapy Galaxy S22 zrobiły furorę w sieci. Widać było na nich design, który jest nie do odróżnienia od Galaxy S21. Samsung najprawdopodobniej będzie kontynuować to wzornictwo.

Jedyny modelem, który ma uzyskać nowy design, jest Galaxy S22 Ultra. Smartfon ten może mieć nową obudowę aparatu w kształcie litery P, która nie rozciąga się na metalowej ramie, jak to ma miejsce w S21 Ultra (i innych dwóch modelach S21). Portal CoverPigtou daje nam większy wgląd w nowy projekt, przedstawiający wygląd nadchodzącego flagowca Samsunga.

Źródło: xleask7 x CoverPigtou Źródło: xleask7 x CoverPigtou

Co warto zauważyć, ta konkretna atrapa nie posiada dedykowanego miejsca na rysik S Pen. Nie znaczy to jednak, że Galaxy S22 Ultra nie będzie wyposażony we wbudowane gniazdo dla tego akcesorium, gdyż tego typu wczesne atrapy nie zawsze są dokładną repliką produktu końcowego. Biorąc pod uwagę chęć Samsunga do rozprzestrzenienia kompatybilności rysika S Pen na inne urządzenia (poza serią Galaxy Note), Galaxy S22 Ultra najprawdopodobniej będzie w stanie pomieścić S Pen wewnątrz obudowy.

Zobacz również:

Jednakże, ponieważ seria Galaxy S22 nie została jeszcze oficjalnie zapowiedziana, wszystkie spekulacje i przecieki jej dotyczące mogą okazać się nieprawdziwe. Do momentu premiery nowych flagowców, wszystko pozostaje niepewne. Jeśli chcesz przeczytać więcej na temat serii Galaxy S22, odwiedź nasz aktualizowany artykuł.