Galaxy S22 na renderach prasowych! Premiera już jutro!

Kolejny przeciek tuż przed premierą z pewnością nie jest dobrą wiadomością. Zobacz najnowsze grafiki zapowiadające nowego Galaxy S22!

W chwili obecnej powinniśmy chyba zacząć się zastanawiać, czy Samsung faktycznie tak słabo pilnuje informacji o produktach, nad którymi pracuje, czy może ciągłe przecieki są celowe i mają za zadanie pomóc w promocji kolejnych premier? Pytanie wydaje się być zasadne, jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość informacji, która wyciekła do sieci w ostatnich tygodniach. Wydaje się, że Samsung Galaxy S22 oraz Galaxy Tab S8, które mają zostać zaprezentowane już jutro, nie mają przed nami absolutnie żadnych tajemnic.

W ciągu ostatnich tygodni w sieci pojawił się bowiem ogrom przecieków, które zdradzają nam niemal każdy szczegół wyglądu, specyfikacji technicznej i cen flagowców koreańskiego producenta na 2022 rok, czyli smartfonów z rodziny Galaxy S22. Wszystkie dotychczas opublikowane informacje zbieramy dla was w jednym miejscu.

Dzisiaj natomiast ukazały się oficjalne grafiki promocyjne, które mają towarzyszyć premierze nowych flagowców. Dotarli do nich dziennikarze portalu nl.letsgodigital.com, a zobaczyć możecie je poniżej:

Nowe grafiki poświęcone są najwydajniejszemu i największemu urządzeniu, czyli modelowi Galaxy S22 Ultra. Ma on być wyposażony w 6,8-calowy zakrzywiony wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości QHD+ i częstotliwość odświeżania 1-120 Hz. Za jego wydajną pracę odpowiadał będzie najnowszy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 oraz Exynos 2200.

Na grafikach dużo uwagi poświęcono wsparciu dla nowego rysika S Pen. Ten będzie bowiem posiadał specjalny slot wbudowany w smartfon, w którym będziemy mogli go schować. Taki zabieg po raz pierwszy znalazł zastosowanie w smartfonie z serii Galaxy S, jednak nie jest to pierwszy raz, kiedy Samsung się na niego decyduje. Był on charakterystyczną cechą urządzeń z rodziny Galaxy Note, której następcą ma być właśnie Galaxy S22 Ultra.

Ile przyjdzie nam zapłacić za nowe smartfony? Ceny mają wyglądać tak samo jak w ubiegłym roku. Jest w tym jednak pewien haczyk. O ile bazowy Galaxy S22 Ultra będzie kosztował tyle samo co Galaxy S21 Ultra, to zaoferuje użytkownikowi mniejszą ilość wbudowanej pamięci. Bazowy model Galaxy S22 Ultra ma otrzymać 8 GB RAMu i 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

