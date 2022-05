Galaxy S22 o 500 zł taniej! 8 dni do końca promocji

Oferta obowiązuje do 5 czerwca.

Fot. Samsung

Już teraz Samsunga Galaxy S22 można kupić z 500 zł zwrotem gotówki na konto. Promocja obejmuje konkretną listę sklepów, które wymienione zostały w regulaminie. Możliwość tańszego zakupu smartfona wymaga aktywacji produktu do 8 czerwca oraz zarejestrowania go do 12 czerwca. Dokładny regulamin oferty dostępny jest tutaj - link.

Do końca promocji zostało 11 dni.

Oferta na urządzenie kończy się 5 czerwca.

