Galaxy S23 FE będzie znacznie lepszy niż Galaxy S22 Ultra! Mamy obiecujące informacje na temat nowego smartfona

Samsung przywróci do życia popularną serie Fan Edition. Urządzenie ma pojawić się na rynku jeszcze w tym roku i może stanowić atrakcyjną propozycję dla osób, które nie chcą płacić ogromnych pieniędzy za najnowsze flagowce z serii Galaxy S23.

Pierwszy smartfon z serii Fan Edition zadebiutował na rynku jako jeden z modeli Galaxy S20. Urządzenie oferowało wiele topowych funkcji, takich jak dobry zestaw aparatów oraz solidny ekran, a jednocześnie kosztowało znacznie mniej niż ówczesne flagowce Samsunga. Do dzisiaj Galaxy S20 FE pozostaje jednym z ciekawszych budżetowych smartfonów, jakie możemy znaleźć na rynku, choć warto zaznaczyć, że w tej półce cenowej pojawiło się w międzyczasie mnóstwo nowych modeli oraz starszych flagowców.

Seria Fan Edition doczekała się jeszcze jednej premiery, którą był Galaxy S21 FE. W zeszłym roku dowiedzieliśmy się jednak, że Samsung nie wypuści analogicznego modelu dla Galaxy S22, a produkcja urządzeń zostaje wtrzymana. Na szczęście koreański gigant technologiczny planuje przywrócić popularną serię do życia i jeszcze w tym roku zobaczymy debiut Galaxy S23 FE.

Zobacz również:

W sieci pojawiły się już pierwsze przecieki, które sugerują jaki procesor zostanie wykorzystany przy konstrukcji urządzenia. Najprawdopodobniej będzie to Snapdragon 8 Plus Gen 1, czyli zeszłoroczny chipset, który pojawił się w takich modelach Samsunga jak Galaxy Z Fold 4 oraz Galaxy Z Flip 4. Procesor stanowił też serce wielu innych flagowych modeli, a sam miałem okazję testować RoG Phone'a 6 Pro od ASUSA, który był pierwszym, globalnie dostępnym, smartfonem opartym na tej jednostce (pierwsyz na świecie był Xiaomi 12S Ultra, ale nie trafił on do szerszej dystrybucji).

Poprzednia wersja tego procesora (Snapdragon 8 Gen 1) trafiła do zeszłorocznego Galaxy S22 Ultra. Nowy S23 FE otrzyma więc chipset, który jest nie tylko mocniejszy od poprzednika, ale przede wszystkim - nie ma problemów z przegrzewaniem, które występowały w niektórych egzemplarzach opartych na tej jednostce. Warto również zaznaczyć, że europejskie wersje Galaxy S22 Ultra zostały oparte na Exynosie 2200, który jest nie tylko słabszy od Snapdragona 8 Plus Gen 1, ale i osiąga wyraźnie gorsze wyniki niż procesor, który znajdziemy w egzemplarzach tego samego modelu przeznaczonych np. na rynek amerykański.

#Samsung - #GalaxyS23FE - Samsung Galaxy S23 FE will be powered by Snapdragon 8+ Gen 1 SoC. https://t.co/H9rLr4jbPC — /LEAKS (@Slashleaks) February 22, 2023

Nie mamy jeszcze żadnych przecieków, które sugerowałyby w jakiej cenie zadebiutuje Galaxy S23 FE. Rzućmy jednak okiem na kwoty, które musimy zapłacić za najtańsze modeli we flagowej serii Samsunga z 2023 roku:

Galaxy S23 8/128 GB

Cena: 4599 zł / Link

Galaxy S23 8/256 GB

Cena: 4799 zł / Link

Nowy model będzie z całą pewnością celował w niższe kwoty. Powstaje jednak ważne pytanie - o ile tańszy będzie Galaxy S23 FE i czy faktycznie jego zakup będzie równie opłacalny, jak było to w przypadku pierwszego Galaxy S20 FE?