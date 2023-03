Galaxy S23 FE nie będzie jedynym Samsungiem z serii FE w tym roku! Marka planuje również premierą tabletu

Seria Fan Edition miała być odpowiedzą na oczekiwania użytkowników wobec urządzeń Samsunga oraz tańszą alternatywą dla topowych flagowców. Dokładnie tak było podczas premiery Galaxy S20 FE, czyli jednego z najbardziej udanych smartfonów koreańskiego producenta w ciągu ostatnich lat. Urządzenie posiadało solidny zestaw aparatów oraz dobry wyświetlacz, a także nie odbiegało wydajnością od znacznie droższych modeli. Galaxy S21 FE okazał się nieco mniej udanym produktem, co spowodowane było głównie wysoką ceną urządzenia.

Po premierze flagowców z serii Galaxy S22 oczekiwaliśmy również na debiut analogicznego modelu z dopiskiem FE. Niestety Samsung zdecydował, że urządzenie nie pojawi się na rynku czego powodem (w oficjalnych komunikatach producenta) była chęć zwiększenia produkcji wariantu Ultra, który okazał się spory sukcesem sprzedażowym. Już wtedy w sieci pojawiały się informacje, sugerujące, że model FE powróci, ale dopiero w kolejnym roku. Spekulacje okazały się trafne, a już wkrótce mamy zobaczyć debiut Galaxy S23 FE.

Apparently, Samsung will launch two new FE devices in August



It makes little sense to launch the S23 FE and Tab S8 FE alongside the Galaxy Tab S9 series and Z Flip5 | Z Fold5



Either they delay the Tab S9 series (which I doubt), or they do a separate FE event (more likely) pic.twitter.com/v72dV7A02S