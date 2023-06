Galaxy S23 FE uzyskał nową certyfikację. Wygląda na to, że wyczekiwany Samsung już niedługo wejdzie na rynek

Kolejna odsłona serii Galaxy FE jest już praktycznie na wyciągnięcie ręki.

Samsung Galaxy S23 FE jest interesującym smartfonem z wielu powodów. Jednak samo jego istnienie jest - w sumie - jeszcze zupełnie nie potwierdzone przez Samsunga. Szczególnie ze względu na to, ze nie pojawił się model S22 FE, jest to tym ciekawsza sytuacja i nie wiemy w sumie - oficjalnie - czy S23 FE będzie istnieć. Jednak patrząc na górę przecieków dotyczących tego smartfona - nawet ostatnie rendery pokazujące, jak będzie wyglądał - możemy być raczej pewni, że się pojawi. Szczególnie najnowsza informacje pozwala nam wierzyć, że do jego premiery nie zostało wcale dużo czasu.

Według publikacji 91mobiles, Samsung Galaxy S23 FE został właśnie zauważony na platformie certyfikacyjnej 3C. Jest to jeden z najważniejszych podmiotów, który certyfikuje telefony do sprzedaży na chińskim rynku. Wygląda więc na to, że telefon nadchodzi już wielkimi krokami, gdyż taka certyfikacja pojawia się zazwyczaj na kilka tygodni przed oficjalną prezentacją sprzętów elektronicznych. Możemy więc się spodziewać, że przeciągu kilku tygodni - może podczas Galaxy Unpacked 2023 - zostanie zaprezentowany kolejny przedstawiciel serii Galaxy FE.

Najciekawszą i jednocześnie dość rozczarowującą informacją wynikającą z tego certyfikatu jest moc ładowania nadchodzącego telefonu. Niestety Samsung pozostał przy swoim typowym, relatywnie powolnym ładowaniu 25 W, nie powinniśmy się więc spodziewać imponujących prędkości po nowym S23 FE. Poza tym upewniliśmy się, że nowy telefon ma łączność 5G oraz nie będzie sprzedawany z dołączoną kostką do ładowania.