Galaxy S23 Ultra będzie klonem Galaxy S22 Ultra? Rozczarowujące przecieki na temat flagowców Samsunga [25.08.2022]

Do sieci trafiły nowe informacje dotyczące przyszłorocznych smartfonów koreańskiej firmy. Wiele wskazuje na to, że kolejne urządzenia z serii Galaxy S Ultra będą pod wieloma względami przypominać modele zaprezentowane w 2022 roku.

Źródło: Twitter / technizoconcept

Design plecków urządzenia

Aktualizacja [25.08.2022]

Jeszcze wczoraj informowaliśmy was o prawdopodobnych podobieństwach między dwoma modelami smartfona, a już dzisiaj otrzymaliśmy kolejną informację na ten temat. Autorem nowych przecieków jest leakster Ice Universe, na którego powoływaliśmy się wielokrotnie. Tym razem sugeruje on, że Galaxy S23 Ultra będzie miał niemal identyczny design plecków, włączając w to ułożenie obiektywów oraz sposób ich zamontowania w ekranie. Oznacza to, że Samsung na dobre rezygnuje z wypukłej wysepki na rzecz smuklejszego rozwiązania i umieszczenia aparatów bezpośrednio w obudowie urządzenia.

100% confirmed that the Samsung S23 Ultra will maintain the exact same camera design as the S22 Ultra, I think this design is good and can continue to be used, it is simple and natural. pic.twitter.com/wzZZUEOcIi — Ice universe (@UniverseIce) August 25, 2022

Galaxy S23 Ultra - Podobieństwa do Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Ultra cieszy się ogromną popularnością i jest jednym z najbardziej udanych flagowców Samsunga w ciągu ostatnich lat. Nic więc dziwnego, że firma unika podejmowania ryzyka i najwyraźniej zamierza postawić na sprawdzone rozwiązania przy kolejnych modelach z serii. Najnowsze przecieki, których autorem jest popularny leakster IceUniverse, sugerują, że Galaxy S23 Ultra będzie przypominał starszy model w kilku istotnych kwestiach.

The size of the Galaxy S23 Ultra is almost unchanged from that of the S22 Ultra, with only an increase of 0.1~0.2mm, 5000mAh, 8.9mm thickness, and still a 6.8-inch 3088x1440 screen.

As long as the Snapdragon 8Gen2 + One UI 5.1 is excellent, the appearance can remain the same. — Ice universe (@UniverseIce) August 21, 2022

Podobieństwa dotyczą głównie wymiarów smartfona. Kolejna odsłona flagowca otrzyma niemalże identyczną konstrukcję, co oznacza brak usprawnień w kwestii pojemności baterii - wciąż będzie ona miała 5000 mAh. Mamy jednak nadzieję, że wykorzystany w Galaxy S23 Ultra procesor otrzyma lepszą optymalizację przez co flagowiec będzie zużywał mniej energii. Na tym jednak podobieństwa się nie kończą. Przyszłoroczna odsłona modelu Ultra zostanie wyposażona w identyczny ekran o przekątnej 6.8 cala oraz rozdzielczości 3088x1440. Czy Samsung zamierza więc wprowadzić do serii jakiekolwiek zmiany, które mogłyby przekonać użytkowników do przesiadki na nową odsłonę flagowca?

Galaxy S23 Ultra - Mocniejszy aparat oraz szybszy procesor

Jednym z głównych argumentów, który może zachęcić potencjalnych klientów do zakupu Galaxy S23 Ultra, będzie nowy obiektyw. Kolejna odsłona flagowca ma otrzymać kamerę o rozdzielczości 200 MP, wspieraną przez sensor ISOCELL HP2. Flagowiec będzie więc jednym z pierwszych smartfonów wyposażonych w 200 MP aparat.

Galaxy S23 Ultra zostanie także oparty na Snapdragonie 8 Gen 2+, który z całą pewnością będzie wielokrotnie mocniejszy niż procesor z tegorocznych modeli. Poprawę wydajności powinna również zapewnić najnowsza odsłona nakładki One UI oznaczona numerem 5.1.