Galaxy S23 Ultra i Galaxy S23 na kolejnych przeciekach! Garść istotnych zmian oraz kilka rozczarowań

W sieci pojawiły się kolejne informacje dotyczące przyszłorocznych smartfonów od koreańskiego producenta. Są wśród nich zarówno wiadomości sugerujące ważne dla serii zmiany, jak i kilka nieco rozczarowujących przecieków.

Źródło: PCWorld / Artur Tomala

Galaxy S23 Ultra i Galaxy S23 - Obiecujące nowości

Galaxy S22 to seria, która odniosła spory sukces zarówno sprzedażowy, jak i marketingowy. Urządzenia pojawiły się w setkach materiałów popularnych youtuberów technologicznych (jak chociażby MKBHD) i zostały okrzyknięte flagowcami kompletnymi. Z najnowszych przecieków możemy dowiedzieć się, jak dalej Samsung planuje rozwijać swoją popularną serię.

Do najważniejszych zmian będzie należało użycie nowego chipsetu marki Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 2. Procesor z całą pewnością będzie szybszy niż tegoroczne modele, co możemy wnioskować choćby z różnic w wydajności między Snapdragonem 8 Gen1, a Snapdragonem 8+ Gen1.

Poprawa będzie najprawdopodobniej dotyczyła nie tylko szybkości działania, ale i zmniejszonego poboru energii. Dzięki temu, przyszłoroczne flagowce Samsunga będą w stanie wytrzymywać dłużej na pojedynczym ładowaniu. W kontekście procesorów istotna jest również wiadomość, która sugeruje, że wszystkie egzemplarze Galaxy S23 Ultra otrzymają jednostki marki Qualcomm. To ważna informacja, szczególnie dla polskich użytkowników, którzy jak dotąd byli skazani na słabsze chipsty o nazwie Exynos.

Galaxy S23/S23+ | what we know:



• Refines the current design

• Only Snapdragon processor

• 10mp 3x Telephoto camera

• 12mp selfie camera



S23 Ultra:



• 5000mah battery

• 200mp main camera

• 10mp 3x Telephoto camera

• Only Snapdragon processor pic.twitter.com/rtdUdg7EvT — Anthony (@TheGalox_) August 18, 2022

Galaxy S23 Ultra i Galaxy S23 - Kilka rozczarowań

Do największych rozczarowań należy użycie tej samej baterii o pojemności 5000 mAh w wersji Ultra. Nieco studzi to moje oczekiwanie na kolejnego flagowca. Pozostaje nam jedynie liczyć na to, że oprogramowanie oraz nowe podzespoły umożliwią znacznie lepszą optymalizację ogniwa, co w rezultacie doprowadzi do lepszych osiągów smartfona.

Wiele wskazuje na to, że nic nie zmieni się także w zakresie designu urządzenia. Z jednej strony to dobra wiadomość, bo Galaxy S22 Ultra należy do świetnie wyglądających telefonów, a z drugiej oczekiwałbym jakiegoś odświeżenia w serii. Brakuje mi istotnych wizualnych modyfikacji, które sprawiałyby, że smartfon wyróżnia się na tle swojego poprzednika.