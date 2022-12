Galaxy S23 Ultra i OnePlus 11 zadebiutują niemalże w tym samym czasie! Który ze smartfonów okaże się lepszy?

Popularne flagowce mają pojawić się na rynku w lutym 2023 roku.

Przełom roku to zawsze świetny czas dla fanów branży mobilnej. W ciągu ostatniego miesiąca premierę miały takie urządzenia jak Vivo X90 Pro czy Xiaomi 13, a do tego w sieci pojawiło się mnóstwo przecieków na temat przyszłorocznego iPhone'a 15. To jednak nie koniec nowości, a już wkrótce zobaczymy debiut dwóch nowych flagowców, które mogą pretendować do miana najlepszych smartfonów 2023 roku. Tymi urządzeniami będą Galaxy S23 Ultra oraz OnePlus 11.

Oba modele zostaną oparte na najnowszym procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2. Samsung najprawdopodobniej otrzyma inny wariant chipsetu, który zostanie wyposażony w wyższą częstotliwość taktowania zegara. W sieci pojawiły się już pierwsze testy, w których smartfony zostały bezpośrednio porównanie, a wyniki są dość zaskakujące. Okazuje się, że Galaxy S23 Ultra jest szybszy w przypadku jednego rdzenia, jednak to OnePlus 11 radzi sobie lepiej w przypadku porównania wydajności wielu rdzeni

Co ciekawe, smartfony pojawią się na rynku niemalże w tym samym czasie. Chiński flagowiec ma zadebiutować 7 lutego, podczas gdy koreańska seria urządzeń zostanie zaprezentowana 1 lutego. Oznacza to, że niemalże od samego początku oba te smartony będą ze sobą zestawiane.

Zarówno Galaxy S23 Ultra, jak i OnePlus 11 zadebiutują z najnowszą wersją Androida oraz świeżymi nakładkami na system od swoich producentów. Smartfony mają również kłaść mocny nacisk na możliwości fotograficzne, które w Samsungu zostaną zwiększone przez zastosowanie kamery głównej o rozdzielczości 200 Mpix. OnePlus nie pozostanie jednak daleko w tyle, a jego nowy flagowiec będzie posiadał obiektywy sygnowane technologią marki Hasselblad. Pojedynek między urządzeniami zapowiada się więc naprawdę interesująco.