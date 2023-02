Galaxy S23 Ultra ma problem z deformacją ekranu? Klienci narzekają, ale Samsung uspokaja

Ekran telefonu jest jednym z najważniejszych elementów urządzenia. To właśnie z nim prowadzimy codziennie bezpośrednią interakcję, wyświetlając wiadomości, filmy czy inne treści. Ze względu na to jest to też miejsce, na którym najszybciej można zauważyć różnego rodzaju niedoskonałości. Wygląda na to, że takie defekty pojawiły się na niektórych ultraflagowcach Samsunga.

Niektóre osoby posiadające wydanego niedawno Galaxy S23 Ultra zaczynają zauważać defekty ekranu widoczne pod ostrym bezpośrednim światłem. Wyglądają one jak małe wgłębienia w szkle, które sprawiają, że światło załamuje się w inny sposób niż na płaskiej powierzchni. Jednakże, co ciekawe, sama tafla wyświetlacza jest w każdym przypadku idealnie płaska, więc problem według nich leży gdzieś indziej.

Największa grupa osób z tym problemem zebrała się w wątku na Twitterze, w którym klienci prosili Samsunga o odniesienie się do ich problemów. Na szczęście firma bardzo szybko zareagowała i jeden z przedstawicieli Samsunga odpowiedział w tym samym wątku na wątpliwości posiadaczy S23 Ultra. Okazuje się, że ich zmartwienie było przedwczesne, gdyż wykryty błąd wcale nie jest defektem, a raczej naturalną konsekwencją procesu produkcji nowych telefonów.

If you shine a strong light on the display, some parts may appear to be squashed/pressed, this happens because of the pressing process for waterproofing and dustproofing. This is not a product defect. Everything is fine with your phone. ^DT 2/2