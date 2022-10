Galaxy S23 Ultra na kolejnych przeciekach! Jedna z wiadomości może was mocno rozczarować

Przyszłoroczny flagowiec Samsunga zadebiutuje na rynku w pierwszym kwartale 2023 roku. Do sieci trafiły kolejne informacje dotyczące specyfikacji nadchodzącego modelu.

Źródło: PCWorld / Artur Tomala

Modele z serii Galaxy S22 były jednymi z najlepszych flagowców Samsunga w ciągu ostatnich lat. Urządzenia wprowadziły kilka istotnych innowacji (np. 100-krotny zoom cyfrowy w wersji Ultra) oraz zaoferowały drobne zmiany w kwestii designu podstawowych wersji urządzenia. Wszystko wskazuje na to, że Galaxy S23 będzie pod wieloma względami przypominał tegoroczne flagowce Samsunga, a niewielka ilość zmian może rozczarowywać.

Do sieci trafiły własnie przecieki dotyczące pojemności baterii oraz szybkości ładowania w przyszłorocznych urządzeniach z serii Galaxy. Wiadomości dotyczące wielkości ogniw są - do pewnego stopnia - obiecujące. Podstawowe modele mają otrzymać baterie o pojemności 3900 mAh (około 200 mAh więcej niż w S22) a większe warianty 4700 mAh (około 200 mAh więcej niż w S22 Plus). Model S23 Ultra nie będzie różnił się pod tym względem od swojego poprzednika i otrzyma identyczną baterię o pojemności 5000 mAh. Nie jest to jednak jedyne rozczarowanie, a zdecydowanie największym jest moc ładowarki.

Źródło: Twitter / OnLeaks

Modele z serii Galaxy S23 otrzymały Certyfikację 3C (obowiązkowe upoważnienie, które otrzymują produkty elektroniczne mające zostać wprowadzone do sprzedaży na chińskim rynku), według której będą one ładowane kostką o mocy 25 W. Samsung od lat odstaje od konkurencji pod względem szybkości ładowania swoich urządzeń, a w przyszłym roku ta przepaść może się jeszcze powiększyć.

Smartfony takich marek jak Xiaomi, Realme czy OPPO oferują kilkukrotnie większą moc ładowania. Według przecieków model Galaxy S23 Ultra oraz pozostałe urządzenia w serii będą obsługiwały technologię Fast Charge - jest to więc jedyna nadzieja dla fanów marki.

Źródło: Twitter / UniverseIce

Niewielka ilość zmian dotyczy także designu urządzenia. Model Ultra będzie niemalże identyczny co tegoroczna wersja urządzenia. Nieco większej ilości modyfikacji możemy spodziewać się w przypadku podstawowych wariantów urządzenia, które otrzymają nowy design wysepki z obiektywami - nawiązujący do droższego wariantu. Aparaty zostaną więc wtopione w plecki smartfona, a ramki wokół kamer znikną.