Galaxy S23 Ultra na promocji! Za najnowszego flagowca zapłacisz teraz o kilkaset złotych mniej

Na oficjalnej stronie Samsunga pojawił rabat, który obejmuje część wariantów tegorocznego modelu Ultra.

Nowe smartfony koreańskiego giganta technologicznego zadebiutowały na rynku w lutym 2023 roku. Wśród zaprezentowanych modeli znalazły się następujące warianty smartfona:

Galaxy S23 ,

, Galaxy S23 Plus ,

, Galaxy S23 Ultra.

Wszystkie trzy urządzenia należą do ścisłej czołówki flagowców opartych na systemie Android. Modele różnią się jednak od siebie, a największe zmiany zaszły w wariancie oznaczonym jako Ultra.

Galaxy S23 to najtańsza wersja smartfona, która wyróżnia się przede wszystkim kompaktowym rozmiarem (6.1-cala), a co za tym idzie najmniejszą baterią w serii (3900 mAh). Warto również zaznaczyć, że prawie wszystkie modele pracują na najnowszym typie pamięci, czyli UFS 4.0. Nie dotyczy to tylko najtańszego wariantu ze wszystkich, czyli Galaxy S23 wyposażonego w 128 GB miejsca na pliki. Jest to jedyna wersja flagowca wykorzystująca starszy standard UFS 3.1. Kompaktowy model obsługuje też mniejszą maksymalną moc ładowania niż droższe wersje urządzenia (25 W vs 45 W).

Zobacz również:

Galaxy S23 Plus posiada większą przekątną ekranu (6.6-cala) oraz pojemniejszą baterię (4700 mAh). Reszta specyfikacji - poza prędkością ładowania - pozostaje taka sama. Największym modelem jest Galaxy S23 Ultra, który otrzymał wyświetlacz o przekątnej 6.8-cala oraz baterię o pojemności 5000 mAh. Istotnym ulepszeniem w droższej wersji jest także aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix oraz możliwość obsługi rysika S Pen.

Źródło: Samsung

Najnowszy rabat Samsunga obejmuje dwa warianty modelu S23 Ultra. Zniżka wynosi 700 zł i dotyczy wersji wyposażonych w wyższą ilość pamięci wewnętrznej.

Galaxy S23 Ultra

Wersja 512/12 GB, Cena - 7499 zł 6799 zł / Link

/ Wersja 1 TB/12 GB, Cena - 8699 zł 7999 zł / Link

Więcej aktualnych promocji na urządzenia koreańskiego producenta znajdziecie w naszym tekście na ten temat.