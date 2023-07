Galaxy S23 Ultra nakryty na romansie z Androidem 14! Premiera One UI 6 o krok od premiery

Galaxy S23 Ultra pojawił się na stronie benchmarku Geekbench z oprogramowaniem układowym Android 14.

Podczas gdy zrozumiałe jest podekscytowanie nowymi składanymi urządzeniami Samsunga, które pojawią się pod koniec miesiąca, można śmiało powiedzieć, że dla fanów Samsunga aktualizacja do Androida 14 i One UI 6.0 jest bardziej interesująca, niż nowe urządzenia.

Podobnie jak w poprzednich latach, prawie gwarantowane jest, że najnowsze flagowce z serii Galaxy S23 otrzymają tegoroczną aktualizację Androida jako pierwsze. W rzeczywistości zostało to potwierdzone, gdyż Galaxy S23 Ultra pojawił się na stronie benchmarku Geekbench z oprogramowaniem układowym Android 14. Test porównawczy nie oferował żadnych informacji na temat oprogramowania układowego, ale ujawniono co najmniej jeden szczegół: oprogramowanie układowe w wersji S918USQU1ZWFA.

Z ostatnich informacji wynika, że Samsung może rozpocząć program beta One UI 6.0 w trzecim tygodniu lipca, prawdopodobnie na kilka dni przed zaprezentowaniem Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Galaxy Tab S9 i Galaxy Watch 6. Należy jednak pamiętać, że wszystko może się opóźnić.

Jedyną potwierdzoną rzeczą jest to, że globalne publiczne wdrożenie stabilnej aktualizacji One UI 6.0 dla linii Galaxy S23 rozpocznie się przed końcem roku. W rzeczywistości Samsung prawdopodobnie wprowadzi One UI 6.0 na każdy kompatybilny flagowy telefon przed przyszłym rokiem. Niektóre telefony ze średniej półki również mogą otrzymać aktualizację w 2023 roku, choć na ten moment nie wiadomo nic na ten temat.

Oprócz One UI 6 dla smartfonów i tabletów, Samsung pracuje nad aktualizacją One UI Watch 5 (Wear OS 4.5) dla Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5. W Stanach Zjednoczonych i Korei trwa już program beta One UI Watch 5 i spodziewamy się, że stabilna aktualizacja rozpocznie się na całym świecie na przełomie lipca i sierpnia.

Firma usprawniła swoje zasady aktualizacji oprogramowania, dzięki czemu łatwo jest dowiedzieć się, które urządzenia otrzymają aktualizację do One UI 6.0. Urządzenia Samsung Galaxy kwalifikujące się do aktualizacji One UI 6.0:

Seria Galaxy S

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Seria Galaxy Z

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Seria Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Seria Galaxy M

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Seria Galaxy F

Galaxy F54

Galaxy F23

Galaxy F14 5G

Seria Galaxy Xcover

Galaxy Xcover 6 Pro

Seria Galaxy Tab