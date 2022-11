Galaxy S23 Ultra vs Galaxy S22 Ultra! Czy nowy model powtórzy sukces poprzednika?

Tegoroczne flagowce Samsunga spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem recenzentów. Wszystkie modele należą do ścisłej czołówki na obecnym rynku smartfonów, jednak urządzeniem, które zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych jest Galaxy S22 Ultra. Smartfon cieszył się na tyle dużą popularnością, że koreańska marka zdecydowała się nie wypuszczać w tym roku na rynek wariantu Fan Edition, a zamiast tego skierowała swoje środki na zwiększenie produkcji wersji Ultra.

Nowe flagowce Samsunga pojawią się na rynku w pierwszym kwartale 2023 roku. Wśród modeli znajdzie się oczywiście Galaxy S23 Ultra, na którego temat wiemy już całkiem sporo.

Informacje dotyczące designu mogą rozczarować niektórych fanów. Galaxy S23 Ultra będzie bowiem bardzo podobny do tegorocznego S22 Ultra - nie uważam jednak tego za wadę.

Wariant Ultra z 2022 roku jest zdecydowanie jednym z najładniejszych smartfonów na rynku. Urządzenie posiada nie tylko spory wyświetlacz (którego rozmiar najprawdopodobniej się nie zmieni), ale i najlepsze w mojej opinii rozwiązanie na umieszczenie aparatów w pleckach urządzenia. Obiektywy zostały wtopione w obudowę i nie posiadają żadnych większych wysp, dzięki czemu smartfon wygląda elegancko i minimalistycznie.

Różnice między flagowcami pod kątem ich wyglądu będą więc niewielkie. Większość z nich dotyczy kosmetycznych zmian, które mogą okazać się niezauważalne na pierwszy rzut oka.

Galaxy S22 Ultra zadebiutował z różnymi procesorami w zależności od rynku. Na nasze nieszczęście - i wszystkich europejskich użytkowników - egzemplarze smartfona przeznaczone do sprzedaży na Starym Kontynencie otrzymały słabszy chipset.

Amerykańskie warianty Galaxy S22 Ultra zostały wyposażone w Snapdragona 8 Gen 1. Ten sam flagowiec w wersji europejskiej został oparty na Exynosie 2200. Wielu recenzentów wspominało, że różnice między wydajnością procesorów w codziennym użytkowaniu są niewielkie, jednak to nie zmienia wyników testów syntetycznych, które jasno wskazują na to, że chipset marki Qualcomm jest niemalże w każdym aspekcie wyraźnie lepszy od Exynosa.

Ostatnie miesiące przyniosły dwie świetne wiadomości dla europejskich fanów smartfonów z serii Galaxy S. Po pierwsze - wszystkie egzemplarze przyszłorocznych flagowców oznaczonych jako S23 zostaną oparte na procesorze Snapdragon 8 Gen 2. Nie będzie więc już sytuacji, w której jesteśmy zmuszeniu do zakupu słabszych modeli urządzenia. Po drugie - Samsung podpisał umowę z marką Qualcomm, dzięki której jego kluczowe smartfony otrzymają ulepszoną wersję nowego chipsetu.

Breaking!

The best moment for European users has arrived.

The European version of the Samsung Galaxy S23 series is confirmed to use the Snapdragon 8 Gen2, and it is a high-frequency version exclusive to Samsung. Please enjoy it. pic.twitter.com/w6DqCdH30b