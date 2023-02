Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro MAX! Który smartfon robi według Ciebie lepsze zdjęcia w nocy?

Nowy flagowiec Samsunga zadebiutował na rynku.

Galaxy S23 Ultra jest najwyższym modelem wśród smartfonów zaprezentowanych w tym tygodniu przez koreańskiego producenta. Tym co wyróżnia go najmocniej na tle pozostałych wariantów - oraz swojego poprzednika - jest kamera główna o rozdzielczości 200 Mpix. Galaxy S23 Ultra jest jednym z niewielu flagowców, które oferują tak szczegółowy obiektyw, a do konkurencji w tym segmencie należy zaliczyć Xiaomi 12T Pro oraz Motorole Edge 30 Ultra.

Jedną z najważniejszych funkcji, które Samsung hucznie zapowiadał podczas prezentacji smartfona, są znacznie większe możliwości wykonywania zdjęć przy niskim oświetleniu. Galaxy S23 Ultra otrzymał nowe rozwiązania, dzięki którym powinien robić w nocy o wiele ładniejsze i bardziej naturalne zdjęcia niż flagowce konkurencji. Sprawdźmy, czy faktycznie tak się stało!

iPhone 14 Pro MAX Źródło: Twitter/TheGalox

Powyższa fotografia została wykonana przy użycia iPhone'a 14 Pro MAX. Zdjęcie jest wyraźne i nie brakuje mu detali, jednak w porównaniu do fotografii, którą wykonał Galaxy S23 Ultra jest zdecydowanie za ciemna. Bardzo często kiedy korzystamy z trybu nocnego w smartfonie, otrzymujemy zdjęcia, które są nienaturalnie doświetlone. W rezultacie widzimy co dzieje się na ujęciu, jednak zdecydowanie odbiega ono od realnego obiektu. W przypadku Galaxy S23 Ultra sprawa zdaje się wyglądać z goła inaczej.

Fotografia wykonana przy użyciu flagowca jest zdecydowanie jaśniejsza, ale kolory nadal wydają się naturalne. Urządzenia Samsunga mają tendencję do podbijania kontrastu (o czym możecie się przekonać w moim porównaniu Z Flipa 4 oraz Motoroli RAZR 2022), ale S23 Ultra wydaje się robić to z klasą.

Galaxy S23 Ultra Źródło: Twitter/TheGalox

iPhone 14 Pro MAX oraz Galaxy S23 Ultra to zdecydowanie jedne z najlepszych smartfonów do fotografii mobilnej. Dajcie znać, który z modeli wypadł według was lepiej w tym porównaniu.