Galaxy S23 Ultra zadebiutuje z 200 MP sensorem optycznym!

Kilka miesięcy temu pojawiły się plotki, że Galaxy S22 Ultra będzie wyposażony w 200 MP aparat. Jednak te plotki zostały odłożone do lamusa już dawno temu. Smartfon będzie wyposażony w ulepszony sensor kamery, lecz będzie to 108 MP sensor. Nie oznacza to jednak, że firma nie będzie posuwać się naprzód w swojej wojnie megapikseli.

Według tipstera Ice Universe (@UniverseIce), Samsung wprowadzi 200 MP czujniki aparatu, ISOCELL HP1, w serii Galaxy S w 2023 roku. Galaxy S23 Ultra będzie podobno wyposażony w 200 MP sensor kamery, który powinien oferować wyższe detale na zdjęciach i filmach. Może również zapewnić nagrywanie wideo 4K i 8K z szerszym polem widzenia.

Samsung has optimized the 108MP sensor for three years, and the result is better year by year, which is better than replacing the sensor frequently. It is said that the S23 Ultra will adopt 200MP sensor from next year, and then it will be optimized for several years.