Galaxy S23 będzie ostatnim takim Samsungiem! Przyszłoroczną serie Galaxy S24 czekają spore zmiany

W sieci pojawiły się pierwsze przecieki dotyczące flagowców Samsunga zaplanowanych na 2024 rok.

Smartfony z serii Galaxy S23 zostaną zaprezentowane na wydarzeniu Galaxy Unpacked. Event odbędzie się 1 lutego, a więc już wkrótce zobaczymy debiut modeli, które powalczą o tytuł najlepszego flagowca 2023 roku. Wśród wariantów smartfona znajdą się trzy wersje, oznaczone jako:

Galaxy S23,

Galaxy S23 Plus,

Galaxy S23 Ultra.

Jak co roku największe emocje wzbudza model Ultra, który otrzyma zdecydowanie większą ilość zmian. Nowe przecieki sugerują jednak, że to wariant oznaczony jako Plus powinien najbardziej interesować potencjalnych użytkowników. Powód tego, nie jest jednak szczególnie pozytywny.

Portal SammmyFans - specjalizujący się w wiadomościach dotyczących sprzętu oraz oprogramowania od Samsunga - sugeruje, że przyszłoroczny Galaxy S24 zadebiutuje bez wariantu, który znamy dzisiaj jako Plus. Decyzja koreańskiego producenta ma być uzasadniona chęcią skupienia się na modelu Ultra, który przynosi firmie znacznie większe zyski.

Oznacza to, że w 2024 roku możemy zobaczyć jedynie dwie wersje flagowców Samsunga, czyli Galaxy S24 oraz Galaxy S24 Ultra. Przyznam, że subiektywnie nie jestem zwolennikiem takiego kierunku, ponieważ mniejszy wybór zawsze ogranicza pole działania konsumentów. Zmiany będą najbardziej odczuwalne dla użytkowników, którzy chcą mieć smartfona z dużym ekranem, ale jednocześnie uważają modele Ultra za zdecydowanie zbyt drogie. Osobiście byłem użytkownikiem Galaxy S8 Plusa, Galaxy S9 Plusa oraz Galaxy S10 Plusa, a zakup tych flagowców spowodowany był odpowiednim stosunkiem ceny do tego co oferuje urządzenie.