Galaxy S23 czeka spora aktualizacja! Miłośnicy fotografii będą w siódmym niebie

Galaxy S23 Ultra, ze swoim astronomicznym aparatem 200 MP, tworzy jedne z najbardziej szczegółowych zdjęć, jakie można zrobić na smartfonie. Szczególnie ważna dla posiadaczy Galaxy S23 okaże się więc najnowsza wskazówka od niezawodnego tipstera IceUniverse, która ujawnia, że Samsung planuje dużą aktualizację dla serii Galaxy S23, która skupia się na optymalizacji aparatu.

Kilku właścicieli serii Galaxy S23 od dłuższego czasu skarży się na nieostre zdjęcia uchwycone przy użyciu tych telefonów. Nawet Galaxy S23 Ultra nie jest oszczędzany i podobno nie spełnia oczekiwań. Ponieważ główny 200 MP aparat Galaxy S23 Ultra dostarcza jedynie 12 MP obrazy z powodu efektu pixel-binning, powinno być mniej szumów, obrazy powinny być ostrzejsze i mieć lepszy zakres dynamiczny. Niestety jednak użytkownicy nie otrzymywali pożądanych rezultatów.

I confirm that at the end of March, Galaxy S23 series will have a big update, which will involve camera optimization.