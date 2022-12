Galaxy S23 - data premiery, przecieki, cena, specyfikacja techniczna [20.12.2022]

Do premiery kolejnych flagowców Samsunga zostało już tylko pól roku. W tym materiale zbieramy najnowsze plotki i przecieki na temat linii Galaxy S23. Jakie nowości trafią do przyszłorocznych modeli?

Spis treści

Samsung to jeden z największych producentów smartfonów z Androidem. Koreańczycy od ponad 12 lat co roku prezentują nowe flagowe smartfony z rodziny Galaxy S. Na rok modelowy 2022 przygotowano modele Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra, które zostały zaprezentowane 9 lutego 2022 roku. Samsung po raz pierwszy w historii postanowił połączyć rodziny Galaxy S oraz Galaxy Note. Rezultatem tych działań jest Galaxy S22 Ultra z dedykowanym piórem S-Pen.

Samsung Galaxy S22

Smartfony z rodziny Galaxy S22 na rynku pojawiły się w połowie lutego 2022 roku. Tymczasem już od początku 2022 roku w sieci pojawiają się plotki dotyczące flagowych smartfonów Samsunga na 2023 rok. Mowa oczywiście o rodzinie Galaxy S23, która jest aktualnie w fazie projektowania.

Jesteś ciekawy jak wyglądać będzie Galaxy S23? W niniejszym materiale zbiorczym znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące flagowych smartfonów Samsunga na 2023 rok.

AKTUALIZACJA 20.12.2022

Wyciekły nowe zdjęcia Galaxy S23

Smartfon ma pojawić się na rynku w pierwszym kwartale 2023 roku. Urządzenie zadebiutuje w trzech wariantach, wśród których znajdziemy modele: S23, S23 Plus oraz S23 Ultra. Do premiery flagowców zostało jeszcze kilka miesięcy, ale już teraz wiemy całkiem sporo na temat ich specyfikacji oraz wyglądu.

Większość wczesnych spekulacji sugerowała, że przyszłoroczne modele Galaxy S23 będą przypominały swoich poprzedników. Urządzenia mają więc oferować takie same przekątne wyświetlacza i bardzo podobne fronty. Największa zmiana ma dotyczyć wyglądu wyspy z aparatami, która ma zostać wtopiona w obudowę.

Takie rozwiązanie możecie już kojarzyć z Galaxy S22 Ultra, ale w przyszłym roku ma ono zawitać do wszystkich wariantów urządzenia. W sieci pojawiły się zdjęcia smartfona, dzięki którym możemy zobaczyć jak flagowiec prezentuje się na żywo.

Źródło: SlashLeaks

Wszystkie modele zostaną oparte na Snapdragonie 8 Gen 2, czyli najnowszym procesorze marki Qualcomm. Wiele wskazuje na to, że przyszłoroczne smartfony Samsunga będą najciekawszymi flagowcami koreańskiego producenta od lat i pierwszymi, które zaoferują taką samą wydajność bez względu na region, w którym będą sprzedawane (w zeszłym roku europejskie egzemplarze zostały oparte na słabszym procesorze Exynos).

W sieci pojawiły się także spekulowane kolory, w których dostępne będą podstawowe warianty smartfona. Urządzenie będziemy mogli zakupić w wersji beżowej, czarnej, zielonej lub jasnoróżowej.

Tegoroczny model Galaxy S22

AKTUALIZACJA 19.12.2022

Porównanie zdjęć z aparatów Galaxy S23 Ultra i Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23 Ultra zadebiutuje w pierwszym kwartale 2023 roku, a jego prezentację najprawdopodobniej zobaczymy w lutym. Urządzenie ma oferować sporo modyfikacji, które uczynią go znacznie lepszym od swojego poprzednika. Smartfon zostanie więc oparty na najmocniejszym procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2 oraz zadebiutuje z najnowszym oprogramowaniem producenta.

Koreańska marka planuje istotne zmiany w poprawie możliwości fotograficznych flagowca. S23 Ultra ma otrzymać obiektyw główny o rozdzielczości 200 Mpix oraz poprawione algorytmy do wykonywania zdjęć przy słabym oświetleniu. Najbardziej interesujące wydaje się jednak przełożenie tych technicznych zmian na realny efekt. Na szczęście w sieci pojawiły się już pierwsze zdjęcia wykonane modelem S23 Ultra oraz ich porównanie ze zdjęciami zrobionymi starszym wariantem urządzenia. Ujęcia pojawiły się na chińskiej stronie Weibo, a autorem posta jest popularny leakster - działający na Twitterze pod pseudonimem IceUniverse.

Galaxy S22 Ultra / Galaxy S23 Ultra

Ten sam użytkownik udostępnił na Twitterze porównanie, w którym zestawił zdjęcie wykonane przy pomocy Galaxy S22 Ultra z symulacją stylu jego następcy. Druga fotografia jest oparta na przeciekach dotyczących specyfikacji obiektywów w przyszłorocznym modelu.

Galaxy S22 Ultra / Galaxy S23 Ultra

AKTUALIZACJA 14.12.2022

Galaxy S23 zadebiutuje w czterech kolorach

Galaxy S23 najprawdopodobniej zostanie zaprezentowany w lutym 2023 roku. Urządzenie zadebiutuje w trzech wariantach, wśród których znajdą się:

Galaxy S23 ,

, Galaxy S23 Plus ,

, Galaxy S23 Ultra.

Wszystkie modele zostaną oparte na Snapdragonie 8 Gen 2, czyli najnowszym procesorze marki Qualcomm. Wiele wskazuje na to, że przyszłoroczne smartfony Samsunga będą najciekawszymi flagowcami koreańskiego producenta od lat i pierwszymi, które zaoferują taką samą wydajność bez względu na region, w którym będą sprzedawane (w zeszłym roku europejskie egzemplarze zostały oparte na słabszym procesorze Exynos). W sieci pojawiły się także spekulowane kolory, w których dostępne będą podstawowe warianty smartfona.

Źródło: PCWorld

Urządzenie będziemy mogli zakupić w wersji beżowej, czarnej, zielonej lub jasnoróżowej. Seria Galaxy S23 będzie pod wieloma względami przypominała swoich poprzedników, a więc nie mamy co liczyć na wielkie zmiany dotyczące designu. Najciekawszą modyfikacją ma być ujednolicenie wyglądu wyspy z obiektywami, która w podstawowych modelach ma przypominać rozwiązanie znane z Galaxy S22 Ultra - aparaty zostaną więc wtopione w obudowę urządzenia.

Przyszłoroczny wariant Ultra zaoferuje kilka istotnych funkcji, których zabraknie w tańszych modelach. Superflagowiec otrzyma większą baterię, a także większy ekran, możliwość obsługi rysika S Pen oraz aparat o rozdzielczości 200 Mpix. Smartfon zostanie także wyposażony w bardziej zaawansowane algorytmy obsługujące aplikację aparatu. Wśród nowych opcji znajdą się, między innymi, lepsza stabilizacja obrazu podczas nagrywania materiałów wideo oraz możliwość płynniejszego rejestrowania obrazu w 8K.

Beige

Black

Green

AKTUALIZACJA 12.12.2022

Wyciekła pełna specyfikacja Galaxy S23 Ultra

Nie da się ukryć, że najwięcej emocji wzbudza debiut modelu Galaxy S23 Ultra, który będzie najdroższą i jednocześnie najbardziej zaawansowaną wersją flagowca. W bazie danych strony TENAA - na której możemy znaleźć nowe urządzenia po otrzymaniu, koniecznej przed dopuszczeniem do sprzedaży, certyfikacji - pojawił się właśnie model S23 Ultra. Dzięki temu poznaliśmy niemalże pełną specyfikację smartfona.

Flagowiec otrzyma ekran o przekątnej 6.8-cala, a więc pod względem wymiarów będzie przypominał model z 2022 roku. Sporą zmianę powinniśmy zobaczyć w wydajności urządzenia, ponieważ S23 Ultra zostanie oparty na najnowszym procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2. Chipset wykorzystany do konstrukcji superflagowca będzie szybszą wersją tej samej jednostki, która pojawi się w podstawowych modelach z serii S23. Smartfon otrzyma także do 12 GB pamięci RAM.

Wariant Ultra zaoferuj użytkownikom zestaw czterech aparatów o rozdzielczości: 200 Mpix, 12 Mpix, 10 Mpix oraz 10 Mpix. Urządzenie będzie w stanie robić zdjęcia z 10-krotnym zoomem optycznym, a więc pod tym względem także przypomina starszy model. Sporą modyfikacją jest jednak zastosowanie głównego obiektywu o rozdzielczości 200 Mpix. To duża zmiana, która z całą pewnością wpłynie na szczegółowość zdjęć wykonywanych smartfonem.

Pod względem wymiarów S23 Ultra (163.4×78.1×8.9 mm) będzie przypominał S22 Ultra (163.3 x 77.9 x 8.9 mm), chociaż nowe urządzenie będzie o kilka gramów cięższe. Smartfon zaoferuje także baterię o takiej samej pojemności.

Galaxy S23 Ultra goes up to 12gb ram



AKTUALIZACJA 09.12.2022

Galaxy S23 z ładowarką 25 W lub 45 W

Modele z serii Galaxy S23 zadebiutują na rynku w pierwszym kwartale 2023 roku. Pokaz najprawdopodobniej odbędzie się już w lutym, a więc na prezentacje smartfonów nie będziemy musieli zbyt długo czekać. Flagowce pojawiły się właśnie na stronie FCC, czyli organizacji nadającej certyfikaty, między innymi, dla smartfonów debiutujących w Stanach Zjednoczonych.

Wraz z pojawieniem się serii S23 na stronie, ujawnione zostały kolejne informacje dotyczące flagowców. Jedną z nieco rozczarowujących wiadomości są testy Galaxy S23 Ultra ładowarką o mocy jedynie 25 W. Najprawdopodobniej koreański producent sprawdzał w ten sposób, jak jego najnowszy smartfon działa w różnych scenariuszach, jednak nie mamy co do tego pewności. Nowy model Ultra powinien zadebiutować z ładowarką o mocy 45 W, co i tak jest znacznie gorszym wynikiem niż u wielu konkurencyjnych flagowców.

Źródło: OnLeaks / Smartprix

Na szczęście mamy również sporo dobrych informacji. Galaxy S23 Ultra zostanie oparty na najnowszym procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2. Co więcej, smartfon zostanie wyposażony w obiektyw o rozdzielczości 200 Mpix. Będzie to kolejny telefon z tak szczegółowym aparatem - wcześniej taką kamerę otrzymała Motorola Edge 30 Ultra oraz Xiaomi 12T Pro. Wczesne przecieki sugerują również sporo zmian w zakresie nocnej fotografii. Wszystkie smartfony z serii Galaxy S23 mają otrzymać usprawnienia, które pomogą im robić lepsze zdjęcia przy słabym dostępie do światła.

Źródło: PCWorld

AKTUALIZACJA 02.12.2022

Galaxy S23 otrzyma funkcje połączeń SOS

Jedną z nowości zaprezentowanych wraz z premierą tegorocznych iPhone'ów 14 była funkcja, która umożliwia połączenie satelitarne SOS. Najnowsze przecieki sugerują, że smartfony z serii Galaxy S23 również zostaną wyposażone w taką opcję i tym samym Samsung dogodni w tym aspekcie amerykańskie Apple. Nie jest to jednak jedyna nowość, jaką zobaczymy w przyszłorocznych flagowcach od koreańskiej marki.

Galaxy S23 zadebiutuje w trzech wariantach, oznaczonych jako S23, S23 Plus oraz S23 Ultra Tak przedstawiają się wielkości ekranów oraz baterii w poszczególnych modelach:

Galaxy S23 - 6.1-calowy ekran i bateria o pojemności 3900 mAh ,

i bateria o pojemności , Galaxy S23 Plus - 6.6-calowy ekran i bateria o pojemności 4700 mAh ,

i bateria o pojemności , Galaxy S23 Ultra - 6.8-calowy ekran i bateria o pojemności 5000 mAh.

Najdroższy ze smartfonów będzie Galaxy S23 Ultra, który otrzyma kilka istotnych usprawnień względem tańszych modeli. Jednym z nich będzie obiektyw główny o rozdzielczości 200 Mpix. Flagowiec Samsunga nie będzie pierwszym telefonem na rynku z tak szczegółowym aparatem, bo wcześniej mogliśmy zobaczyć premierę Motoroli Edge 30 Ultra oraz Xiaomi 12T Pro. Oba te modele otrzymały 200 Mpix obiektyw.

Droższy wariant zaoferuje także lepszą jakość wideo, dzięki dodatkowej stabilizacji obrazu. Funkcja ma nosić nazwę Ultra Stabilizacji i być może będzie jednym z czynników, które zbliżą Galaxy S23 do możliwości jakie oferują iPhone'y pod kątem nagrywania filmów.

AKTUALIZACJA 29.11.2022

Data premiery Galaxy S23 oficjalnie potwierdzona

Koreańskie smartfony z serii Galaxy S23 zadebiutują na rynku w lutym 2023 roku. Od dłuższego czasu spodziewaliśmy się, że flagowce zostaną zaprezentowane w pierwszym kwartale, jednak teraz informacja ta została oficjalnie potwierdzona przez jednego z dyrektorów wykonawczych marki. Wiadomość pojawiła się w koreańskim newsletterze, a dodatkowo potwierdził ją popularny leaster TheGalox - znany z udostępniania przecieków na temat branży mobilnej.

AKTUALIZACJA 24.11.2022

Galaxy S23 Ultra może mieć nawet 2200 nitów szczytowej jasności ekranu

Samsung znany jest z tego, że wraz ze swoimi flagowymi telefonami przynosi najlepsze wyświetlacze w branży. Firma każdego roku ustanawia nowy rekord jasności wyświetlacza smartfona i dokładności kolorów. Na początku tego roku wprowadziła na rynek Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra o szczytowej jasności do 1750 nitów i ochronie Gorilla Glass Victus+.

W przyszłym roku, wraz z serią Galaxy S23, Samsung może zrobić jeszcze więcej w kwestii jasności i ochrony ekranu.

Plotka głosi, że Galaxy S23 Ultra po raz kolejny pobije rekordy w jasności wyświetlacza. Nadchodzący flagowy smartfon będzie podobno wyposażony w wyświetlacz E6 Super AMOLED LTPO 3.0 o szczytowej jasności około 2200 nitów. To około 200 nitów jaśniej niż obecny rekordzista, Apple iPhone 14 Pro Max. Jeśli to prawda, smartfon może być idealny do oglądania nawet w bezpośrednim świetle słonecznym.

Południowokoreańska firma ma też podobno poprawić przyciemnianie PWM o częstotliwości bliskiej 2000 Hz, czyli nieco mniej niż ekran BOE Q9 z przyciemnianiem PWM o częstotliwości 2160 Hz. To powinno zmniejszyć zmęczenie oczu o spory margines.

Podczas gdy Samsung ma podobno trzymać się 120 Hz odświeżania dla swoich nadchodzących telefonów z serii Galaxy S, firma może wprowadzić większąochronę wyświetlacza. Urządzenia te mają być wyposażone w najsilniejszą ochronę szkła wśród wszystkich telefonów z systemem Android wydanych w pierwszym kwartale 2023 roku. Mogą one zawierać nowszą wersję Gorilla Glass, bardzo zbliżoną do Sapphire Glass od Apple.

AKTUALIZACJA 04.11.2022

Poznaliśmy datę premiery serii Galaxy S23

Samsung przygotowuje się do wypuszczenia na rynek serii Galaxy S23. Mimo stosunkowo niewielkich zmian, których się spodziewamy, premiera ta może okazać się bardzo interesująca - jak pokazał nowy Pixel 7, nawet małe zmiany w połączeniu z dobrą ceną mogą oznaczać bardzo dobry telefon. Teraz dowiedzieliśmy się, kiedy dokładnie taką ocenę będziemy mogli wydać na temat Galaxy S23.

Według informacji zebranych przez koreański portal Chosun, Samsung przygotowuje się do globalnej premiery swoich smartfonów już na początku lutego 2023 roku. Seria S23 ma zostać zaprezentowana na samym początku miesiąca i trafić na półki sklepowe do 17 lutego. Jako że Samsung ma z zwyczaju zapowiadać swoje telefony z dwutygodniowym wyprzedzeniem, wydarzenia prezentującego nowe urządzenia możemy oczekiwać najpóźniej 3 lutego.

Nie jest to najwcześniejsza premiera flagowych telefonów Galaxy - ten tytuł przypada serii S21, przyspieszonej przez pandemię Covid-19. Jednak W tym roku Samsung planuje wprowadzić telefony na rynek stosunkowo prędko. Dla porównania, rok temu flagowce firmy trafiły na półki sklepowe kilka dni później, 25 lutego.

Według wielu źródeł takie przyspieszenie spowodowane jest coraz większym kurczeniem się rynku smartfonów oraz nadchodzącym kryzysem. Wypuszczając telefon jak najszybciej na rynek, producent ma nadzieję przekonać do siebie niezdecydowanych klientów, zanim jeszcze podejmą oni decyzję o kupnie telefonu innego producenta w nowym roku.

Aparat w Galaxy S23 Ultra zaskoczy wszystkich

Już tylko kilka miesięcy dzieli nas od zapowiedzi, a następnie oficjalnej premiery Galaxy S23. Samsung ma wprowadzić na rynek swoje flagowe smartfony nowej generacji w styczniu 2023 roku. Przed premierą wyciekły specyfikacje wszystkich tych telefonów. Teraz potwierdzono specyfikację aparatu w Galaxy S23 Ultra.

Według tipstera Yogesh Brar, Galaxy S23 Ultra posiada 200 MP aparat główny, 12 MP aparat ultra szeroki, 10 MP aparat telefoto z 3-krotnym zoomem optycznym oraz 10 MP aparat telefoto z 10-krotnym zoomem optycznym. Podczas gdy tylko główna kamera wydaje się być unowocześniona, poprzednie raporty wskazywały, że kamery ultra szeroka i telefoto również doczekają się ulepszeń, dzięki lepszemu przetwarzaniu obrazu.

So



200MP + 10MP (10X, Periscope Tele) + 10MP (3x Tele) + 12MP (UW)



Niektóre raporty twierdziły, że główny aparat w Galaxy S23 Ultra będzie wyposażony w sensor-shift OIS, podobnie jak iPhone 13 Pro i iPhone 14 Pro. Jednak nie zostało to jeszcze potwierdzone. Możemy spodziewać się lepszej jakości obrazu i wideo nawet w słabych warunkach oświetleniowych oraz OIS dla 40 MP przedniej kamery.

Oczekuje się, że Galaxy S23 i Galaxy S23+ nie przyniosą żadnych ulepszeń w kwestii tylnych aparatów. Przednia kamera może zostać ulepszona do 12 MP sensora i posiadać OIS.

AKTUALIZACJA 03.11.2022

Samsungi z serii Galaxy S23 zadebiutują na rynku w pierwszym lub drugim kwartale 2023 roku. Wśród modeli znajdą się trzy warianty urządzenia: podstawowy, Plus oraz Ultra. Najdroższa wersja flagowca otrzyma szereg funkcji, których nie uświadczymy w tańszych wariantach, jak np.: kamera o rozdzielczości 200 Mpix, obsługa rysika S Pen czy znacznie większa bateria. W sieci pojawiły się jednak obiecujące informacje na temat modelu Galaxy S23 Plus, który został zauważony w bazie danych serwisu Geekbench.

Dzięki przeciekowi wiemy, między innymi, na jakim procesorze oparty zostanie smartfon. Będzie nim Snapdragon 8 Gen 2, czyli najmocniejszy chipset marki Qualcomm, którego oficjalny debiut nastąpi jeszcze w listopadzie. Urządzenie wspierane jest także przez 8 GB pamięci RAM oraz Androida 13.

Portal SamMobile - specjalizujący się w sprzęcie Samsunga - poinformował, że najprawdopodobniej wszystkie egzemplarze z serii Galaxy S23 zostaną oparte na procesorach Snapdragon. To świetna wiadomość dla polskich użytkowników, ponieważ dotychczas koreański producent wypuszczał do sprzedaży w Europie modele wyposażone w słabszą jednostkę o nazwie Exynos.

Źródło: SamMobile

Europejskie modele Galaxy S22 oparte był na Exynosie 2200, podczas gdy jego amerykańskie wersje zadebiutowały ze Snapdragonem 8 Gen 1. Różnica między procesorami (w testach syntetycznych) jest naprawdę spora, a porównanie wydajności obu jednostek możecie zobaczyć poniżej.

Informacje na temat przyszłorocznych flagowców Samsunga są więc bardzo obiecujące. Mamy również nadzieję, że Qualcomm poprawi aspekty związane z przegrzewaniem się niektórych procesorów i nie będzie to stanowiło problemu w przypadku serii Galaxy S23.

Galaxy S23 Plus w teście wydajności

AKTUALIZACJA 02.11.2022

Galaxy S23 Ultra otrzyma funkcję, której zabraknie w podstawowych modelach

Smartfony Samsunga z serii Galaxy S23 zadebiutują na rynku w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wśród modeli znajdziemy podstawowy wariant smartfona (S23), jego większa wersję (S23 Plus) oraz najdroższy model, który ma wyróżniać się na tle pozostałych wieloma elementami (S23 Ultra).

Jedną z nowości, o której jak dotąd nie słyszeliśmy, będzie zastosowanie Ultra Stabilizacji jako jednej z funkcji w kamerze modelu Galaxy S23 Ultra. Ma ona zapewnić znacznie płynniejsze wideo i, być może, sprawi, że Samsung choć trochę zbliży się w tym aspekcie do flagowców Apple.

Galaxy S23 Ultra będzie różnił się podstawowych wariantów jeszcze kilkoma istotnymi elementami. Przede wszystkim ma on otrzymać aparat o rozdzielczości 200 Mpix, który staje się nowym trendem wśród producentów droższych smartfonów. Pierwszym flagowcem, który zadebiutował z takim obiektywem była Motorola Edge 30 Ultra. Niedługo po niej swoją premierę miał Xiaomi 12T Pro (recenzja modelu Xiaomi 12T już wkrótce pojawi się na PCWorld), który także został wyposażony w kamerę główną o rozdzielczości 200 Mpix.

Źródło: PCWorld / Artur Tomala

Jak co roku smartfon otrzyma także większą przekątną ekranu - a co za tym idzie pojemniejszą baterię (najprawdopodobniej 5000 mAh) - oraz możliwość obsługi rysika S Pen.

Samsung zapowiedział także, że wraz z serią Galaxy S23 na rynek powrócą modele Fan Edition, które nie doczekały się swojej premiery w ramach Galaxy S22. Nie wiemy jednak, czy producent zdecyduje się wypuścić je wraz z pozostałymi wariantami urządzenia, czy poczeka z ich premierą na inny moment. Fani Samsunga z całą pewnością pamiętają bardzo udanego Galaxy S20 FE, który do dzisiaj pozostaje jednym z najlepszych smartfonów w cenie około 2000 zł. Telefon oferuje niemalże wszystkie istotne funkcje i usprawnienia, a jednocześnie pozostaje relatywnie tani. Więcej o urządzeniu możecie przeczytać tutaj.

Pierwsze zdjęcie zrobione Galaxy S23 wyciekło do sieci

Wśród nachodzących modeli spodziewamy się zobaczyć Galaxy S23, Galaxy S23 Plus oraz Galaxy S23 Ultra. Urządzenia najprawdopodobniej zostaną pokazane jeszcze w pierwszym kwartale przyszłego roku. Koreański producent od dawna stawia na rozwój możliwości fotograficznych w swoich flagowcach, co potwierdzają także ostatnie przecieki na temat nowych smartfonów z serii Galaxy.

Najpierw dowiedzieliśmy się, że model Ultra otrzyma aparat o rozdzielczości 200 Mpix. Wydaje się, że stosowanie tego typu obiektywów staje się trendem w branży mobilnej. W tym roku - w przeciągu zaledwie jednego miesiąca - na rynku zadebiutowały dwa urządzenia z podobnym aparatem. Pierwszym z nich była Motorola Edge 30 Ultra, a drugim Xiaomi 12T Pro. Ostatnie doniesienia sugerują także, że nowe modele Samsunga otrzymają spore usprawnienia w ramach fotografii nocnej. Jeden z popularnych leaksterów - znany z udostępniania zakulisowych informacji na temat nadchodzących smartfonów - zdradził, że poprawa względem Galaxy S22 Ultra (jeśli chodzi o wykonywanie zdjęć przy niskim dostępie do światła) jest gigantyczna.

Ten sam użytkownik (IceUniverse) udostępnił na swoim profilu w portalu Weibo dwie fotografie, z których jedna najprawdopodobniej została wykonana przy pomocy przyszłorocznego modelu Galaxy S23. Zdjęcie wyraźnie wskazuje na znacznie większą ilość szczegółów przy fotografii wykonywanych aparatem o rozdzielczości 200 Mpix. Oryginalne zdjęcia znajdziecie tutaj.

Samsung planuje sporo ulepszeń aparatu w ramach kolejnych urządzeń z serii, ale czy to zagwarantuje mu miejsce na podium pośród najlepszych smartfonów do fotografii mobilnej? W przyszłym roku konkurencja będzie wyjątkowo duża. Oprócz Galaxy S23, wkrótce zobaczymy debiut Vivo X90 Pro, Xiaomi 13 oraz OnePluse'a 11. Przyszły rok zapowiada się więc bardzo interesująco w kontekście premier flagowych urządzeń z branży mobilnej.

Źródło: Weibo / IceUniverse

AKTUALIZACJA 31.10.2022

Galaxy S23 Ultra będzie znacznie mocniejszy od modelu S23 oraz S23+

Jedną z nowości, o której jak dotąd nie słyszeliśmy, będzie zastosowanie Ultra Stabilizacji jako jednej z funkcji w kamerze modelu Galaxy S23 Ultra. Ma ona zapewnić znacznie płynniejsze wideo i sprawi, że Samsung choć trochę zbliży się w tym aspekcie do flagowców Apple.

Galaxy S23 Ultra będzie różnił się podstawowych wariantów jeszcze kilkoma istotnymi elementami. Przede wszystkim ma on otrzymać aparat o rozdzielczości 200 Mpix, który staje się nowym trendem wśród producentów droższych smartfonów. Pierwszym flagowcem, który zadebiutował z takim obiektywem była Motorola Edge 30 Ultra. Niedługo po niej swoją premierę miał Xiaomi 12T Pro (recenzja modelu Xiaomi 12T już wkrótce pojawi się na PCWorld), który także został wyposażony w kamerę główną o rozdzielczości 200 Mpix.

Jak co roku smartfon otrzyma także większą przekątną ekranu - a co za tym idzie pojemniejszą baterię (najprawdopodobniej 5000 mAh) - oraz możliwość obsługi rysika S Pen.

Samsung zapowiedział także, że wraz z serią Galaxy S23 na rynek powrócą modele Fan Edition, które nie doczekały się swojej premiery w ramach Galaxy S22. Nie wiemy jednak, czy producent zdecyduje się wypuścić je wraz z pozostałymi wariantami urządzenia, czy poczeka z ich premierą na inny moment.

AKTUALIZACJA 25.10.2022

Galaxy S23 Ultra bez tajemnic! Na pokładzie Android 13 i Snapdragon 8 Gen 2

Fot. Samsung

Spodziewamy się, że premiera serii Samsung Galaxy S23 odbędzie się w pierwszej połowie 2023 roku. Firma prawdopodobnie zorganizuje swoje nowe wydarzenie Galaxy Unpacked w styczniu lub lutym w celu wprowadzenia na rynek kolejnych flagowców. Seria Galaxy S23 prawdopodobnie będzie obejmować trzy nowe modele: Galaxy S23, S23 Plus i S23 Ultra. Ostatni z nich będzie najbardziej premium ofertą z tych trzech telefonów.

Samsung oczywiście nie potwierdził żadnych szczegółów dotyczących premiery, bo od niej dzieli nas jeszcze kilka miesięcy. Na szczęście, już teraz, Galaxy S23 Ultra został dostrzeżony w serwisie Geekbench. Model ten zaznaczył swoją wizytę na Geekbench kilka dni po tym, jak Galaxy S23 został dostrzeżony na stronie benchmarku. Czy wyniki testów wydajnościowych rzeczywiście nas czymś zaskoczą?

Telefon został dostrzeżony na stronie Geekbench z numerem modelu SM-S918U, który jest wariantem przeznaczonym na rynek amerykański. Sercem Galaxy S23 Ultra będzie SoC o nazwie kodowej Kalama, który ma być nadchodzącym chipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Posiada on GPU Adreno 740 i ma szczytową prędkość zegara 3.36 GHz, co jest najwyższym wynikiem w historii chipsetów spod szyldu Qualcomm Snapdragon.

Urządzenie uzyskało w testach Geekbench wyniki 1521 pkt. dla pojedynczego rdzenia oraz 4689 pkt. dla wielu rdzeni. Dla porównania, S23 uzyskał w tym samym teście wyniki 1524 i 4597.

Dowiedzieliśmy się również, że model Ultra będzie wyposażony w co najmniej 8 GB pamięci RAM. Możemy się jednak spodziewać, że Samsung wprowadzi na rynek telefon z 12 GB pamięci RAM i do 512 GB pamięci wewnętrznej. Telefon działa z Androidem 13 i będzie miał nakładkę One UI 5.0.

Fot. Geekbench

Telefon został również dostrzeżony na stronie 3C, która ujawniła, że będzie wspierać 25 W szybkie ładowanie. Może się to wydawać krokiem wstecz, ponieważ Galaxy S22 Ultra obsługuje 45 W szybkie ładowanie i 15 W wsparcie dla ładowania bezprzewodowego, ale dopiero oficjalna premiera i testy wydanych urządzeń pokażą, jak będzie na prawdę. Nie zabraknie również baterii o pojemności 5000 mAh.

Inne szczegóły, które wyciekły, obejmują ten sam design, ale z nieco grubszymi ramkami w porównaniu do S22 Ultra. Będzie 6,8-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED oraz QHD+ ze wsparciem dla częstotliwości odświeżania 120Hz. Grafiki oparte o wyciekłe rendery urządzenia ujawniają, że zakrzywiony ekran będzie miał wycięcie w górnej części.

Z tyłu znajdzie się układ czterech kamer z nowym 200 MP głównym aparatem. Urządzenie prawdopodobnie będzie wyposażone w 12 MP kamerę ultra szerokokątną wraz z dwoma 10 MP teleobiektywami. Aparaty zoomu będą obsługiwać do 10x zoom optyczny i 100x zoom cyfrowy. Oczekuje się, że seria Galaxy S23 zostanie wprowadzona na rynek przynajmniej w kolorach beżowym, czarnym, zielonym i jasnoróżowym.

AKTUALIZACJA 24.10.2022

Znamy przybliżoną specyfikację Galaxy S23 Ultra

Debiut flagowców najprawdopodobniej zobaczymy w pierwszym kwartale przyszłego roku, podobnie jak w przypadku poprzednich modeli z serii. Galaxy S23 zadebiutuje w trzech wariantach, których nazwy to: S23, S23 Plus oraz S23 Ultra. Na temat specyfikacji poszczególnych wersji wiemy już całkiem sporo.

Najdroższy model ma otrzymać procesor Snapdragon 8 Gen 2 oraz spory ekran o przekątnej 6.8-cala. Telefon zostanie także wyposażony w baterię, której pojemność wyniesie 5000 mAh oraz, co najmniej, 8 GB pamięci RAM. Najciekawszą zmianą będzie jednak zastosowanie nowego obiektywu głównego o rozdzielczości 200 Mpix. Samsung wyraźnie podąża za trendem, który jest coraz popularniejszy w świecie mobilnej fotografii. Pierwszymi smartfonami z aparatami o takiej rozdzielczości były Motorola Edge 30 Fusion oraz Xiaomi 12T Pro.

What we know about the Galaxy S23 Ultra



• Snapdragon 8 Gen 2

• 6.8 inch QHD+ 120hz Amoled Display

• New 200mp main camera

• 5000mah battery

• 8gb ram on the base model

• Identical design to the S22 Ultra

W sieci pojawiły się także przecieki, które sugerują specyfikację podstawowego modelu, czyli Galaxy S23. Do najważniejszych podobieństw między urządzeniami będą należeć:

Co najmniej 8 GB pamięci RAM

120 Hz odświeżanie ekranu

Android 13

Różnice kryją się głównie w wielkości ekranu (a co za tym idzie wielkości całego urządzenia oraz pojemności baterii), a także innej kamerze głównej. Samsung chce zagwarantować użytkownikom droższego modelu wyraźnie lepsze doświadczenia podczas korzystania z aparatu. Obiektyw o rozdzielczości 200 Mpix z całą pewnością wpłynie na szczegółowość zdjęć wykonywanych przy użyciu Galaxy S23 Ultra i odróżni je od fotografii zrobionych przy pomocy tańszych wariantów smartfona.

AKTUALIZACJA 20.10.2022

Galaxy S23 może nie posiadać ważnej funkcji aparatu

Po trzech latach wypuszczania na rynek telefonów z serii "Galaxy S Ultra" z aparatami 108 MP, Samsung jest wreszcie gotów przejść na 200MP aparat w swoim kolejnym flagowcu z najwyższej półki. Firma wykonała wiele 200 MP czujników kamer, z których jeden został już wykorzystany przez konkurencyjnych producentów, takich jak Xiaomi, a w przyszłym roku koreański gigant ma zamiar wprowadzić je do Galaxy S23 Ultra.

Podobnie jak aparat 108 MP w Galaxy S21 Ultra lub Galaxy S22 Ultra, przyszłoroczny flagowiec w rzeczywistości nie będzie domyślnie robił zdjęć w maksymalnej rozdzielczości. Będzie on podobno przechwytywał 12.5 MP obrazy używając tzw. "pixel binning" (proces, który łączy wiele małych pikseli w jeden duży piksel) dla lepszej jakości obrazu, szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Opcja robienia zdjęć w pełnej rozdzielczości 200 MP będzie bez wątpienia dostępna, ale nowa plotka mówi, że Samsung nie będzie oferował możliwości robienia zdjęć 50 MP, w przeciwieństwie do konkurencji.

Fot. @OnLeaks x @SmartPrix

Jeśli plotka ta jest dokładna, to albo będziemy w stanie zrobić zdjęcia o rozdzielczości 12,5 MP, co nie oferuje wiele swobody w zakresie tego, jak bardzo można powiększyć obraz, ale zaoszczędzi miejsce w pamięci urządzenia, albo uchwycić ogromne 200 MP zdjęcia, które zajmują znacznie więcej miejsca w pamięci. Na przykład, fotografowanie w trybie 108 MP w Galaxy S22 Ultra zapisuje obrazy, które zajmują 4-5 razy więcej miejsca niż w domyślnym trybie 12 MP, więc można sobie tylko wyobrazić, jak duże będą te 200 MP zdjęcia w Galaxy S23 Ultra.

Z drugiej strony, środkowy tryb 50 MP oferowałby świetną równowagę między jakością obrazu a rozmiarem pliku. Firmy takie jak Motorola i Xiaomi oferują tryb 50 MP w swoich telefonach, Samsung podobno tego nie zrobi. I podczas gdy zwykli klienci prawdopodobnie nie będą się tym przejmować, bardziej obeznani z technologią użytkownicy mogą nie być zachwyceni.

Jak zwykle jednak, nie możemy w pełni ufać żadnym plotkom na temat niezapowiedzianych telefonów Samsunga, nawet jeśli plotki pochodzą z pozornie wiarygodnych źródeł. Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do plotek na temat funkcji oprogramowania, ponieważ te często zajmują dużo czasu, aby być sfinalizowane przed premierą i wprowadzeniu do sprzedaży nowych urządzeń.

AKTUALIZACJA 18.10.2022

Projekty etui zdradzają Galaxy S23 Pro

Wciąż nie dane było nam zobaczyć atrap nadchodzących modeli Galaxy S23, lecz dotarliśmy do punktu, w którym możemy mieć ogólne pojęcie o ogólnym designie tych urządzeń. Kilka kolejnych zdjęć zostało dodanych do rosnącego stosu plotek i przecieków, które wydają się potwierdzać jednolity projekt aparatu w całej serii.

Nowe zdjęcia, widoczne w poniższym tweecie Ice Universe, przedstawiają trzy obudowy produkowane przez producentów zewnętrznych dla nadchodzących Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra. Co ciekawe, model "+" jest błędnie oznaczony jako "Pro", ale nie spodziewamy się, że Samsung przejdzie przez fazę zmiany nazwy w przyszłym roku.

Co więcej, te przypadki nadają więcej wiarygodności wcześniejszym przeciekom i plotkom twierdzącym, że Samsung skonsoliduje design aparatów z serii Galaxy S23. Telefony mogłyby charakteryzować się okrągłymi wycięciami na aparaty i brakiem przesadnych wypukłości. Galaxy S23 Ultra ma bardziej kwadratową budowę niż pozostałe dwa modele. Wariant podstawowy i "+" mają zaokrąglone rogi, ale tej rozbieżności należy się spodziewać, biorąc pod uwagę, że wariant Ultra potrzebuje miejsca na rysik S Pen.

Zdjęcia pozornie pochodzą od producenta etui na smartfony z Chin. W teorii powinny być oparte na oficjalnych wymiarach udostępnionych przez Samsunga swoim partnerom z wyprzedzeniem i oferować wgląd w oficjalny język projektowania Galaxy S23. Mogą to być również jedyne w swoim rodzaju prototypowe obudowy bez gwarancji, że odpowiadają oficjalnym wymiarom.

Niemniej jednak, nie jest to pierwszy raz, kiedy tego typu plotki i przecieki wskazały na to konkretne podejście do projektowania nadchodzącej linii flagowców. A ponieważ Samsung jest zaledwie kilka miesięcy od zaprezentowania Galaxy S23, niektóre informacje na temat wymiarów i innych specyfikacji mimowolnie zaczną wypływać na powierzchnię, gdyż podróżują przez ogromny łańcuch dostaw.

Poprzednie przecieki sugerowały, że seria Galaxy S23 może mieć lekkie wzniesienie aparatu. Jak się jednak okazuje, mogła być to błędna informacja.

Galaxy S23 może zadebiutować bez wariantu z chipem Exynos

Po serii wpadek, linia procesorów Exynos (a z nią z kolei smartfony Galaxy) zebrała sporo cięgów od klientów Samsunga. Exynos 2100 był dobrym chipsetem, ale wciąż nie był tak wydajny i mocny jak Snapdragon 888. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Exynosa 2200, wyposażonego w GPU zaprojektowane przez AMD. Z tego względu, oddział Samsunga zajmujący się smartfonami podobno rozważa przejście na wyłączność Snapdragona dla Galaxy S23.

Jak się okazuje, mamy pierwszy dowód na to, że Galaxy S23 korzysta z procesora Snapdragon 8 Gen 2, przynajmniej w USA. W bazie danych Geekbench pojawił się amerykański, zablokowany przez operatora wariant Galaxy S23 (SM-S911U), wyposażony w flagowy chipset nowej generacji firmy Qualcomm i działający z systemem Android 13 (One UI 5).

Wygląda na to, że chipset posiada swój główny rdzeń CPU taktowany zegarem 3.36 GHz, trzy środkowe rdzenie CPU taktowane zegarem 2.8 GHz oraz cztery energooszczędne rdzenie CPU taktowane zegarem 2.02 GHz. Galaxy S23 wypadł całkiem dobrze w teście porównawczym wydajności procesora. Nadchodzący smartfon zdobył 1,524 punktów w teście jednordzeniowego procesora Geekbench (wersja 5.4.4) i 4,597 punktów w teście wielordzeniowego procesora.

Oczekuje się, że Snapdragon 8 Gen 2 będzie wyposażony w najnowsze rdzenie CPU firmy ARM oraz proces produkcyjny 4nm firmy TSMC. Połączenie procesora TSMC i rdzeni CPU ARM ma znacznie poprawić wydajność termiczną i efektywność energetyczną.

Ponieważ Galaxy S23 ma trafić do oficjalnej sprzedaży w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy, niewykluczone, że w ciągu najbliższych tygodni poznamy więcej informacji na temat ewentualnej obecności smartfona w wersji z Exynosem 2300. Według plotek, Galaxy S23 ma charakteryzować się w dużej mierze takim samym designem i specyfikacją jak jego poprzednik.

AKTUALIZACJA 14.10.2022

Seria FE powróci wraz z Galaxy S23

Urządzenia z serii Galaxy S22 zadebiutowały na rynku w 2022 roku. W pierwszym kwartale do sprzedaży trafił także Galaxy S21 FE, będący budżetową alternatywą dla droższych smartfonów producenta. Niedawno do sieci trafiła informacja, że Samsung zrezygnował z modelu FE w przypadku tegorocznych urządzeń, na rzecz szerszej produkcji egzemplarzy oznaczonych jako Ultra.

Informacja ta okazała się sporym rozczarowaniem, ponieważ zarówno Galaxy S20 FE jak i Galaxy S21 FE cieszyły się sporą popularnością, a pierwszy z modeli do dziś pozostaje jednym z najciekawszych smartfonów w kwocie do 2000 zł. Samsung zapowiedział jednak, że wersja Fan Edition powróci w przyszłym roku wraz z premierą modeli z serii Galaxy S23.

Już wkrótce marka Qualcomm ma zaprezentować nowe procesory Snapdragon 7 Gen 2, które będą znacznie wydajniejsze niż starsze chipsety. Jako, że Galaxy S23 oraz jego droższe warianty mają otrzymać procesor Snapdragon 8 Gen 2, to bardzo możliwe, że wspomniany wcześniej Snapdragon 7 Gen 2 zostanie użyty przy konstrukcji modelu S23 FE.

Warto zauważyć, że Galaxy S20 FE oraz S21 FE - w przeciwieństwie do droższych modeli - były dostępne w Polsce z procesorami marki Qualcomm. Premiera nowych flagowców Samsunga ma nastąpić w pierwszym kwartale przyszłego roku. Nie wiemy jednak, czy wersja Fan Edition zadebiutuje wraz z pozostałymi modelami czy w późniejszym okresie.

AKTUALIZACJA 11.10.2022

Galaxy S23 otrzyma nieco bardziej pojemną baterię

Obecnie jednym z najważniejszych elementów naszego telefonu wcale nie jest najlepszy ekran, procesor czy karta graficzna. Te podzespoły są już na tyle mocne, że kolejne powiększenie wydajności o 10% może być już niezauważalne. Jednak to, co widzimy wszyscy, to czas działania na baterii. Jeśli nasz telefon rozładowuje się w połowie dnia - używanie go jest po prostu problematyczne. Wydaje się, że Samsung nie dostał jeszcze tej informacji, bo znów zignorował ten aspekt w swoim S23.

Według znanego leakera Digital Chat Station, nadchodzący Galaxy S23 zostanie wyposażony w baterię o pojemności 3900 mAh. Oznacza to, że zostanie ona zwiększona o około 200 mAh w porównaniu do poprzedniego modelu Galaxy S22.

Taka zmiana, wraz z ulepszeniami wydajności, które ma zapewniać nowy procesor Snapdragon 8 Gen 2, pozwoli Samsungowi wycisnąć kilka godzin działania więcej z jednego ładowania. Jednakże nadal jest to bardzo mała pojemność, szczególnie w porównaniu do innych producentów.

Ostatnio recenzowany przez nas Asus Zenfone 9, który ma mieć bardzo podobne rozmiary do nadchodzącego S23, może się pochwalić baterią o pojemności 4300 mAh. Z kolei trochę większy, ale z ekranem o tej samej wielkości, Google Pixel 6a został wyposażony w baterię 4410 mAh. Jeszcze inny przykład to kompaktowy Sony Xperia 10 IV, który w podobnych wymiarach może się pochwalić baterią o pojemności aż 5000 mAh.

Ta wiadomość, wraz z innymi informacjami na temat nadchodzących telefonów, nie daje wielu powodów do wyczekiwania na najnowszą wersję małego flagowca od Samsunga. Co prawda przejście na procesory od Qualcomm będzie dużym skrętem w dobrą stronę, jednak większość innych zmian nie przyprawia o wiele emocji - są to raczej nudne, małe zmiany. Po firmie, która byłą znana z rewolucjonizowania rynku smartfonów, spodziewaliśmy się zdecydowanie więcej.

AKTUALIZACJA 07.10.2022

Galaxy S23 zadebiutuje w czterech kolorach

Do sieci trafiły kolejne przecieki, które sugerują, że Galaxy S23 zadebiutuje jedynie w czterech kolorach. Źródłem informacji jest popularny leakster Ross Young, który na swoim twitterowym profilu często udostępnia zakulisowe informacja na temat nowych smartfonów oraz branży mobilnej. Flagowiec Samsunga najprawdopodobniej zostanie zaprezentowany w następujących wariantach kolorystycznych:

Beżowy/Kremowy (Beige)

Czarny (Black)

Zielony (Green)

Różowy/Pudrowy (Ligh Pink)

Źródło: Twitter / Ross Young

Dla porównania, tegoroczna seria Galaxy S22 oferowała znacznie większą ilość kolorów, wśród których znalazły się między innymi: biały, czarny, zielony, szary, złoty, beżowy, a nawet czerwony. Wygląda jednak na to, że Samsung zamierza ograniczyć wybór i skupić się jedynie na kilku dostępnych wariantach.

AKTUALIZACJA 29.09.2022

Przypuszczalny design Galaxy S23 Ultra ujawniony dzięki renderom

Pojawiło się kilka nowych renderów, które ujawniają, co może być ostatecznym projektem nadchodzącego Galaxy S23 Ultra. Zmiany są minimalne w porównaniu do Galaxy S22 Ultra, ponieważ nowy model zachowuje tę samą konfigurację wycięcia na aparat, lecz z drobnymi wyjątkami - jednym z nich jest to, że czujnik głębi i laserowy moduł autofokusa może nie wystawać tak bardzo jak w tegorocznym modelu.

Fot. @OnLeaks x @SmartPrix

Kolejna różnica w designie polega na promieniu krzywizny krawędzi telefonu. Boczne krawędzie Galaxy S23 Ultra są bardziej płaskie, co pomaga odświeżyć ogólny wygląd telefonu. Powinny one również zapewnić lepszy chwyt niż zaokrąglona konstrukcja krawędzi Galaxy S22 Ultra. Porównawczo, Galaxy S23 i Galaxy S23+ wyglądają znacznie inaczej niż modele z 2022 roku, które mają naśladować. Dzielą ten sam styl projektowania, co model Ultra na 2023 rok, co jest dobre dla zachowania spójności.

Fot. @OnLeaks x @SmartPrix

AKTUALIZACJA 28.09.2022

Znany leakster OnLeaks, we współpracy z serwisem Digit, opublikował rendery projektowe Galaxy S23 oparte na CAD 3D. Jeśli te rendery są dokładne, nadchodzący flagowy smartfon od Samsunga ma bardzo prosty design z trzema tylnymi aparatami wystającymi pojedynczo oraz 6,1-calowym wyświetlaczem Infinity-O Super AMOLED, który charakteryzuje się jednolitymi ramkami ze wszystkich czterech stron.

Smartfon podobno mierzy 146,3 x 70,8 x 7,6 mm, czyli mniej więcej tyle samo co Galaxy S22. Telefon wydaje się mieć metalową ramkę i możemy się spodziewać, że będzie charakteryzował się stopniem IP67 dla odporności na pył i wodę. Poprzednie plotki twierdzą, że specyfikacja Galaxy S23 będzie niemal podobna do tej z Galaxy S22.

Oczekuje się, że Galaxy S23 będzie wyposażony w procesor Snapdragon 8 Gen 2. Jednak sprawy nie są jeszcze sfinalizowane i istnieje mała szansa, że niektóre jednostki będą wyposażone w chipset Exynos 2300. Może on mieć 8 GB/12 GB RAM i 128 GB/256 GB pamięci masowej. Urządzenie ma podobno posiadać 50 MP aparat główny, 12 MP aparat ultraszerokokątny i 10 MP teleobiektyw. Z przodu, może otrzymać 12 MP kamerę selfie.

Urządzenie mogłoby również posiadać większy ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, głośniki stereo, szybszą łączność bezprzewodową oraz minimalnie większą baterię. Inne funkcje mogłyby obejmować ładowanie bezprzewodowe Qi, odwrotne ładowanie bezprzewodowe i NFC.

Fot. @OnLeaks x Digit.in

AKTUALIZACJA 20.09.2022

Galaxy S23 na niektórych rynkach może nadal posiadać Exynosa 2300

Jest zbyt wcześnie, aby być pewnym, co dokładnie zaoferuje następna seria flagowych telefonów Samsunga - Galaxy S23, ale obserwatorzy rynku nie ustają w spekulacjach. Wiele doniesień sugerowało, że Galaxy S23 będzie korzystać na całym świecie z chipsetu Snapdragon. Teraz jednak kolejna plotka mówi, że linia Galaxy S23 może nadal korzystać z chipsetu Exynos na niektórych rynkach, a ze Snapdragona na innych.

Tylko dlatego, że Exynos 2200 mógł być niezadowalający, nie oznacza, że dział chipsetów Samsunga się poddał - istnieje wiele znaków sugerujących, że Samsung obecnie rozwija chipset Exynos 2300. Według nowej plotki, Galaxy S23 mógłby posiadać właśnie Exynosa 2300 na niektórych rynkach. Mimo to, proporcje pomiędzy flagowcami napędzanymi Snapdragonem i Exynosem w przyszłym roku powinny się różnić w porównaniu do linii Galaxy S22. Mówi się, że Snapdragon powinien zasilić ponad 70% urządzeń Galaxy S23.

AKTUALIZACJA 13.09.2022

Więcej szczegółów na temat 200 MP aparatu w Galaxy S23 Ultra

Wielokrotnie informowano, że Samsung wprowadzi 200 MP sensor kamery do Galaxy S23 Ultra, jednak cechy czujnika kamery nie zostały do tej pory ujawnione. Niezawodny tipster, Ice Universe, ujawnił kilka szczegółów na temat kamery Galaxy S23 Ultra.

Według niego, Galaxy S23 Ultra będzie wyposażony w 200 MP sensor ISOCELL o rozmiarze 1/1.3 cala. Podobno posiada on piksele 0.6µm i ma przysłonę F1.7. Główny aparat Galaxy S22 Ultra o rozdzielczości 108 MP ma piksele 0.8µm i przysłonę F1.8. Oznacza to, że nowy czujnik kamery ma mniejsze piksele, ale przysłona jest szersza (jaśniejsza).

Nie jesteśmy pewni, czy 200 MP sensor kamery w Galaxy S23 Ultra jest uaktualnieniem czy krokiem wstecz w porównaniu do swojego poprzednika. Jednakże, może on poprawić wydajność zoomu przy nie-natywnych poziomach przybliżenia. Mniejsze piksele zazwyczaj skutkują wyższym poziomem szumów, szczególnie w przypadku filmów (ponieważ binning pikseli nie jest wykonywany podczas filmów). Wygląda na to, że Samsung kieruje się raczej liczbami niż rzeczywistą jakością.

Z osądem wstrzymamy się jednak do czasu, gdy na początku przyszłego roku będziemy mieli okazję zapoznać się z Galaxy S23 Ultra. Smartfon będzie podobno posiadał design bardzo podobny do Galaxy S22 Ultra. Będzie wyposażony w szybszy procesor (Snapdragon 8 Gen 2), większy ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych oraz oprogramowanie One UI 5 oparte na systemie Android 13.

AKTUALIZACJA 12.09.2022

Nowe przecieki na temat Galaxy S23. Będzie nudno

Samsung Galaxy S23 zadebiutuje w pierwszym kwartale przyszłego roku. Większość przecieków, które otrzymaliśmy na jego temat, sugeruje, że urządzenie będzie mocno przypominało modele z serii Galaxy S22. Tyczy się to zarówno podstawowych wersji, jak i wariantu Ultra.

Kolejne branżowe spekulacje wydają się jedynie potwierdzać te przypuszczenia. Galaxy S23 ma zostać wyposażony w ekran o przekątnej 6.1-cala, oferujący rozdzielczość 2340 x 1080 pikseli. Tegoroczny model ma identyczny rozmiar wyświetlacza i dokładnie taką samą rozdzielczość. Różnice mają dotyczyć jedynie rozmiaru urządzenia, które w przyszłym roku będzie trochę większe (146.3 x 70.9 x 7.6 mm w S23 / 146 x 70.6 x 7.6 mm w S22). Zmiany będą jednak kosmetyczne.

Model Ultra najprawdopodobniej otrzyma dokładnie ten sam ekran co w 2022 roku. Oznacza to, że smartfon zostanie wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6.8-cala i rozdzielczości 3088 x 1440. Użytkownik SlashLeak, który jest źródłem przecieków, wspomina jednak o tym, że wariant Ultra prawdopodobnie będzie posiadała nieco bardziej płaski ekran niż w starszym modelu.

Modyfikacji będzie jednak niewiele i najprawdopodobniej czeka nas premiera, która będzie bliźniaczo podobno do prezentacji iPhone'a 14. Nowe flagowce będą więc niemalże takie same jak zeszłoroczne modele, a największej zmianie ulegnie ich cena.

AKTUALIZACJA 29.08.2022

Galaxy S23 Ultra i Galaxy S23 na kolejnych przeciekach

W sieci pojawiły się kolejne informacje dotyczące przyszłorocznych smartfonów od koreańskiego producenta. Są wśród nich zarówno wiadomości sugerujące ważne dla serii zmiany, jak i kilka nieco rozczarowujących przecieków. Do najważniejszych zmian będzie należało użycie nowego chipsetu marki Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 2. Procesor z całą pewnością będzie szybszy niż tegoroczne modele, co możemy wnioskować chociażby z różnic w wydajności między Snapdragonem 8 Gen1, a Snapdragonem 8+ Gen1.

Poprawa będzie najprawdopodobniej dotyczyła nie tylko szybkości działania, ale i zmniejszonego poboru energii. Dzięki temu, przyszłoroczne flagowce Samsunga będą w stanie wytrzymywać dłużej na pojedynczym ładowaniu. W kontekście procesorów istotna jest również wiadomość, która sugeruje, że wszystkie egzemplarze Galaxy S23 Ultra otrzymają jednostki marki Qualcomm. To ważna informacja, szczególnie dla polskich użytkowników, którzy jak dotąd byli skazani na słabsze chipsety z serii Exynos.

Do największych rozczarowań zaliczyć można natomiast użycie tej samej baterii o pojemności 5000 mAh w wersji Ultra. Pozostaje nam jedynie liczyć na to, że oprogramowanie oraz nowe podzespoły umożliwią znacznie lepszą optymalizację ogniwa, co w rezultacie doprowadzi do lepszych osiągów smartfona.

Wiele wskazuje na to, że nic nie zmieni się także w zakresie designu urządzenia. Z jednej strony to dobra wiadomość, bo Galaxy S22 Ultra należy do świetnie wyglądających telefonów, a z drugiej oczekujemy jakiegoś odświeżenia w serii. Brakuje tu istotnych wizualnych modyfikacji, które sprawiałyby, że smartfon wyróżnia się na tle swojego poprzednika.

Galaxy S23/S23+ | what we know:



• Refines the current design

• Only Snapdragon processor

• 10mp 3x Telephoto camera

• 12mp selfie camera



S23 Ultra:



• 5000mah battery

• 200mp main camera

• 10mp 3x Telephoto camera

AKTUALIZACJA 25.08.2022

Galaxy S23 Ultra może być klonem Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Ultra cieszy się ogromną popularnością i jest jednym z najbardziej udanych flagowców Samsunga w ciągu ostatnich lat. Nic więc dziwnego, że firma unika podejmowania ryzyka i najwyraźniej zamierza postawić na sprawdzone rozwiązania przy kolejnych modelach z serii. Najnowsze przecieki, których autorem jest popularny leakster IceUniverse, sugerują, że Galaxy S23 Ultra będzie przypominał starszy model w kilku istotnych kwestiach.

Podobieństwa dotyczą głównie wymiarów smartfona. Kolejna odsłona flagowca otrzyma niemalże identyczną konstrukcję, co oznacza brak usprawnień w kwestii pojemności baterii - wciąż będzie ona miała 5000 mAh. Mamy jednak nadzieję, że wykorzystany w Galaxy S23 Ultra procesor otrzyma lepszą optymalizację przez co flagowiec będzie zużywał mniej energii. Na tym jednak podobieństwa się nie kończą. Przyszłoroczna odsłona modelu Ultra zostanie wyposażona w identyczny ekran o przekątnej 6.8 cala oraz rozdzielczości 3088x1440. Czy Samsung zamierza więc wprowadzić do serii jakiekolwiek zmiany, które mogłyby przekonać użytkowników do przesiadki na nową odsłonę flagowca?

The size of the Galaxy S23 Ultra is almost unchanged from that of the S22 Ultra, with only an increase of 0.1~0.2mm, 5000mAh, 8.9mm thickness, and still a 6.8-inch 3088x1440 screen.

Jednym z głównych argumentów, który może zachęcić potencjalnych klientów do zakupu Galaxy S23 Ultra, będzie nowy obiektyw. Kolejna odsłona flagowca ma otrzymać kamerę o rozdzielczości 200 MP, wspieraną przez sensor ISOCELL HP2. Flagowiec będzie więc jednym z pierwszych smartfonów wyposażonych w 200 MP aparat.

Galaxy S23 Ultra zostanie także oparty na Snapdragonie 8 Gen 2+, który z całą pewnością będzie wielokrotnie mocniejszy niż procesor z tegorocznych modeli. Poprawę wydajności powinna również zapewnić najnowsza odsłona nakładki One UI oznaczona numerem 5.1.

AKTUALIZACJA 11.08.2022

Wyciekły numery modelu i nazwa kodowa Galaxy S23 Ultra

Jesteśmy świeżo po zaprezentowaniu Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4. Ponieważ oba telefony nie mają już nic do ukrycia, uwaga leaksterów przeniosła się teraz na kolejnego flagowca Samsunga. Portal Pricebaba) udostępnił informację pochodzącą od tipstera Parasa Guglani, która zawiera nazwę kodową i numery modelu Galaxy S23 Ultra.

Nazwa kodowa Galaxy S23 Ultra to "DM3", a jego numer modelowy to SM-S918. Więcej numerów modeli - SM-S918BDS, SM-S918U, SM-S918U1 i SM-S918W - również jest związanych z tym samym telefonem. Numery modeli czy nazwy kodowe nie zdradzają jednak wiele na temat urządzenia, ale to dopiero początek. W najbliższych dniach zacznie pojawiać się więcej informacji na temat linii Galaxy S23.

Galaxy S23 Ultra ma być napędzany przez chipset Snapdragon 8 Gen 2. Spekuluje się, że będzie to pierwszy smartfon Samsunga wyposażony w 200 MP aparat. Może mieć wyświetlacz QHD+ Super AMOLED LTPO z częstotliwością odświeżania do 120 Hz. Plotki wskazują, że będzie posiadał 40 MP kamerę selfie z autofokusem i będzie miał baterię o pojemności 5000 mAh.

Fot. pricebaba.com / Paras Guglani

AKTUALIZACJA 10.08.2022

Galaxy S23 Ultra może zostać najlepszym smartfonem do zdjęć

Galaxy S23 Ultra pojawił się na kolejnych przeciekach. Według najnowszych informacji kolejny model Samsunga zostanie wyposażony w, nieogłoszony jeszcze, sensor HP 2 o rozdzielczości 200 MP. Będzie to jeden z pierwszych smartfonów z tak zaawansowanym obiektywem.

Informacja ta pochodzi od popularnego tipstera o nicku IceUniverse, który podzielił się nią na swoim twitterowym profilu.

Sensor ISOCELL HP2 nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany, ale nie będzie to pierwszy obiektyw Samsunga o rozdzielczości 200 MP. Jakiś czas temu koreańska forma pochwaliła się możliwościami innego sensora z serii ISOCELL, drukując ogromne zdjęcie wykonane reklamowanym obiektywem. Fotografia miała 616 metrów kwadratowych, czyli prawie tyle co rozmiar czterech boisk do siatkówki.

Wiele wskazuje również na to, że wszystkie modele flagowców z serii Galaxy S23 zostaną wyposażone w procesory marki Qualcomm. Oznaczałoby to całkowitą rezygnację z autorskich chipsetów Exynos, które wypuszczane były na europejski rynek.

To świetna wiadomość dla polskich użytkowników, którzy byli jak dotąd skazani na słabsze wersje flagowców Samsunga. Wszystkie informacje dotyczące modeli z serii Galaxy S23 gromadzimy tutaj.

AKTUALIZACJA 04.08.2022

Galaxy S23 Ultra otrzyma sensor ISOCELL HP2 o rozdzielczości 200 MP

Według najnowszych informacji, nadchodzący Galaxy S23 Ultra zostanie wyposażony w, nieogłoszony jeszcze, sensor HP2 o rozdzielczości 200 MP. Będzie to jeden z pierwszych smartfonów z tak zaawansowanym obiektywem.

Informacja ta pochodzi od popularnego tipstera o nicku Ice Universe, który podzielił się nią na swoim twitterowym profilu. Sensor ISOCELL HP2 nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany, ale nie będzie to pierwszy obiektyw Samsunga o rozdzielczości 200 MP. Jakiś czas temu koreańska forma pochwaliła się możliwościami innego sensora z serii ISOCELL, drukując ogromne zdjęcie wykonane reklamowanym obiektywem. Fotografia miała 616 metrów kwadratowych, czyli prawie tyle co rozmiar czterech boisk do siatkówki.

Wiele wskazuje również na to, że wszystkie modele flagowców z serii Galaxy S23 zostaną wyposażone w procesory marki Qualcomm. Oznaczałoby to całkowitą rezygnację z autorskich chipsetów Exynos, które wypuszczane były na europejski rynek. To świetna wiadomość dla polskich użytkowników, którzy byli jak dotąd skazani na słabsze wersje flagowców Samsunga.

AKTUALIZACJA 20.07.2022

Galaxy S23 Ultra ma posiadać niezapowiedziany 200 MP aparat

Oczekuje się, że Galaxy S23 Ultra stanie się pierwszym smartfonem Samsunga wyposażonym w 200 MP aparat. Jednak według nowej plotki, firma nie ujawniła jeszcze 200 MP sensora, który planuje wykorzystać w swoim kolejnym flagowym telefonie z linii S. Innymi słowy, Galaxy S23 Ultra nie będzie wyposażony w czujniki ISOCELL HM1 lub ISOCELL HM3. HP1 był wykorzystywany przez innych producentów OEM, a HM3 został ogłoszony w maju.

Według ostatniej plotki, którą podzielił się @UniverseIce), Galaxy S23 Ultra będzie rzekomo wyposażony w 200 MP sensor, który Samsung jeszcze nie ogłosił. Najwyraźniej sensory HM1 i HM3 nie wchodzą w grę.

Nie są znane żadne inne szczegóły dotyczące tego tajemniczego sensora przeznaczonego dla Galaxy S23 Ultra, ale może to być wariacja istniejącego HM3 z drobnymi ulepszeniami. Może będzie to również nowy czujnik zaprojektowany do walki z nowym 1-calowym czujnikiem Sony. Czas pokaże, co okaże się prawdą.

AKTUALIZACJA 13.07.2022

Analityk Ming-Chi Kuo - znany z udostępniania wewnętrznych informacji dotyczących branży mobilnej - zamieścił na swoim Twitterze serie ciekawych wpisów.

Dowiadujemy się z nich, że Samsung ma zupełnie zrezygnować z wykorzystywania autorskich procesorów Exynos w serii Galaxy S23. Chipset zostanie zastąpiony podzespołami marki Qualcomm.

(1/3)

W kolejnych wpisach Kuo sugeruje, że jednostka Samsunga nie dorównuje konkurencji zarówno pod względem samej wydajności procesora, jak i możliwości lepszego zarządzania energią. Jest to zauważalne w modelach z serii Galaxy S22, których europejskie warianty zostały wyposażone w Exynosa 2200. Cieszy więc informacja o potencjalnym zastosowaniu procesorów marki Qualcomm we wszystkich modelach przyszłorocznej serii - bez różnic ze względu na region sprzedaży.

(1/3)

Przyjrzyjmy się wynikom jakie osiągały jednostki zastosowane w zeszłorocznych flagowcach Samsunga. Układy użyte w serii Galaxy S22 to Snapdragon 8 Gen 1 (USA) oraz Exynos 2200 (Europa). W testach syntetycznych zebrały one następujące rezultaty:

Chipset marki Qualcomm osiąga wyraźnie lepsze rezultaty zarówno w testach Antutu jak i GeekBench.

Różnica nie jest mocno odczuwalna w codziennym użytkowaniu smartfona, ale mimo to - jako użytkownicy, którzy płacą za smartfon taką samą kwotę jak klienci zagraniczni - powinniśmy otrzymać urządzenie o takiej samej wydajności.

Ming-Chi Kuo jest znany ze swojej wiarygodności. Mam więc nadzieję, że i tym razem jego informacje okażą się prawdziwe i faktycznie nie zobaczymy Exynosa w europejskich modelach Galaxy S23.

AKTUALIZACJA 06.07.2022

Znamy procesor z Galaxy S23! Prezentacja chipsetu już wkrótce

Qualcomm ujawnił datę swojego jesiennego eventu, na którym najprawdopodobniej zostanie zaprezentowany nowy procesor do urządzeń mobilnych. Wydarzenie ma odbyć się w dniach 14 - 17 listopada. Bardzo możliwe, że podczas eventu firma pokaże kolejną generacje swojego flagowego procesora, czyli Snapdragona 8 Gen 2. Jednostka będzie posiadała wbudowany modem 5G, znacznie szybszą łączność Wi-fi, GPS oraz Bluetooth 5,3. Procesor otrzyma również lepszy układ rdzeni oraz mocniejsze podzespoły.

Według przecieków, Snapdragon 8 Gen 2 będzie sercem wielu flagowych urządzeń z 2023 roku. Wśród nich znajdą się modele z serii Galaxy S23. Jest to informacja, która powinna zainteresować również polskich użytkowników, ponieważ Samsung prawdopodobnie zrezygnuje z używania Exynosów w swoich przyszłorocznych flagowcach. Oznacza to, że europejscy klienci również otrzymają smartfony oparte na układzie marki Qualcomm.

Źródło: indiatvnews.com

W codziennym użytkowaniu oba procesory prezentują się podobnie. Różnice pojawiają się natomiast w fotografii oraz testach benchmarkowych. Przyjrzyjmy się jak to wygląda w modelach z serii Galaxy S22.

Galaxy S22 zadebiutował w USA z procesorem Snapdragon 8 Gen 1, a w Europie z jednostką Exynos 2200. Tak prezentuje się bezpośrednie porównanie obu jednostek w testach. W obu przypadkach jednostka marki Qualcomm wypada wyraźnie lepiej. Różnice pojawiają się również przy wykonywaniu zdjęć, choć w tym przypadku rezultaty nie są już tak jednoznaczne.

AnTuTu 9

GeekBench5

Galaxy S23 jednak bez kamery selfie pod ekranem

Branżowy portal Wccftech dotarł do informacji, które sugerują, że Galaxy S23 nie dostanie aparatu do selfie ukrytego pod ekranem. Źródłem spekulacji są osoby związane z koreańską firmą.

Według przecieków, Samsung nie zdecyduje się na umieszczenie frontowej kamery pod wyświetlaczem z kilku powodów. Oznaczałoby to wzrost kosztów produkcji urządzenia oraz ogromną ilość pracy nad odpowiednią technologią, by zdjęcia wykonywane przednim aparatem miały zadowalającą jakość. Z innych źródeł wiemy również, że marka planuje w przyszłym roku aktualizację obiektywów do selfie w serii Galaxy S, które będą sensorami o rozdzielczości 12 MP (poprzednie modele otrzymały aparat 10 MP).

Można więc wnioskować, że Samsung dokonał wyboru między poprawą jakości zdjęć wykonywanych przednim aparatem, a rewolucją w designie urządzenia. Niewiele smartfonów na rynku oferuje kamery selfie ukryte pod ekranem. Sprawdźmy jednak modele, które wykorzystują te funkcję:

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G - urządzenie posiada ukryty obiektyw, który w połączeniu z innowacyjną technologią składanego ekranu, czyni go jednym z najbardziej unikalnych smartfonów na rynku

Xiaomi Mi Mix 4 - telefon chińskiego producenta, który pojawił się na rynku w zeszłym roku. Urządzenie robi wrażenie designem, który czyni go jednym z najładniejszych smartfonów jakie widziałem.

ZTE Axon 30 5g UDC - kolejny smartfon z aparatem umieszczonym pod wyświetlaczem. Ekran urządzenia, pozbawiony jakichkolwiek wcięć czy notch'y, prezentuje się świetnie. Niestety sama kamera do selfie nie robi już takiego wrażenia.

AKTUALIZACJA 24.06.2022

Samsung prezentuje kolejny obiektyw 200 MP

Samsung zaprezentował swój drugi obiektyw o rozdzielczości 200 MP. Sensor nosi nazwę ISOCELL HP3 i został wyposażony w innowacyjny mechanizm Super QPD, dzięki któremu wszystkie piksele w matrycy posiadają możliwość automatycznego ustawiania ostrości. Kamera jest w stanie nagrywać wideo w 4K przy 120 klatkach na sekundę oraz 8K przy 30 klatkach na sekundę.

ISOCELL HP3 jest drugim 200 MP obiektywem koreańskiej marki. Niecały miesiąc temu Samsung zaprezentował do czego zdolny jest ich pierwszy 200 MP obiektyw z serii Isocell, drukując ogromne zdjęcie w wysokiej rozdzielczości, którego rozmiar wynosił 616 metrów kwadratowych.

Zastanówmy się jednak, czy premiera nowego obiektywu oznacza coś dla przyszłorocznych flagowców Samsunga.

Źródło: PC World / Artur Tomala

Nie tak dawno pisaliśmy o pierwszych renderach koncepcyjnych modelu Galaxy S23 Ultra, które sugerują obecność 200 MP aparatu w smartfonie. Kamerę o takiej samej rozdzielczości ma również otrzymać tegoroczna Motorola Frontier, której twórcy najprawdopodobniej wykorzystają soczewkę Isocell od Samsunga.

Logicznym krokiem wydaje się więc wyposażenie modelu S23 Ultra w autorski obiektyw, który dodatkowo znacznie umocni pozycję flagowca wśród smartfonów z najlepszym aparatem. Najdroższe telefony z roku na rok oferują co raz mniej unikalnych funkcji, które zachęcałyby do wydania kilku tysięcy na smartfona. Aparat to jeden z niewielu elementów, które faktycznie wyróżniają flagowce od podstawowych modeli, a zastosowanie 200 MP obiektywu z całą pewnością przykułyby uwagę wielu potencjalnych użytkowników.

Źródło: Twitter / technizoconcept

Galaxy S23 otrzyma lepszą kamerę do selfie

Nie tak dawno informowaliśmy was o pierwszych renderach modelu Galaxy S23 Ultra, które sugerują zastosowanie w przyszłorocznym smartfonie przedniego obiektywu o rozdzielczości 40 MP. Dla osób, które spodziewają się takiego samego upgrade'u w modelach S23 oraz S23+ mamy dobrą i złą wiadomość.

Dobra wiadomość jest taka, że nowe flagowce Samsunga najprawdopodobniej otrzymają znacznie lepsze obiektywy do selfie. Warto tutaj zaznaczyć, że koreański producent wykorzystywał ten sam 10 MP aparat już od trzech lat. Oznacza to, że od debiutu modelu Galaxy S10, wszystkie kolejne modele oferowały podobną jakość zdjęć selfie.

Wyraźnie widać to na poniższym wideo, które prezentuje możliwości przednich aparatów w Galaxy S10+ oraz S22. Szczególnie warto obejrzeć 4 minutę filmu, w której wyraźnie widać, że poprawie uległa stabilizacja obrazu, jednak jego jakość jest na podobnym poziomie. Progres jest oczywiście widoczny, jednak nie sugeruje on aż trzech lat różnicy między premierą obu modeli.

Zupełnie inaczej sprawa wygląda z kamerą główną, która w tegorocznych flagowcach prezentuję się znacznie lepiej niż w starych wersjach smartfona. W modelach S23 oraz S23+ najprawdopodobniej zobaczymy obiektyw do selfie o rozdzielczości 12 MP. Zła wiadomość jednak jest taka, że różnica między podstawowymi wariantami urządzenia a wersją Ultra, nadal będzie ogromna. Już tegoroczny S22 Ultra otrzymał 40 MP aparat do selfie.

Pozostaje nam liczyć na to, że ta różnica zostanie zniwelowana przez oprogramowanie kamery.

AKTUALIZACJA 21.06.2022

Galaxy S23 zadebiutuje z nową kamerą do selfie

Podczas gdy Samsung skupia się jedynie na aktualizacji kamer w modelach "Ultra", w przypadku modeli podstawowych i "+" zauważyć można zastój. Prawdopodobnie zaskoczy Cię fakt, że rozdzielczość przedniej kamery w tych dwóch modelach nie została poprawiona od 2019 roku. Od tego czasu Samsung implementował w tych modelach jedynie 10-megapikselowy aparat przedni. Wygląda jednak na to, że po trzech latach firma jest w końcu gotowa na zmiany. Nowy raport twierdzi, że przednia kamera w Galaxy S23 doczeka się aktualizacji rozdzielczości.

Portal GalaxyClub donosi, że Samsung rozważa zastosowanie 12-megapikselowego sensora przedniej kamery w Galaxy S23 i Galaxy S23+. W tym momencie nie jest jednak jasne, czy przednia kamera będzie pod wyświetlaczem, jak to jest w Galaxy Z Fold 3, czy w konwencjonalnym otworze. Nie jest również jasne, czy nowa przednia kamera będzie wyposażona w optyczną stabilizację obrazu.

AKTUALIZACJA 20.06.2022

Galaxy S23 Ultra na nowych grafikach

W sieci pojawiły się pierwsze rendery koncepcyjne przedstawiające Galaxy S23 Ultra. Model ten najprawdopodobniej zostanie wyposażony w procesor Snapdragon 8 Gen 2 oraz kamerę o rozdzielczości 200 MP. Bardzo możliwe, że obiektywem, który zostanie użyty w smartfonie będzie jednostka Samsung Isocell, choć na oficjalne informacje w tym temacie będziemy musieli jeszcze zaczekać.

Źródło: Twitter / technizoconcept

Sprawdźmy jednak jak kolejna odsłona flagowca prezentuje się na tle tegorocznego Galaxy S22 Ultra i co może zmienić się w sferze wizualnej serii Ultra.

Przód smartfona wygląda bardzo podobnie w przypadku obu urządzeń - ekrany są delikatnie zaokrąglone i posiadają sporą przekątną wyświetlacza. Inaczej prezentuje się tył telefonu, a w szczególności wyspa z obiektywami. W modelu S23 Ultra obiektywy umieszczone są na delikatnym wybrzuszeniu. Ponadto, przyszłoroczny model ma posiadać o jeden aparat mniej, a pozostałe cztery kamerą są ułożone w nieco innej konfiguracji. Należy pamiętać, że to dopiero pierwsze rendery smartfona i na zaprezentowanie oficjalnego wyglądu urządzenia będziemy musieli jeszcze poczekać.

Źródło: Twitter / technizoconcept / Źródło: PC World / Artur Tomala

AKTUALIZACJA 10.06.2022

Galaxy S23 Ultra na pierwszych grafikach koncepcyjnych

Smartfony z serii Galaxy S23 pojawią się na rynku dopiero za rok, ale już teraz do sieci trafiły grafiki koncepcyjne przedstawiające jeden z nadchodzących modeli smartfonów. Źródłem przecieków jest użytkownik Shadow Leak, na którego profilu często pojawiają się informacje dotyczące branżowych nowości. Tym razem newsy dotyczą specyfikacji Samsunga Galaxy S23 Ultra. Muszę przyznać, że tak wczesny wyciek informacji na temat nowego flagowca bardzo mnie zaskoczył, ale na po zobaczeniu pierwszych grafik koncepcyjnych czekam na niego jeszcze bardziej.

Samsung Galaxy S23 Ultra Renders in Matte Black Finish ???? & Leaked Specs ????????



• Snapdragon 8 Gen2

• 45W Fast Charging

• 200MP Primary Rear Camera

• S-Pen Support

• Android 13



Plecki smartfona znacznie różnią się od tych z modelu S22 Ultra. Największej zmianie uległa wyspa z aparatami, na której znajduje się obiektyw o rozdzielczości 200 MP.

Bardzo możliwe, że widoczna na grafikach jednostka to soczewka Samsung Isocell, której możliwości producent prezentował niedawno. O sensorze wiemy, że jest w stanie kręcić filmy w 8K oraz, że najprawdopodobniej pojawi się on w nowej Motoroli Frontier.

Źródło: Twitter.com / Technizoconcept

Urządzenie ma zostać oparte na układzie Snapdragon 8 Gen 2 oraz zadebiutować z Androidem 13. Takie połączenie wydaje nam się murowanym kandydatem do najmocniejszego smartfona przyszłego roku. Model S23 Ultra będzie również wspierał rysik S-Pen oraz obsługiwał szybkie ładowanie.

Źródło: Twitter.com / Technizoconcept

AKTUALIZACJA 24.05.2022

Galaxy S23 zadebiutuje z nowym procesorem

W sieci pojawiły się informacje, które sugerują, że Samsung zrezygnuje z układów Exynos w modelach smartfonów z serii Galaxy S. Według spekulacji, decyzja ta ma być spowodowana intensywnymi pracami nad produkcją nowego, autorskiego układu dedykowanego jedynie najmocniejszym flagowcom koreańskiej marki.

Nowe testy wstępnej wersji procesora Snapdragon 8 Gen 2 pokazują, że wypada on znacznie lepiej niż starsze jednostki, a to oznacza, że przepaść między układami Exynos, a podzespołami marki Qualcomm będzie się jedynie powiększać. Jak sugeruje autor twitterowych przecieków z branży mobilnej, wykorzystywanie procesorów Exynos przestaje mieć jakikolwiek sens.

Bardzo możliwe, że w przyszłorocznym Samsungu Galaxy S23 znajdziemy jedynie nowe procesory Snapdragon.

AKTUALIZACJA 17.05.2022

Samsung pracuje nad zupełnie nowym układem Exynos

Samsung zamierza stworzyć procesor, który będzie zasilał serie Galaxy S od 2025 roku. Oznacza to, że nowy hardware koreańskiego producenta zobaczymy najprawdopodobniej w Samsungu Galaxy S25.

Firma już teraz produkuje swoje autorskie układy o nazwie Exynos, jednak nie są one stosowane jedynie w urządzeniach Samsunga. Tym razem celem producenta jest stworzenie podzespołów na wyłączność, które znajdą się jedynie w serii ich flagowych smartfonów. To działanie wpisuje się w kierunek, który obrało wiele innych marek takich jak Google czy Apple.

Technologia, nad którą pracuje firma, znajduje się na bardzo wczesnym etapie, a do jej premiery pozostało wiele lat. Powstaje więc pytanie — czy Samsungowi uda się stworzyć procesor mocniejszy od układów Snapdragon marki Qualcomm?

Fot. GamingSociety

AKTUALIZACJA 10.05.2022

Samsung zakończył prace nad aparatem 200 MP dla Galaxy S23

Pojawiają się kolejne doniesienia, które twierdzą, że Samsung pracuje nad nowym aparatem 200 MP dla swoich nadchodzących flagowych telefonów na rok 2023. Plotki głoszą, że Samsung Electronics zakończył prace nad nowym sensorem 200MP i że firma jest w trakcie wybierania swoich dostawców. Oddział koreańskiego konglomeratu technologicznego, Samsung Electro-Mechanics, otrzyma 70% zamówień na nowy czujnik 200 MP ISOCELL. Samsung Electronics i jego inni partnerzy mają wyprodukować pozostałe 30% zamówień - informuje serwis ETNews.

Po ukończeniu ostatecznego projektu, Samsung podobno zwiększa produkcję tak zwanego czujnika ISOCELL HP3, aby był on gotowy na czas dla następnej flagowej serii smartfonów w 2023 roku. Mianowicie, Galaxy S23 może być pierwszym urządzeniem Samsunga, w którym zastosowany zostanie 200 MP ISOCELL HP3.

Niektórzy z Was mogą wiedzieć, że Samsung ma już gotowy aparat 200 MP o nazwie ISOCELL HP1. Przypominamy jednak, że nadchodzący sensor 200 MP dla Galaxy S23 to nie to samo, co HP1. Tak zwany ISOCELL HP3 jest ulepszoną wersją HP1, choć nie wiadomo, w jaki sposób. Jako punkt odniesienia, HP1 może nagrywać filmy 8K i 4K i może pochwalić się takimi funkcjami jak zaawansowany HDR i autofokus Double Super Phase Detection.

Poza utrzymywaniem w tajemnicy szczegółów dotyczących sprzętu, Samsung milczy również w sprawie wprowadzenia na rynek Galaxy S23. Przynajmniej na razie. Jest zbyt wcześnie, aby cokolwiek ustalać, niemniej jednak fani Galaxy oczekują, że firma zorganizuje wydarzenie Unpacked dla swojego przyszłego flagowca na początku przyszłego roku.

AKTUALIZACJA 14.04.2022

Jedyna zmiana w Galaxy S23, której oczekiwaliśmy, nie nastąpi

W zeszłym roku słyszeliśmy plotkę, że Samsung będzie przyjmował chipset MediaTek dla co najmniej jednego z nadchodzących telefonów. W zeszłym miesiącu, ta plotka powróciła i dodała, że MediaTek Dimensity 9000 SoC może być napędzać nadchodzący Galaxy S22 FE.

Jednak zgodnie z inną plotką przekazaną przez Twittera, Samsung nie ma takich planów. Firma nie przyjmie chipsetów MediaTek dla Galaxy S22 FE lub Galaxy S23, co może oznaczać, że urządzenia te powinny trafić na rynek jak zwykle, czyli z chipsetami Exynos w niektórych regionach i Snapdragon w innych.

W ostatecznym rozrachunku, wybór SoC dla Galaxy S22 FE i Galaxy S23 przez Samsunga pozostaje niepewny. Firma może zamienić Qualcomm na MediaTek i utrzymać swoją markę Exynos lub może odłożyć go na jakiś czas na półkę. W końcu pojawiają się również plotki, że Samsung może opracowywać nowy chipset specjalnie dla swoich smartfonów Galaxy.

Z pewnością nie miałoby to większego sensu dla Samsunga, aby porzucić Exynos po jego wysiłkach w celu wprowadzenia AMD na pokład, ale Exynos 2200 nie jest niczym przełomowym, więc nigdy nie wiadomo, co firma może planować dalej. Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby to stwierdzić, a w branży panuje obecnie wiele domysłów. Będziemy dalej szukać odpowiedzi i damy Wam znać, gdy dowiemy się czegoś więcej.

AKTUALIZACJA 06.04.2022

Galaxy S23 może przynieść ogromną niespodziankę

Samsung zazwyczaj zbiera niekorzystne komentarze od konsumentów za stosowanie dwóch różnych chipsetów w swoich flagowych smartfonach i nie inaczej było w tym roku. Firma musiała nawet zmierzyć się z pewnym pechowcem, gdyż ani Exynos 2200, ani Snapdragon 8 Gen 1 nie wykazały znacznej poprawy wydajności. Teraz pojawiają się doniesienia, że południowokoreańska firma może wprowadzić radykalną zmianę w swoich nadchodzących flagowych smartfonach.

Według nowego raportu pochodzącego z Korei, Samsung może zastosować procesory MediaTek w Galaxy S22 FE i Galaxy S23. Do tej pory firma stosowała w swoich flagowych telefonach wyłącznie procesory Exynos i Qualcomm. Jeśli raport jest prawdziwy, byłby to pierwszy raz, kiedy firma przechodzi na procesor MediaTek w swojej flagowej serii smartfonów.

Straszne wieści dla Exynosów Samsunga?

Nie jest jasne, który chipset MediaTek zostanie użyty w Galaxy S23, ponieważ tajwański producent chipsetów nie ujawnił swojego flagowego chipsetu na rok 2023. W Galaxy S22 FE, Samsung może użyć procesora Dimensity 8100 lub Dimensity 9000. Raport twierdzi, że Galaxy S22 FE i Galaxy S23 sprzedawane w Azji będą wyposażone w procesory MediaTek. Oznacza to, że Samsung może nadal korzystać z procesorów Snapdragon w pozostałych częściach świata.

Czy Samsung naprawdę po raz pierwszy porzuca Exynosa i własne ramię produkujące chipsety? I to na rzecz firmy MediaTek? Z drugiej strony, Samsung Foundry stara się opracować proces produkcji chipsetów GAA w technologii 3 nm do przyszłego roku i oczekuje się, że przyniesie on ogromny wzrost wydajności. Pojawiają się także doniesienia, że następny flagowy chipset Exynos będzie wykorzystywał 3 nm proces GAA.

AKTUALIZACJA 04.04.2022

Samsung Galaxy S23 z modemem 5G wyposażonym w sztuczną inteligencję

Samsung Galaxy S23 otrzyma modem sieci komórkowej Qualcomm Snapdragon X70. Rozwiązanie to z pewnością trafi do modeli międzynarodowych wyposażonych w procesor Qualcomm Snapdragon. Możliwe jednak, że Google zaimplementuje modem Snapdragon X70 również w modelu z autorskim układem Exynos.

Qualcomm Snapdragon X70 Źródło: appdated.de

Flagowy smartfon Samsunga na 2023 rok będzie jednym z pierwszych modeli, które otrzymają modem sieci 5G wspierany przez sztuczną inteligencję. Technologia ta ma zapewniać optymalizację połączenia z siecią, co przełoży się na większą wydajność, szybsze przełączanie się na wolniejsze standardy oraz wyższą efektywność energetyczną.

Modem Qualcomm Snapdragon X70 będzie zintegrowany z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Zestaw ten będzie w znacznie większej mierze opierać się na sztucznej inteligencji, aby zoptymalizować zużycie sieci 5G.

AKTUALIZACJA 28.03.2022

Kolejne szczegóły na temat Galaxy S23 w sieci!

Do sieci trafiły informacje o smartfonach z rodziny Galaxy S23. Ross Young z DSCC zdecydował się na podsumowanie ostatnich plotek na temat flagowych modeli z rodziny Galaxy S23. W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że urządzenia otrzymają nazwę kodową Diamond, która może wskazywać na duże zmiany wizualne i funkcjonalne we flagowych smartfonach Samsunga.

Ross Young uważa, że Samsung nie wprowadzi trzeciego smartfona z elastycznym ekranem w 2022 roku. Możliwe, że pierwszy telefon Samsunga z wysuwanym ekranem pojawi się dopiero w 2023 roku. Prawdopodobne jest, że urządzenie zadebiutuje razem z flagowymi modelami Galaxy S23. Nie wykluczamy, że telefon ten zastąpi na rynku Galaxy S22 Ultra, a nazwa kodowa Diamond została wybrana właśnie ze względu na to urządzenie.

AKTUALIZACJA 25.03.2022

Do sieci trafiła nazwa kodowa Samsunga Galaxy S23

Do premiery Samsunga Galaxy S23 pozostał prawie rok, ale do sieci trafia coraz więcej informacji na temat flagowych smartfonów koreańskiego producenta. Właśnie dowiedzieliśmy się jaką nazwę kodową otrzymaj modele z serii Galaxy S23.

Samsung rozwija wewnętrznie projekt, który został opisany jako Project Diamond. Z opisu wynika, że pod tą nazwą rozwijane są smartfony, który na rynku zadebiutują jako Galaxy S23.

Nazwa sugeruje, że możemy spodziewać się sporej ilości zmian. Dla przypomnienia poniżej umieszczamy listę nazw kodowych poprzednich generacji Samsungów Galaxy S:

Galaxy S22 - Rainbow

Galaxy S21 - Unbound (również Galaxy U)

Galaxy S20 - Hubble

Galaxy S10 - Beyond

Galaxy S9 - Star

Galaxy S8 - Dream

Galaxy S7 - Project Lucky

Z pewnością Galaxy S23 nie otrzyma obudowy wykonanej z diamentów, ale nazwa kodowa może wskazywać na duże zmiany w konstrukcji urządzenia. Możliwe, że razem z Galaxy S23 pojawi się pierwszy smartfon Samsunga z wysuwanym ekranem.

Samsung Galaxy S21 / Samsung Galaxy S10 / Samsung Galaxy S8

Ostatnie duże zmiany wizualne zostały wprowadzone wraz z Galaxy S21, Galaxy S10 oraz Galaxy S8. Spodziewamy się, że Galaxy S23 wprowadzi zupełnie nowy język stylistyczny. Byłoby to zgodnie z ostatnimi działaniami Samsunga, który gruntownie przeprojektowuje swoje urządzenia raz na dwa lata. Z podobnego schematu od wielu lat korzysta Apple.

AKTUALIZACJA 24.03.2022

Samsung Galaxy S23 może być ostatnim flagowcem z aparatem w ekranie

Do sieci trafiły informacje pochodzące ze spółki Samsung Display. Dotyczą one rozwoju paneli OLED koreańskiego producenta w przyszłości. Samsung intensywnie pracuje nad udoskonaleniem swojego systemu UDC - Under Display Camera. Aparat pod ekranem został po raz pierwszy wykorzystany w Samsungu Galaxy Z Fold 3 5G z 2021 roku. Niestety miejsce, pod którym umieszczono ekran jest zauważalne, a jakość obrazu bezpośrednio nad aparatem jest zauważalnie gorsza. Konsumenci nie przyjęli najlepiej tego rozwiązania, co potwierdziło nasze przypuszczenia, że całość nie jest jeszcze odpowiednio rozwinięta.

Przedni aparat w Galaxy S22

Zgodnie z najnowszym raportem Samsung planuje nad ekranem OLED nowej generacji, który zostanie lepiej przystosowany do umieszczania pod nim kamerki przedniej.

Z informacji, które trafiły do sieci wynika, że nowy ekran zostanie po raz pierwszy wykorzystany w Samsungu Galaxy Z Fold 5, a następnie trafi do iPhone'a 15 Pro.

Samsung Galaxy Z Fold 5 zadebiutuje w wakacje 2023 roku, a to oznacza, że Samsung Galaxy S23, którego spodziewamy się na początku 2023 roku otrzyma klasyczny wyświetlacz z wbudowaną kamerką przednią. Prawdopodobnie będzie to ostatni flagowiec Samsunga bez technologii UDC.

AKTUALIZACJA 07.03.2022

Nowe wizualizacje Galaxy S23 w sieci

Do premiery Samsunga Galaxy S23 jeszcze prawie rok, ale do sieci trafia coraz więcej informacji dotyczących przyszłorocznych flagowców z Korei.

W sieci znajdziemy już nowe wizualizacje Samsunga Galaxy S23 Ultra. Rendery przedstawiają urządzenie, które posiada kilka znaczących zmian względem zaprezentowanego kilka tygodni temu Galaxy S22 Ultra.

Wizualizacje Galaxy S23 Ultra zostały udostępnione na Twitterze przez @Holindi.

Smartfon posiada aparaty, które nie wystają ponad obrys obudowy. Z przodu znajduje się wyświetlacz, który został praktycznie całkowicie pozbawiony ramek, a sam ekran jest lekko zakrzywiony na dłuższych bokach.

Obudowa nadal jest bardzo kanciasta i posiada wbudowane miejsce na pióro S-Pen. Możliwe, że Galaxy S23 Ultra otrzyma kamerkę do selfie umieszczoną pod ekranem. Na wizualizacjach nie widać aparatu umieszczonego w ekranie.

AKTUALIZACJA 01.03.2022

Samsung Galaxy S23 może otrzymać modem 5G Qualcomm Snapdragon X70

Przyszłoroczny flagowiec Samsunga może zostać wyposażony w najnowszy modem firmy Qualcomm, który został zaprezentowany na targach MWC 2022 w Barcelonie. Mowa o układzie Snapdragon X70. Jest to pierwszy na świecie modem 5G wspierany przez sztuczną inteligencję. Producent obiecuje zauważalną poprawę średniej prędkości pobierania.

Snapdragon X70 to układ wyprodukowany w 4 nm procesie technologicznym. Wiemy już, że zostanie on połączony z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Układ ten zadebiutuje na rynku w drugiej połowie 2022 roku.

AKTUALIZACJA 28.02.2022

Amerykańskie modele Samsunga Galaxy S23 z obsługą kodeka AV1

W tegorocznych flagowych smartfonach z procesorami Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 brakuje obsługi kodeka strumieniowego przesyłania wideo AV1 opracowanego przez Google. Dodaje on obsługę nowoczesnego algorytmu kompresji, który wymaga mniejszej mocy obliczeniowej, aby przesyłać materiał wideo.

Kodek AV1 Źródło: Netflix.com

W Galaxy S22 kodek AV1 wspierany jest w europejskich modelach z autorskim procesorem Samsung Exynos 2200. Obsługi AV1 nie znajdziemy w modelach z procesorami Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Brak kodeka AV1 sprawia, że amerykańskie modele Galaxy S22 szybciej rozładowują się w testach odtwarzania wideo.

Zgodnie z najnowszymi informacjami firma Qualcomm zaoferuje obsługę kodeka AV1 w przyszłorocznych procesorach. Do sieci trafiły już pierwsze przecieki o układzie SM8550, który ma pojawić się na rynku pod koniec 2022 roku. Spodziewamy się, że będzie to Snapdragon 8 Gen 2, który do pierwszych smartfonów trafi na początku 2023 roku. jednym z pierwszych urządzeń ze Snapdragon SM8550 może być amerykański wariant Galaxy S23.

Samsung Galaxy S23 - Modele

Samsung zaprezentuje trzy modele z rodziny Galaxy S23, które będą tożsame z modelami z rodziny Galaxy S22. Mowa o następujących urządzeniach:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Modele te bezpośrednio zastąpią smartfony z rodziny Galaxy S22. Ponownie Galaxy S23 Ultra otrzyma pióro S-Pen i inny design.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S23 - Wyświetlacz

Samsungi z rodziny Galaxy S23 z pewnością otrzymają organiczne wyświetlacze opracowane przez Samsunga. Spodziewamy się, że będzie to panel Dynamic AMOLED 2X z HDR10+, jasnością szczytową na poziomie 2000 nitów ze wsparciem dla VRR i podwyższonej częstotliwości odświeżania. Prawdopodobnie będzie to ekran LTPO pokryty szkłem Corning Gorilla Glass Victus+.

W zależności od modelu otrzymamy wyświetlacz o różnej wielkości. Droższe modele Galaxy S23+ oraz Galaxy S23 Ultra otrzymają jaśniejsze panele. Galaxy S23 Ultra dostanie również wsparcie dla pióra S-Pen. Nie zabraknie Always-on-Display i wielu technologi poprawiających jakość obrazu.

Samsung Galaxy S23 - Wygląd

Po zachowawczej aktualizacji jaką są modele z rodziny Galaxy S22, które niewiele różnią się od Galaxy S21, w 2023 roku doczekamy się sporych zmian wizualnych. Mówi się, że urządzenia ponownie otrzymają design z zagiętymi krawędziami. Z przodu znajdziemy ekran podobny do tego znanego z rodziny Galaxy S8 i Galaxy S9. Mowa o zagiętych panelach OLED.

Samsung Galaxy S22 i Galaxy S22 Ultra

Aktualnie nie znamy szczegółowych informacji dotyczących wyglądu Galaxy S23. Brakuje również jakichkolwiek wizualizacji.

Samsung Galaxy S23 - Cena

Po zauważalnych podwyżkach cen modeli z rodziny Galaxy S22 spodziewamy się, że smartfony Galaxy S23 kosztować będą tyle samo. Oznacza to następujące ceny:

Samsung Galaxy S23 od 3999 zł

Samsung Galaxy S23+ od 4999 zł

Samsung Galaxy S23 Ultra od 5899 zł

Ceny Galaxy S22 i Galaxy S22+ w przedsprzedaży

Topowy Galaxy S23 Ultra sprzedawcy będzie prawdopodobnie jedynie w konfiguracjach z 12 GB lub 16 GB RAMu. Zabraknie bazowego modelu z 8 GB pamięci operacyjnej.

Samsung Galaxy S23 - Specyfikacja techniczna

Samsungi z rodziny Galaxy S23 dostępne będą z autorskimi procesorami Samsung Exynos kolejnej generacji (z układem graficznym AMD) oraz układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Niestety aktualnie jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o szczegółowej specyfikacji technicznej. Spodziewamy się minimum 8 GB RAMu i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Mowa o chipach LPDDR5 oraz UFS 3.1. Na pokładzie mogą pojawić się procesory produkowane w 3 nm procesie technologicznym.

Procesor Samsunga Galaxy S22 Ultra

Producent z pewnością popracuje nad systemem szybkiego ładowania oraz akumulatorami. Spodziewamy się dłuższych czasów pracy baterii.

Samsung Galaxy S23 z zagiętym ekranem

Według jednych z pierwszych przecieków dotyczących smartfonów z rodziny Galaxy S23 możemy spodziewać się powrotu zagiętych ekranów, które były elementem charakterystycznym Samsunga w latach 2015-2019.

Ice Universe twierdzi, że Samsung odejdzie od aktualnego języka stylistycznego#, który wyróżnia się płaskimi panelami przednimi. Koreański producent ponownie wykorzysta zagięte wyświetlacze organiczne w swoich flagowcach.

Nowe modele mają otrzymać wyświetlacz podobny do tego stosowanego w Huawei P40 Pro i P40 Pro+. Oznacza to panel zagięty na wszystkich czterech krawędziach. Jednocześnie zagięcie ekranu nie będzie tak duże jak w Galaxy S6 Edge czy Galaxy S7 Edge. Samsung nie powróci do stosowania tak mocno zagiętych panelu ze względu na ich niską wytrzymałość i gorsze właściwości użytkowe - odbijające się refleksy słoneczne na krawędziach.

Wyświetlacz Huawei P40 Pro+

Nie chcesz czekać na premierę Galaxy S23? Sprawdź, gdzie w najlepszych cenach kupisz modele z rodziny Galaxy S22.