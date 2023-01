Galaxy S23 już teraz za darmo prosto od Samsunga! Musisz zrobić jedną prostą rzecz

Już niedługo każdy z nas będzie mógł w końcu zobaczyć i może nawet kupić najnowsze flagowce Samsunga. Jednak już teraz firma zorganizowała konkurs, w którym dzięki odrobinie umiejętności możemy wygrać nadchodzące smartfony!

Premiera nowych smartfonów Samsunga z serii Galaxy S23 otrzymała w końcu swoją oficjalną datę. Koreański producent zapowiedział, że ma zamiar przedstawić swoje nowe smartfony podczas wydarzenia Galaxy Unpacked, które odbędzie się już 1 lutego 2023 roku o godzinie 19.00 polskiego czasu.

Wraz z tą zapowiedzą, ujawniona została także cześć akcji promocyjnej, która ma zainteresować jak największą liczbę klientów prezentacją nowego smartfona. Pisaliśmy już o informacji na temat darmowych słuchawek, które będzie można odebrać, kupując jeden z nowych flagowców Samsunga. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyna ciekawa okazja, którą możemy złapać.

Jedną z najważniejszych cech nadchodzących telefonów Samsunga będą ich aparaty. Producent ma wyposażyć każdy model w główną matrycę o rozdzielczości aż 200 MP, co przełoży się między innymi na fenomenalne możliwości fotografii nocnej. Dzięki zapowiadanej technologii łączenia aż 16 pikseli w jeden, aparat będzie mógł zbierać bardzo duże ilości światła, dzięki czemu zdjęcia robione nawet w złym świetle będą odpowiednio doświetlone i ostre, przy okazji o wiele lepiej oddając kolory.

Trzeba przyzna, że już od wielu lat możliwości fotograficzne smartfonów Samsunga - nie tylko tych z najwyżej póki - stoją na bardzo wysokim poziomie. Nawet jeśli wybierzemy jednego ze średniaków firmy, jak na przykład nadchodzący Galaxy A54, możemy być pewni, że tworzona nim fotografia będzie świetnej jakości, bez zbytniego wyostrzania czy też nienaturalnych kolorów.

Ze względu na to Samsung przygotował też specjalny konkurs fotograficzny, w ramach którego trzy wybrane osoby mogą wygrać najnowszy telefon z serii Galaxy S23! Konkurs "Nocne oblicze natury" daje nam możliwość otrzymania zupełnie za darmo jednego z nadchodzących flagowców. Co jednak zrobić, aby wziąć udział w tym konkursie? Sprawdziliśmy jego zasady i są nie tylko proste, ale też dają nam szansę na rozwinięcie swoich fotograficznych umiejętności.

Zasady są bardzo proste. Aby wziąć w nim udział wystarczy posiadać dowolny smartfon Samsung Galaxy oraz mieć konto w aplikacji Samsung Members. Naszym zadaniem będzie zrobienie jak najlepszego nocnego zdjęcia za pomocą naszego smartfona. Ważne jest, żeby było to zdjęcie przyrody - Samsung nie akceptuje zdjęć osób trzecich. Warto też pamiętać, że nie mogą to być edytowane zdjęcia - jedynymi możliwymi modyfikacjami są tylko wewnętrzne filtry w aplikacji aparatu Samsunga oraz przycinanie kadru.

Następnie wystarczy już tylko dodać swoje zdjęcie w zakładce Wpisy, która znajduje się na tej stronie. To świetny pomysł na konkurs, gdyż nawet jeśli nie uda nam się wygrać, przynajmniej chociaż trochę poćwiczymy nasze fotograficzne umiejętności!

Konkurs trwa do 25.01.2023 a troje zwycięzców zostanie ogłoszonych najpóźniej 02.02.2023 (czyli dzień po oficjalnej prezentacji nowych smartfonów) na podstawie głosowania niezależnej komisji. Warto też podkreślić, że producent nie sprecyzował na razie, jaki dokładnie model ani kolor otrzyma trójka zwycięzców. Mimo wszystko zdecydowanie warto wziąć udział w tym konkursie - może akurat jedno z naszych nocnych zdjęć z galerii będzie tym idealnym, które zapewni nam najnowszy flagowiec Samsunga? Aby dokładniej zapoznać się z regulaminem konkursu Nocne oblicze natury warto wejść na tę stronę internetową.

Jednak czy warto czekać na nowe flagowce Samsunga? Oczywiście jeśli uda nam się zdobyć je za darmo, będzie to świetna okazja, której nie warto marnować. Z kolei jeśli nam się nie uda, w tym artykule sprawdziliśmy, jakie różnice ma przynieść ze sobą Galaxy S23 w porównaniu do S22 - warto zapoznać się ze szczegółami dwóch telefonów. Może się okazać, że najnowszy model wcale nie będzie dla Was - albo wręcz przeciwnie, przyniesie dokładnie te zmiany, na które czekaliście. O wszystkich oficjalnych zmianach dowiemy się już za chwilę - premiera nowego Samsunga ma mieć miejsce 01.02.2023. Możecie ją oglądać w tym miejscu.

Jako że nie wiemy jeszcze, który dokładnie model Galaxy S23 będzie nagrodą w tym konkursie, warto rzucić okiem na wszystkie możliwości aby wiedzieć, na jaki telefon się piszemy, biorąc udział w zabawie. Ostatnie przecieki pokazały nam już oficjalne materiały promocyjne, które przedstawiają nie tylko wszystkie modele nowych Samsungów, ale też kilka kolorów, którymi będzie mogła pochwalić się ta seria. W tym artykule podsumowujemy nowe przecieki - warto zerknąć na nasz potencjalny nowy smartfon!