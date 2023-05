Galaxy S23 się słabo sprzedaje, więc Samsung chce przyspieszyć premierę Galaxy S23 FE

Seria FE od Samsunga przez lata była jedną z najpopularniejszych w całym katalogu producenta. Jest to świetne połączenie prawie-flagowych podzespołów z niezłą ceną, dzięki czemu wiele osób decydowało się na te właśnie smartfony, zamiast korzystać z dobrodziejstw najwyższej czy też średniej półki. Jednakże od jakiegoś czasu na tym właśnie terenie panuje posucha, gdyż na rynek nie trafił model S22 FE - miało to związek z dużymi opóźnieniami w produkcji w związku z pandemią COVID-19.

Na szczęście oczekiwanie się opłaciło i już niedługo możemy zobaczyć na rynku kolejny model z tej serii - S23 FE. Co ciekawe, nie będzie on tylko ratunkiem dla osób szukających mocnego telefonu w dobrej cenie, ale też dla samego Samsunga.

Według najnowszych przecieków koreański gigant nie jest zadowolony ze sprzedaży swoich najnowszych flagowców, a szczególnie podstawowego modelu Galaxy S23. Ze względu na to firma ma zamiar przyspieszyć premierę S23 FE, który ma podreperować budżet nadszarpnięty przez niższą niż spodziewana sprzedaż flagowego modelu.

The sales of the Galaxy S23 series, which initially saw great success upon its release, have significantly declined in May. It is anticipated that the sales of the Galaxy S23 series in the second quarter will decrease by more than 20% compared to the same period last year. pic.twitter.com/TXO9UJ8VzN