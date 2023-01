Galaxy S23 z kolejnym istotnym usprawnieniem! Flagowiec Samsunga zapowiada się coraz lepiej

Galaxy S23 zadebiutuje na rynku w lutym tego roku. Wśród zaprezentowanych modeli znajdą się trzy warianty smartfona oznaczone jako: S23, S23 Plus oraz S23 Ultra. Każda wersja flagowca oparta zostanie na najnowszym procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2. To świetna informacja szczególnie dla polskich użytkowników, ponieważ w poprzednich latach Samsung wypuszczał na europejski rynek egzemplarze wykorzystujące słabsze chipsety Exynos.

Do sieci trafiły także istotne informacje dotyczące ekranu w tegorocznym Galaxy S23. Autor przecieków - popularny leakster TheGalox - zasugerował na swoim twitterowym profilu, że wszystkie modele będą posiadały identyczny rozmiar wyświetlacza oraz rozdzielczość, jak zeszłoroczne odsłony urządzenia. Zmianie ulegnie jednak minimalna częstotliwość odświeżania obrazu, co może istotnie wpłynąć na zużywanie baterii.

Zobacz również:

Samsung Galaxy S23 series displays



• S23 Ultra: 6.8 inch 1-120hz QHD+ Dynamic Amoled Display

• S23 Plus: 6.6 inch 24-120hz FHD+ Dynamic Amoled Display

• S23: 6.1 inch 24-120hz FHD+ Dynamic Amoled Display



There's a chance the S23 & S23+ go down to 10hz pic.twitter.com/FGU9hxKeGf