Galaxy S24 Plus jednak powstaje. Wielu nie wierzyło w jego powrót

Wiele przecieków sugerowało, że Samsung może przestać produkować serię Galaxy S Plus już przy okazji modelu S24. Okazuje się, że może to nie być prawda.

Seria Galaxy S to bezsprzecznie najpopularniejsze flagowce z Androidem na rynku. Od jakiegoś czasu wchodzą one do sprzedaży w trzech wariantach - standardowej, Plus oraz ultraflagowcu z dopiskiem Ultra. Jakkolwiek ta najtańsza i najdroższa od zawsze sprzedają się świetnie, to wersja Plus co jakiś czas nie znajduje wielu odbiorców, którzy albo decydują się na tańszy wariant standardowy, albo wolą już dopłacić do najlepszego doświadczenia z wersją Ultra.

Ze względu na to wiele osób było przekonanych, że już przy premierze serii Galaxy S24 Samsung postawi na zredukowanie swojego katalogu i przedstawi tylko dwa modele - standardowy S24 oraz S24 Ultra, zostawiając w tyle wersję S24 Plus. Na szczęście dla wszystkich entuzjastów dużych ekranów w telefonach bez konieczności kupowania innych najnowszych nowinek, wydaje się, że jeszcze tym razem model z plusem wejdzie jednak na rynek.

Zobacz również:

Publikacja SamMobile znalazła w bazie danych Samsunga wzmiankę o nachodzących flagowcach z serii Galaxy S24. Dokładniej chodzi o najnowszy model Ultra, którego udało się odnaleźć po jego kodzie, który został ustalony na Muse3. Dzięki tej wewnętrznej nazwie wiemy także, że Galaxy S24 wejdzie na rynek przynajmniej w trzech wariantach, gdyż wcześniej pod kodem Muse1 znaleziono model S24.

Może to oznaczać tylko jedno - jeszcze jeden, środkowy model, który zajmie miejsce pomiędzy dwoma odnalezionymi już S24 i S24 Ultra, Jako że zawsze to miano przypada właśnie wariantowi Plus, trudno nie domyślić się, że tak samo będzie w tym roku i możemy spodziewać się premiery również Galaxy S24 Plus. Niestety przeciek nie przyniósł wielu więcej informacji, jednak nie jest to aż tak dziwne - do premiery kolejnych modeli z tej serii jeszcze sporo czasu a Samsung szykuje się raczej na nadchodzące Galaxy Unpacked i wejście na rynek Galaxy Flipa 5 i Folda 5.