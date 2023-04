Galaxy S24 Ultra będzie znacznie lepszy niż Galaxy S23 Ultra w jednym kluczowym aspekcie!

Do premiery nowego flagowca od Samsunga zostało jeszcze dużo czasu, ale w sieci już teraz pojawiają się pierwsze informacje na jego temat.

Kiedy myślę o topowym smartfonie, to najczęściej przychodzą mi na myśl trzy, najważniejsze dla mnie, cechy:

świetne aparaty,

wydajna optymalizacja,

unikalny design.

Te elementy stanowią punkt wspólny między wszystkimi flagowcami i sprawiają, że takie modele jak OnePlus 11 czy Xiaomi 13 Pro, mogą być ze sobą bezpośrednio porównywane oraz zestawiane. Istnieje jeszcze jedna istotna funkcja, która rzadko otrzymuje tak dużą uwagę ze strony użytkowników, a jednocześnie stanowi kluczowy element w każdym topowym smartfonie - mam na myśli dobry wyświetlacz.

Większość flagowców korzysta z ekranów typu AMOLED, które oferują wysoką rozdzielczość oraz szybkie odświeżanie obrazu. Dokładnie tak jest w przypadku tegorocznego Galaxy S23 Ultra, Xiaomi 13 Pro, nowych smartfonów Vivo czy OnePluse'a 11. Zdecydowana większość topowych modeli oferuje adaptacyjne odświeżanie ekranu, którego maksymalna częstotliwość wynosi 120 Hz. Galaxy S24 Ultra może jednak pójść o krok dalej i zwiększyć tę wartość do 144 Hz.

To spora zmiana w serii flagowców Samsunga, jednak warto zauważyć, że na rynku jest już dużo modeli konkurencji, które zostały wyposażone w podobne rozwiązanie. Co ciekawe tyczy się to nie tylko najdroższych smartfonów, ale i nieco tańszych średniopółkowców. Idealnym przykładem na to jest chociażby Realme GT3, któremu zdecydowanie bliżej do urządzeń takich jak Xiaomi 12T Pro niż jakichkolwiek flagowców za 4000 czy 5000 złotych.

Galaxy S24 Ultra nie będzie więc pod tym względem rewolucją w branży mobile, ale modyfikacja wyświetlacza może być wyraźne zauważalna dla fanów Samsunga. Subiektywnie wydaje mi się, że częstotliwość odświeżania obrazu jest jednym z kluczowych elementów, na które warto zwrócić uwagę podczas zakupu smartfona. Przesiadka ze starszego telefonu, który oferuje maksymalnie 60 Hz, na jakikolwiek inny model z wyższym odświeżaniem, jest mocno odczuwalna od samego początku korzystania z nowego urządzenia.