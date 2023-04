Galaxy S24 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [24.04.2022]

W tym materiale zbieramy najnowsze plotki i przecieki na temat linii Galaxy S24. Jakie nowości trafią do nadchodzących flagowców Samsunga w 2024 roku?

Grafika koncepcyjna Galaxy S24 5G Fot. HoiINDI / Twitter

AKTUALIZACJA 24.04.2022

Seria Galaxy S24 zaoferuje więcej pamięci RAM

Na początku tego roku koreański producent zaprezentował swoją najnowszą serię flagowych smartfonów, a wśród pokazanych wariantów urządzenia znalazły się: Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Plus oraz Samsung Galaxy S23 Ultra. Wszystkie trzy modele zostały oparte na najnowszym systemie Android, aktualnej nakładce One UI oraz najmocniejszym obecnie procesorze marki Qualcomm - czyli Snapdragonie 8 Gen 2. Mimo iż do premiery kolejnej odsłony flagowca został jeszcze rok, to w sieci już teraz pojawiają się pierwsze informacje na jego temat.

Według jednego z leaksterów nowy Galaxy S24 ma zaoferować wyraźnie więcej pamięci RAM niż ma to miejsce w przypadku tegorocznych modeli. Informator sugeruje, że dla podstawowego wariantu oraz modelu Plus ilość ta wyniesie 12 GB. Najdroższy model flagowca ma natomiast być wspierany przez 16 GB pamięci RAM. Taka liczba wydaje się wręcz absurdalna i niełatwo jest mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym użytkownik będzie w stanie wykorzystać taki zapas pamięci operacyjnej.

S24/24+ Ram 12GB

S24 Ultra Ram 16GB — Revegnus (@Tech_Reve) April 18, 2023

Dla porównania spójrzmy, jak ten sam element specyfikacji wygląda w tegorocznym Galaxy S23. Podstawowy model oferuje 8 GB pamięci RAM, czyli dokładnie tyle samo ile wariant oznaczony jako "Plus". Jedynie najdroższa wersja urządzenia wyróżnia się pod tym względem od pozostałych opcji, ponieważ została wyposażona w nawet 12 GB pamięci RAM. Różnica w przyszłorocznej odsłonie smartfona będzie więc wyraźnie zauważalna - przynajmniej na papierze.

Galaxy S23: 8 GB RAM / Galaxy S24: 12 GB RAM

/ Galaxy S24: Galaxy S23 Plus: 8 GB RAM / Galaxy S24 Plus: 12 GB RAM

/ Galaxy S24 Plus: Galaxy S23 Ultra: 16 GB RAM / Galaxy S24: 16 GB RAM

Na oficjalne potwierdzenie tych informacji musimy zaczekać przynajmniej do lutego przyszłego roku. Mniej więcej w tym czasie Samsung zazwyczaj prezentuje fanom swoją aktualną serię flagowców.

AKTUALIZACJA 03.04.2022

Seria Galaxy S24 może zaoferować 144 Hz odświeżanie ekranu

Zdecydowana większość topowych modeli oferuje adaptacyjne odświeżanie ekranu, którego maksymalna częstotliwość wynosi 120 Hz. Galaxy S24 Ultra może jednak pójść o krok dalej i zwiększyć tę wartość do 144 Hz.

To spora zmiana we flagowcach Samsunga, jednak warto zauważyć, że na rynku jest już dużo modeli konkurencji, które zostały wyposażone w podobne rozwiązanie. Co ciekawe, tyczy się to nie tylko najdroższych smartfonów, ale i nieco tańszych średniopółkowców. Idealnym przykładem na to jest chociażby Realme GT3, któremu zdecydowanie bliżej do urządzeń takich jak Xiaomi 12T Pro niż jakichkolwiek flagowców za 4000 czy 5000 złotych.

Galaxy S24 Ultra nie będzie więc pod tym względem rewolucją, ale modyfikacja wyświetlacza może być wyraźne zauważalna dla fanów Samsunga. Nie da się ukryć, że częstotliwość odświeżania obrazu jest jednym z kluczowych elementów, na które warto zwrócić uwagę podczas zakupu smartfona. Przesiadka ze starszego telefonu, który oferuje maksymalnie 60 Hz, na jakikolwiek inny model z wyższym odświeżaniem jest mocno odczuwalna od samego początku korzystania z nowego urządzenia.

AKTUALIZACJA 10.03.2022

Galaxy S24 prawdopodobnie szybszy od iPhone'a 15

Samsung w końcu na poważnie zabiera się za optymalizację i rozwijanie procesorów w swoich telefonach. Po kilku latach, kiedy spora część klientów narzekała na niezbyt dobre konstrukcje Exynos we flagowcach firmy, wraz z Galaxy S23 koreański producent w końcu wprowadził do swoich urządzeń procesory od Qualcomm, które mocno zwiększyły możliwości tych telefonów. Według najnowszych doniesień, w następnych latach firma ma zamiar postawić jeszcze kilka kroków naprzód.

Na początku warto przyjrzeć się najbliższym planom, które ostatnio ujawnił przeciek na Twitterze. Według niego, następna seria Galaxy S24 również będzie wyposażona w czipy od firmy Qualcomm, które tak jak w tym roku będą specjalnie dopasowane - w tym podkręcone - dla urządzeń Galaxy.

Snapdragon gen 3 is indeed strong

Bigger jump compared to last gen



Apparently the main contributor was arm itself, especially X4 & 1,4,3 config



i think it's almost confirmed that gen3 for galaxy will beat bionic 17 frequency

"on paper"



up to 3.7+ghz for mobile — RGcloudS (@RGcloudS) March 3, 2023

Co więcej, te czipy same z siebie mają oferować o wiele lepszą wydajność i po raz pierwszy - przynajmniej jeśli chodzi o częstotliwość taktowania rdzenia - przegonić nawet niesamowicie szybkie A17 od Apple. Będzie to spowodowane ulepszeniami w konstrukcji głównego rdzenia X4, ale też konstrukcją 1+4+3, z której korzysta teraz Qualcomm. Dzięki temu najmocniejszy rdzeń może być taktowany szybciej i jest w stanie pracować dłużej z pełną mocą. Dzięki temu główny rdzeń ma być w stanie osiągnąć (już po optymalizacji dla Samsunga) częstotliwość aż 3,7 GHz.

Jednakże Samsung ma wcale na tym nie poprzestać. Według niektórych źródeł, producent już w 2025 roku planuje rozpoczęcie tworzenia swoich własnych czipów. Nie byłby to jednak powrót do Exynosa, a raczej zupełnie nowy Galaxy Chip, którego rdzenie miałyby być autorskimi konstrukcjami koreańskiego giganta (czyli tak samo, jak w przypadku Apple), a nie gotowymi projektami od Arm. Co prawda na zupełnie autorski procesor mielibyśmy poczekać jeszcze do 2027 roku, jednak taka droga może być niesamowicie ciekawa dla możliwości przyszłych telefonów Samsunga.

AKTUALIZACJA 01.03.2022

Galaxy S24 Plus przemieni się w Galaxy S24 Premium

Znany leakster @RGcloudS podzielił się na Twitterze informacją, że w 2024 roku model Galaxy S24 Plus ma zostać przemianowany na Galaxy S24 Premium. Oprócz tego, obok znanych już nam Galaxy Z Flip i Z Fold, na rynku zadebiutują również dwa modele z dopiskiem Ultra.

What i know so far, new high ends

•Z Flex

•Z Fold Ultra

•Z Flip Ultra

•Z Tab



Future fold

Z Ultra = 4k, samsung

Z = qhd, boe



Flip

2k, samsung

fhd, boe



Z Flex, tri fold

Z Tab, foldable tablet



New mid end

Galaxy K series



Removal of S+

New Premium S



Better info on 2024+ — RGcloudS (@RGcloudS) February 21, 2023

AKTUALIZACJA 13.01.2022

Galaxy S24 prawdopodobnie bez wariantu Plus

Portal SammmyFans - specjalizujący się w wiadomościach dotyczących sprzętu oraz oprogramowania od Samsunga - sugeruje, że przyszłoroczny Galaxy S24 zadebiutuje bez wariantu, który znamy dzisiaj jako Plus. Decyzja koreańskiego producenta ma być uzasadniona chęcią skupienia się na modelu Ultra, który przynosi firmie znacznie większe zyski.

Oznacza to, że w 2024 roku możemy zobaczyć jedynie dwie wersje flagowców Samsunga, czyli Galaxy S24 oraz Galaxy S24 Ultra. Zmiany będą najbardziej odczuwalne dla użytkowników, którzy chcą mieć smartfona z dużym ekranem, ale jednocześnie uważają modele Ultra za zdecydowanie zbyt drogie.

Samsung Galaxy S24 może być pierwszym smartfonem z obsługą Wi-Fi 7

Smartfony z serii Galaxy S22 cieszą się sporą popularnością, co w dużej mierze spowodowane zostało premierą modelu S22 Ultra, który jest obecnie jednym z najciekawszych telefonów opartych na systemie Android. Przecieki dotyczące przyszłorocznych flagowców Samsunga okazały się nieco rozczarowujące, a większość z nich sugeruje, że modele z serii Galaxy S23 będą bliźniaczo podobne do tegorocznej edycji smartfonów. Nieco ciekawej zapowiada się natomiast premiera, której spodziewamy się dopiero w 2024 roku.

Galaxy S24 ma zostać wyposażony w technologię Wi-Fi 7, która nie została jeszcze wprowadzona na rynek. Branżowe przecieki sugerują, że pierwsze modele obsługujące ten typ bezprzewodowej łączności, pojawią się w sprzedaży do końca drugiej połowy 2024 roku, a jednym z nich ma być właśnie flagowiec Samsunga. Koreański producent przyzwyczaił nas do prezentowania nowych linii smartfonów w pierwszym kwartale tego roku, a więc spodziewamy się, że tak też będzie w przypadku modeli z serii Galaxy S24.

Wi-Fi 7 ma oferować znacznie szybsze, a jednocześnie bardziej stabilne połączenie niż Wi-Fi 6 oraz Wi-Fi 5. Zanim technologia pojawi się na pierwszych smartfonach, zostanie zaadaptowana do nowych laptopów oraz routerów.