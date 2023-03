Galaxy S24 i Xiaomi 14 będą piekielnie mocne, ale możesz na nich nie uruchomić ulubionych aplikacji

Czekając na najnowsze flagowce nie oczekujemy tylko samych telefonów, ale też kolejnej generacji podzespołów, które będą je napędzać. Bez wątpienia najważniejszym z nich - swoistym sercem telefonu - jest procesor, który odpowiada za wszystkie funkcje obliczeniowe urządzenia. Dzięki najnowszemu przeciekowi dowiedzieliśmy się kilku nowych informacji na temat SoC, które napędzać będzie flagowce wszystkich największych firm w przyszłym roku. Nadchodzący Snapdragon 8 Gen 3 wprowadzi spore zmiany, ale też uniemożliwi korzystanie z niektórych aplikacji.

Według przecieków zaprezentowanych przez Kubę Wojciechowskiego, przyszłoroczny układ od Qualcomm ma się charakteryzować nietypowym układem rdzeni. Zostaną one połączone w konfiguracji 1+3+2+2. Oznacza to, że procesor będzie miał:

According to my sources, the SoC will have the following CPU config:

2x Arm codename Hayes (A5xx) "silver" cores

3x Arm codename Hunter (A7xx) "gold" cores

2x Arm codename Hunter (A7xx) "titanium" cores

1x Arm codename Hunter ELP (Xn) "gold+" core