Galaxy S24 może w końcu dogonić iPhone'a, a następne generacje będą tylko lepsze

Samsung w końcu na poważnie zabiera się za optymalizację i rozwijanie procesorów w swoich telefonach. Po kilku latach, kiedy spora część klientów narzekała na niezbyt dobre konstrukcje Exynos we flagowcach firmy, wraz z Galaxy S23 koreański producent w końcu wprowadził do swoich urządzeń procesory od Qualcomm, które mocno zwiększyły możliwości tych telefonów. Według najnowszych doniesień, w następnych latach firma ma zamiar postawić jeszcze kilka kroków naprzód.

Snapdragon gen 3 is indeed strong

Bigger jump compared to last gen



Apparently the main contributor was arm itself, especially X4 & 1,4,3 config



i think it's almost confirmed that gen3 for galaxy will beat bionic 17 frequency

"on paper"



up to 3.7+ghz for mobile